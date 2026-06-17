Los vecinos de Altadena rechazan a los promotores inmobiliarios en la zona arrasada por el incendio de Eaton

Los vecinos de Altadena rechazaron en el Ayuntamiento el avance de promotores inmobiliarios en la zona afectada por el incendio de Eaton

Vecinos de Altadena se congregaron la noche del martes en el Ayuntamiento para expresar un rechazo firme a lo que consideran la “invasión” de promotores inmobiliarios en la zona devastada por el incendio de Eaton. El descontento se hizo sentir en una sala repleta, donde los supervivientes del desastre, entre ellos familias con décadas de arraigo en la comunidad, denunciaron la llegada de empresas constructoras que buscan adquirir terrenos calcinados para levantar complejos multifamiliares en pleno corazón residencial.

La reunión estuvo marcada por intervenciones directas, en las que los residentes reclamaron la intervención de los legisladores locales para que impongan restricciones inmediatas a los nuevos proyectos inmobiliarios. La tensión se palpó en cada intervención, con vecinos que exigían a las autoridades municipales y estatales preservar la esencia de Altadena y frenar el avance de las construcciones que, según denuncian, amenazan con transformar la fisonomía tradicional del vecindario tras la tragedia del incendio.

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El debate sobre el futuro de Altadena ha puesto en el centro de la agenda pública las preocupaciones por el cambio en el uso del suelo y las actuales leyes de vivienda en California. Una de las inquietudes principales de los afectados es que las normativas estatales vigentes permiten a los promotores edificar varias unidades residenciales en lotes donde antes solo se autorizaba una vivienda unifamiliar. Para muchos, este resquicio legal ha abierto la puerta a una urbanización acelerada que pone en peligro la cohesión y el carácter de las zonas afectadas.

Los residentes de Altadena pidieron a legisladores locales restricciones inmediatas para nuevos proyectos inmobiliarios tras el incendio de Eaton (ABC7)

La familia de Kenneth McPheeters, residente de Altadena desde la década de 1960 y que perdió varias de sus casas en el incendio de enero de 2025, representa una de las voces más activas en la denuncia. Según McPheeters, “cuando nos incendiamos, tal vez deberían haber tenido un plan para que la gente pudiera construir casas de forma uniforme”. Esta declaración refleja el sentir general de quienes consideran que la reconstrucción debería estar guiada por criterios de equidad y respeto por la identidad local, en lugar de responder a intereses ajenos al barrio.

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La preocupación se agudiza al observar los primeros resultados de la flexibilización legal. McPheeters relata que junto a su vivienda familiar ya se han levantado dos casas de tres pisos, una imagen que, en sus palabras, resulta “muy desordenada”. Esta situación ha suscitado alarma entre los vecinos, que temen ver multiplicados este tipo de desarrollos en los próximos meses, alterando de manera irreversible la morfología urbana de la zona.

El testimonio de los supervivientes del incendio constituye el núcleo de la resistencia vecinal. Muchos de ellos recalcan que la vivienda asequible sigue siendo una prioridad para Altadena y que desean que los antiguos inquilinos regresen a sus hogares. Sin embargo, advierten que esto no puede lograrse a costa de destruir el tejido social e histórico que distingue a la localidad. La voz de Brooke Lohman, una inquilina que también perdió su casa en el incendio, resalta la diversidad y la esencia propia de Altadena: “Es un lugar ecléctico, así que cada uno reconstruye a su manera, con el estilo que elige, y seguirá siendo ecléctico, pero los promotores inmobiliarios llegan e instalan cosas que no respetan el carácter de Altadena y que solo buscan obtener ganancias”.

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Los vecinos de Altadena alertaron que las nuevas construcciones multifamiliares pueden alterar de forma permanente la morfología urbana del barrio (ABC7)

La exigencia de protección del carácter histórico de Altadena es un reclamo constante entre los asistentes a la asamblea. Los residentes temen que la llegada masiva de inversiones externas, motivadas exclusivamente por la rentabilidad, termine por borrar las señas de identidad que han definido a la comunidad durante generaciones. Para ellos, la reconstrucción tras el incendio debe ser una oportunidad para fortalecer el sentido de pertenencia y cohesión, no para propiciar una transformación radical orientada por intereses especulativos.

La comunidad de Altadena no se encuentra sola en su reclamo. Ha recibido el respaldo explícito de la supervisora del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, cuyo distrito incluye este sector. Barger ha solicitado regulaciones más estrictas sobre los proyectos inmobiliarios en la zona, subrayando la importancia de que los representantes estatales escuchen “la frustración de la comunidad”. La funcionaria considera que la reunión del martes constituye un punto de inflexión para visibilizar el malestar social y presionar por cambios legislativos que respondan a las necesidades reales del vecindario.

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Las peticiones de regulación se han multiplicado en los últimos días. Los residentes y sus aliados piden la aprobación urgente de normativas que limiten el alcance de los promotores y prioricen la reconstrucción orientada a la comunidad. En este contexto, se espera una respuesta de la senadora estatal Sasha Renée Pérez, quien ha sido interpelada directamente por los afectados y a quien se le atribuye la elaboración de posibles propuestas legislativas para frenar la especulación inmobiliaria. Hasta el momento, la oficina de Pérez no ha emitido comentarios sobre la legislación en discusión, mientras los vecinos aguardan definiciones concretas que puedan garantizar la protección de Altadena en el proceso de reconstrucción tras el incendio.