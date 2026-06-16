Estados Unidos

Los incendios forestales en California arrasan más de 800 hectáreas

Más de 250 efectivos trabajan en un tierras ubicadas entre la Interestatal 10 y la autopista Moreno Valley, con apoyo aéreo reforzado y centros de asistencia habilitados para evacuados

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El "Shore Fire" ya consumió más de 800 hectáreas en el condado de Riverside y mantiene órdenes y advertencias de evacuación este martes (GlobeUpdate)

El incendio en California ya consumió más de 800 hectáreas (2.600 acres) y obliga a mantener las órdenes y advertencias de evacuación en el condado de Riverside durante este martes, donde el avance del incendio produjo el cierre de carriles de la autopista 60 en dirección oeste y desplegó un operativo aéreo y terrestre en una zona de acceso difícil, según Cal Fire y el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

El fuego estaba contenido en un 25% a primera hora del martes, de acuerdo con la actualización Cal Fire, después de haber crecido durante la noche en la zona de Badlands, al sudoeste de Calimesa.

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Vista aérea de un paisaje árido y montañoso cubierto por una gran extensión de humo gris, con carreteras y una zona residencial al fondo
Cal Fire informó que el incendio Shore Fire alcanzó un 25% de contención tras avanzar durante la noche en la zona de Badlands, al sudoeste de Calimesa (ABC7)

Según el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside, a las 00:04 había 41 autobombas, dos camiones cisterna de agua, dos helicópteros, seis topadoras, seis brigadas manuales y 255 efectivos asignados al operativo.

El incendio de matorrales comenzó el lunes poco después de las 15:00 cerca de San Timoteo Canyon Road, en las proximidades de Calimesa, informó NBC Los Angeles. Para las 16:00, la superficie afectada era de menos de 100 acres (40 hectáreas), pero el fuego se expandió con rapidez y pasó de unos 150 acres (60 hectáreas) a más de 2.600 acres (800 hectáreas) hacia la mañana del martes.

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Un camión de bomberos rojo de CAL FIRE, 'Bautista Fire Crew', frente a un gran incendio forestal con llamas intensas y cielo anaranjado. Se aprecian cables eléctricos
El incendio de matorrales comenzó el lunes después de las 15:00 cerca de San Timoteo Canyon Road y se expandió de menos de 100 acres a más de 2.600 acres (ABC7 )

El incendio forzó evacuaciones y cerró la autopista 60 hacia el oeste

Las primeras advertencias de evacuación se emitieron alrededor de las 17:00 y algunas órdenes obligatorias llegaron cerca de una hora después por la amenaza inmediata para la vida, anunció el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside. A las 19:12 se dictó otra orden para un área contigua entre San Timoteo Canyon Road y la autopista Moreno Valley, también conocida como la 60.

Según Cal Fire, las órdenes de evacuación alcanzaban las zonas RVC-0231-B y RVC-0231C, mientras otras áreas permanecían bajo advertencia, informó ABC7. El incendio se desarrolla en una zona escasamente poblada cerca de Lake Shore Drive y San Timoteo Canyon Road, de acuerdo con el Departamento de Bomberos del Condado de Riverside.

La respuesta directa a la emergencia incluye dos centros de asistencia para evacuados. Según el Departamento de Bomberos se habilitó un refugio para personas y mascotas en Valley View High School, en 13135 Nason St., Moreno Valley, y un espacio para animales de gran tamaño en San Jacinto Valley Animal Campus, en 581 S. Grand Ave., San Jacinto.

La autopista 60 en dirección oeste fue cerrada entre la Interestatal 10 y Nason Street durante la noche mientras los equipos combatían las llamas, informó ABC7. Según Cal Fire, el cierre estaba previsto desde las 20:15 del lunes y podía extenderse durante varias horas, mientras los carriles hacia el este permanecían abiertos.

Vista aérea de un paisaje desértico cubierto de humo gris denso, con carreteras visibles como la I-215 y CA-60 y el desierto de Riverside
La autopista 60 en dirección oeste fue cerrada entre la Interestatal 10 y Nason Street mientras los equipos combatían el avance del incendio (ABC7)

El terreno dificultó el combate y obligó a reforzar el ataque aéreo

El foco se ubica en el lado norte de una extensión abrupta delimitada por la Interestatal 10 al norte y la autopista Moreno Valley al sur, según el Departamento de Bomberos del Condado. La misma agencia señaló que el terreno es difícil de recorrer a pie, una condición que complicó el trabajo de las cuadrillas terrestres.

Para reforzar el combate, dos helicópteros de Cal Fire para descarga de agua y cinco aviones cisterna ya estaban operando sobre el incendio a las 16:20 del lunes, informó NBC Los Angeles.

En la tarde ayer también se solicitó el avión cisterna de gran capacidad contratado por la agencia, identificado como VLAT, que suele ser un DC-10 o un Boeing 767 con capacidad para transportar más de 8.000 galones (30.000 litros) de agua.

Vista aérea nocturna de un incendio forestal masivo en una ladera, con llamas brillantes y humo denso, y una carretera oscura con vehículos
El terreno abrupto en la zona del Shore Fire dificultó el trabajo de las cuadrillas terrestres y obligó a reforzar el ataque aéreo con helicópteros y aviones cisterna (ABC7)

Equipos del condado de Riverside, del Departamento de Bomberos de Hemet, del Departamento de Bomberos de Palm Springs y de Cal Fire-San Bernardino County fueron enviados al lugar. Además, NBC Palm Springs informó que el humo del incendio se desplazó hacia el sector oeste del valle de Coachella durante la mañana del martes.

Hasta el momento no se reportaron heridos, según NBC Palm Springs. La causa del fuego todavía no fue determinada pero continúa bajo investigación, mientras intentan controlar los focos de incendio.

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