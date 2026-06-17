Estados Unidos

Arlington vive su mayor operativo de seguridad y tránsito por el Mundial con alertas sanitarias por el calor, previo al Inglaterra-Croacia

El despliegue se intensifica en el Dallas Stadium con inspecciones más exigentes, apertura anticipada de puertas y coordinación de multitudes, mientras se espera un índice térmico de 43 °C durante el desarrollo del partido

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El operativo de seguridad para el partido entre Inglaterra y Croacia en el Dallas Stadium se intensificó en Arlington por la afluencia masiva de hinchas (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
El operativo de seguridad para el partido entre Inglaterra y Croacia en el Dallas Stadium se intensificó en Arlington por la afluencia masiva de hinchas (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

El operativo de seguridad para el partido de este miércoles entre Inglaterra y Croacia en el Dallas Stadium se intensificó en Arlington, ante una afluencia masiva de hinchas y una movilización especial de las autoridades.

El despliegue contempló controles estrictos en los accesos, gestión de multitudes desde varias horas antes del inicio y refuerzos sanitarios, tras incidentes médicos registrados en partidos previos bajo calor extremo.

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El grupo de apoyo Free Lions informó que el dispositivo incluyó revisión minuciosa de pertenencias y restricciones para elementos como banderas en determinados sectores del estadio, medidas que motivaron pedidos de flexibilización a la FA.

Las puertas abrieron cuatro horas antes y los aficionados calificaron el acceso como “generalmente fluido” en experiencias anteriores, aunque persistieron quejas por la retirada de tapas de botellas, una política que los organizadores evalúan tras reportes de inconsistencias.

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El operativo reforzado en Arlington combinó controles de ingreso, coordinación de transporte y preparación sanitaria ante un índice de calor de hasta 43 °C (110 °F).

El dispositivo en el Dallas Stadium incluyó controles estrictos en los accesos, gestión de multitudes y refuerzos sanitarios por el calor extremo (REUTERS/Hannah Mckay)
El dispositivo en el Dallas Stadium incluyó controles estrictos en los accesos, gestión de multitudes y refuerzos sanitarios por el calor extremo (REUTERS/Hannah Mckay)

Las autoridades buscaron evitar congestionamientos y reducir riesgos médicos en un estadio con alta demanda, mientras las comunidades de hinchas activaron puntos de encuentro en el área de Dallas-Fort Worth.

Transporte, estacionamiento y advertencias por el calor

El plan incluyó una logística especial para traslados, con trenes y lanzaderas que iniciaron operaciones cinco horas antes y continuarán hasta tres horas después del partido.

El objetivo fue evitar congestionamientos y reforzar la seguridad en los desplazamientos. El estacionamiento en Arlington será limitado y costoso, con tarifas oficiales elevadas y un acceso vehicular que abrirá con antelación.

En materia sanitaria, las autoridades recomendaron hidratarse y buscar sombra, ante un índice de calor previsto de 43 °C (110 °F) durante el desarrollo del partido.

El sistema sanitario se mantendrá preparado para responder con rapidez a emergencias médicas, en particular por el antecedente de múltiples incidentes vinculados con la temperatura en el torneo.

Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes y los organizadores evalúan la retirada de tapas de botellas tras reportes de inconsistencias (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Las puertas del estadio abrirán cuatro horas antes y los organizadores evalúan la retirada de tapas de botellas tras reportes de inconsistencias (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

También se reforzaron los puestos de asistencia y la coordinación para derivaciones, con el foco puesto en casos de deshidratación y golpes de calor.

Puntos de encuentro de hinchas en Dallas-Fort Worth

Más allá del estadio, el ambiente mundialista se concentró en el área de Dallas-Fort Worth, donde residentes y visitantes organizaron espacios temáticos para celebrar sus raíces.

Adriatica Village en McKinney, ideada por Jeff Blackard, se convirtió en un punto de encuentro para la diáspora croata, con referencias a la arquitectura de la costa adriática.

Durante el torneo de 2018, el lugar recibió la visita de la selección croata y este año renovó su convocatoria entre quienes buscan un vínculo con su lugar de origen.

La comunidad inglesa, en tanto, se reunió en el pub The Londoner, propiedad de Rosemarie Tate, en Addison. El local se preparó para uno de los días de mayor concurrencia del torneo.

Las autoridades advirtieron por un índice de calor de 43 °C en Arlington y reforzaron la asistencia ante riesgos de deshidratación y golpes de calor (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)
Las autoridades advirtieron por un índice de calor de 43 °C en Arlington y reforzaron la asistencia ante riesgos de deshidratación y golpes de calor (IMAGN IMAGES via Reuters/Maria Lysaker)

“Vienen los ingleses y lo primero que preguntan es, ‘¿Dónde está el pub inglés?’”, contó Tate, y describió el bar como punto de referencia para visitantes y residentes.

En paralelo, los organizadores del encuentro recomendaron llegar con tiempo y prever demoras en los ingresos, para evitar aglomeraciones en los accesos y en los controles de seguridad.

Operativo y convivencia en el norte de Texas

La Copa Mundial movilizó dispositivos de seguridad y planes de contingencia, y también impulsó reuniones comunitarias en el norte de Texas.

Las celebraciones en villas temáticas y pubs funcionaron como espacios de encuentro entre hinchas de Inglaterra y Croacia. “La victoria o la derrota no alterarán la voluntad de festejar en unidad”, afirmaron aficionados.

El partido entre Inglaterra y Croacia se disputará bajo un esquema de seguridad reforzado y controles estrictos, en un contexto en el que el calor sumó un riesgo sanitario adicional.

La operación en Arlington apuntó a garantizar el ingreso ordenado, el traslado seguro y la respuesta ante emergencias, con miles de hinchas movilizados dentro y fuera del estadio.

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