Estados Unidos

La Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa de interés de referencia y evidenció divisiones sobre futuras alzas

El comité de política monetaria votó de forma unánime sostener los fondos federales entre 3,5% y 3,75% por cuarta vez seguida, mientras las nuevas previsiones muestran desacuerdo sobre movimientos en 2026

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Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal. REUTERS/Evelyn Hockstein
Kevin Warsh, presidente de la Reserva Federal. REUTERS/Evelyn Hockstein

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo este miércoles sus tipos de interés entre el 3,50 y el 3,75%, en la primera reunión del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) bajo la presidencia de Kevin Warsh, designado por el presidente Donald Trump. La decisión fue unánime por primera vez en un año, en un contexto en que la inflación alcanzó su nivel más alto en tres años.

El organismo citó “la elevada incertidumbre derivada, en parte, del conflicto en Oriente Medio” como factor que pesa sobre la economía, al tiempo que reconoció que la actividad se expande “a un ritmo sólido”. La inflación, medida por el índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE, por sus siglas en inglés) —el indicador de referencia de la Fed—, se situó en el 4,2% en mayo en términos interanuales, según los cables de las agencias.

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La Fed elevó sus proyecciones de inflación PCE para finales de 2026 hasta el 3,6%, frente al 2,7% estimado en marzo. El ajuste refleja el impacto del encarecimiento energético derivado de la guerra con Irán, que desde su inicio el 28 de febrero ha sido el principal motor del alza de precios.

De los 18 miembros del FOMC que presentaron proyecciones, nueve anticipan al menos una subida de tipos antes de que concluya el año, y seis de ellos contemplan dos o más alzas. Ocho se inclinan por mantener el nivel actual, y solo uno apuesta por una rebaja. El giro es marcado respecto a marzo, cuando ningún miembro proyectaba una subida y el consenso apuntaba a un recorte en 2026.

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Los inversionistas estuvieron atentos a las nuevas señales sobre el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos

El gráfico de proyecciones individuales —conocido como dot-plot— mostró solo 18 puntos, pese a que el organismo cuenta con 19 responsables de política monetaria. Warsh habría optado por no presentar sus estimaciones, en línea con su postura crítica hacia esa herramienta de comunicación. El nuevo presidente de la Fed ha impulsado una agenda que busca reducir la orientación prospectiva del banco central.

El comunicado emitido tras la reunión fue más breve de lo habitual y eliminó las referencias a la dirección futura de los tipos, una práctica mantenida durante años. Pao-Lin Tien, profesora de economía en la Universidad George Washington, advirtió a AFP que una política monetaria menos transparente podría desanclar las expectativas de inflación: “Sin la orientación prospectiva, las expectativas de inflación podrían volverse algo más volátiles”, señaló.

El expresidente de la Fed, Jerome Powell, permanece en la Junta de Gobernadores —una situación poco habitual— y votó a favor de mantener los tipos en torno al 3,6%. Su continuidad en el organismo, tras el fin de su mandato como presidente el 15 de mayo, privó a la administración Trump de la posibilidad de cubrir un escaño adicional en el consejo de siete miembros. Powell podrá ejercer como gobernador hasta enero de 2028.

Trump nominó a Warsh con la expectativa de que impulsara una política monetaria más laxa, tras meses de críticas públicas a Powell por no recortar los tipos con suficiente profundidad. La campaña de presión incluyó una investigación del Departamento de Justicia contra Powell —desestimada por un juez federal— y declaraciones reiteradas exigiendo recortes. Tien señaló a AFP que esa estrategia resulta contraproducente: “El presidente Trump no está ayudando a su propio caso al formular estas demandas tan abiertamente”, afirmó, y añadió que la guerra con Irán “hace lo contrario de lo que necesita para lograr que los tipos bajen”.

El mercado de trabajo ha eliminado uno de los argumentos centrales para bajar los tipos. En mayo se crearon 172.000 empleos —el tercer mes consecutivo de ganancias sólidas—, y el desempleo se redujo en 66.000 personas. En enero, la Fed había proyectado dos recortes para 2026, en parte por el temor a un deterioro del empleo que ya no se materializa.

Dan North, de Allianz Trade, resumió ante AFP la posición del nuevo presidente del banco central: “Es bastante difícil justificar un recorte cuando ya tienes inflación en camino”. Antes del inicio del conflicto con Irán, los mercados descontaban al menos un recorte antes de fin de año; ahora esperan una subida en la reunión de diciembre.

(Con información de AFP, EFE y AP)

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