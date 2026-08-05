Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Nueva York alcanzó un nuevo récord de energía solar: abastecerá a 1,3 millones de clientes

La gobernadora Kathy Hochul informó que la nueva capacidad instalada permite adelantar la meta de 10 gigavatios prevista para 2030

La gobernadora Kathy Hochul informó que Nueva York se adelantó a la meta de 10 gigavatios de energía solar prevista para 2030 (REUTERS/Brendan McDermid)
La gobernadora Kathy Hochul informó que Nueva York se adelantó a la meta de 10 gigavatios de energía solar prevista para 2030 (REUTERS/Brendan McDermid)
Guardar

La gobernadora Kathy Hochul anunció que el estado de Nueva York alcanzó un nuevo récord en la instalación de energía solar, posicionándose como líder en el desarrollo de energías limpias en Estados Unidos. Con la incorporación de ocho gigavatios de capacidad solar distribuida, Nueva York se adelanta a su meta prevista de 10 gigavatios para 2030, consolidando su compromiso con la transición energética y la reducción de emisiones contaminantes.

Este avance significa que actualmente se genera suficiente energía solar para abastecer a más de 1,3 millones de hogares y negocios en todo el estado, lo que marca un hito en la historia energética local y representa un cambio estructural en la forma en que se produce y consume electricidad.

PUBLICIDAD

La administración estatal subrayó que este crecimiento acelerado en el sector solar ha tenido un impacto económico tangible. El desarrollo del mercado de energía solar distribuida en Nueva York estimuló una inversión privada de aproximadamente 12.200 millones de dólares en los últimos años.

Este flujo de capital impulsó la creación de más de 16.000 empleos asociados a la instalación, operación y mantenimiento de sistemas solares, fortaleciendo la economía local y generando oportunidades en toda la cadena de valor del sector. La expansión de la capacidad solar no solo contribuye a los objetivos medioambientales, sino que también se traduce en beneficios económicos directos para la población, desde la generación de empleo hasta la atracción de inversiones.

PUBLICIDAD

Características de la energía solar distribuida y el programa NY-Sun

Nueva York alcanzó un récord de energía solar con ocho gigavatios de capacidad distribuida y ya puede abastecer a más de 1,3 millones de hogares y negocios
Nueva York alcanzó un récord de energía solar con ocho gigavatios de capacidad distribuida y ya puede abastecer a más de 1,3 millones de hogares y negocios

La energía solar distribuida se refiere a sistemas instalados cerca del punto de consumo, como paneles solares en techos residenciales, proyectos comunitarios y desarrollos conectados a redes eléctricas locales. En el caso de Nueva York, la estrategia incluye un fuerte respaldo a la energía solar comunitaria y a iniciativas como el programa estatal NY-Sun. Este programa se diseñó para facilitar el acceso a la generación solar y acelerar la adopción en diversos segmentos, desde viviendas unifamiliares hasta grandes desarrollos comerciales y comunitarios.

Con la instalación de ocho gigavatios, Nueva York cuenta con más de 276.000 proyectos operativos distribuidos en todo el estado y una cartera de otros 2,7 gigavatios en desarrollo. El enfoque en la energía distribuida permite que la producción eléctrica se acerque al usuario final, reduciendo pérdidas en transmisión y facilitando la integración de fuentes renovables en la red existente. La presidenta de NYSERDA, Doreen Harris, destacó que el estado concentra el 35% de la capacidad nacional de energía solar comunitaria, situándolo como el principal mercado del país en este segmento.

Impacto y alcance de la energía solar comunitaria en el estado

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La expansión de la energía solar en Nueva York atrajo una inversión privada de 12.200 millones de dólares y generó más de 16.000 empleos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La energía solar comunitaria desempeña un papel esencial en la democratización del acceso a la electricidad limpia. Gracias a este modelo, hogares y empresas pueden beneficiarse de la generación solar sin necesidad de instalar paneles en sus propias propiedades.

Este esquema abre la puerta a inquilinos, residentes de bajos ingresos y personas que viven en edificios donde no es viable instalar sistemas propios, ampliando el alcance social de la transición energética. Se estima que una parte significativa de los proyectos en operación abastece a comunidades desfavorecidas, integrando así criterios de equidad y justicia social en la política energética estatal.

Beneficios económicos y operativos de la expansión solar

El gobierno estatal resaltó que la expansión de la energía solar genera ahorros concretos para los consumidores y refuerza la estabilidad de la red eléctrica. Durante el verano pasado, la generación solar permitió ahorrar a los neoyorquinos alrededor de 90 millones de dólares al reducir la demanda sobre la red en los momentos de mayor consumo.

Además, el 3 de junio de 2026, Nueva York marcó un récord de generación solar: al mediodía, la energía solar llegó a cubrir aproximadamente 29% de la demanda eléctrica estatal. Para la Comisión de Servicio Público, este dato evidencia el papel relevante que ya cumple la energía solar en la confiabilidad, asequibilidad y reducción de la presión sobre la infraestructura eléctrica.

Evolución histórica de la capacidad solar instalada en Nueva York

El crecimiento de la infraestructura solar en Nueva York ha sido notoriamente rápido. En 2024, el estado alcanzó la meta original de seis gigavatios un año antes de lo previsto. Un año después, en 2025, se instaló un récord de 1,28 gigavatios en apenas doce meses, lo que aceleró aún más el avance hacia los objetivos trazados para 2030. Cada incremento en la capacidad instalada ha ido acompañado de una diversificación de los proyectos y una ampliación del acceso, factores que explican el liderazgo estatal en el sector solar estadounidense.

Presupuesto estatal y medidas legislativas para la expansión futura

Para sostener el ritmo de crecimiento, el presupuesto del año fiscal 2027 incluyó una partida de 200 millones de dólares destinados a la expansión de la energía solar y a mejorar la asequibilidad energética para los hogares. Los legisladores estatales vincularon estos fondos al fortalecimiento del programa NY-Sun y a la implementación de medidas para agilizar los trámites y desbloquear nuevos proyectos.

La estrategia legislativa se orienta a eliminar barreras administrativas y garantizar que los beneficios de la transición energética lleguen a una mayor parte de la población, especialmente en comunidades que históricamente quedaron al margen de las inversiones en renovables.

Desafíos y próximos pasos para mantener el crecimiento hasta 2030

El logro de los ocho gigavatios evidencia que la energía solar distribuida dejó de ser marginal en Nueva York y se convirtió en un pilar del sistema eléctrico estatal. El principal desafío hacia 2030 será mantener la velocidad de instalación, conectar nuevos proyectos sin demoras y ampliar los beneficios a los hogares que aún no pueden acceder a paneles solares. Otra prioridad será utilizar la generación solar para aliviar los costos en los períodos de picos de calor, reforzando la resiliencia de la red frente a eventos climáticos extremos y asegurando que el avance tecnológico y los beneficios económicos sean compartidos de manera equitativa entre todos los habitantes del estado.

Temas Relacionados

Nueva YorkEnergía SolarEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Brote de ciclosporiasis en EE. UU.: amplían alerta a 15 estados por lechuga contaminada

Los CDC investigan miles de contagios confirmados y sospechosos asociados a lechuga iceberg retirada del mercado, con Michigan entre las zonas más golpeadas y dos muertes reportadas entre personas con enfermedades previas.

Brote de ciclosporiasis en EE. UU.: amplían alerta a 15 estados por lechuga contaminada

Por qué un solo brote de sarampión en Estados Unidos puede costar millones de dólares, según un estudio

La estimación incluyó hospitalizaciones, campañas de inmunización, rastreo de contactos y ausencias en el trabajo, dentro de una respuesta oficial que se extendió durante varios meses en 2025

Por qué un solo brote de sarampión en Estados Unidos puede costar millones de dólares, según un estudio

Por qué la generación que menos alcohol bebe en EE. UU. es la que más vapea y consume marihuana

Un informe expone una transformación radical en las tendencias de consumo de la población adolescente. Mientras caen los registros de drogas tradicionales y cigarrillos, emergen nuevos patrones de conducta

Por qué la generación que menos alcohol bebe en EE. UU. es la que más vapea y consume marihuana

Tularemia en Long Island: investigan tres casos probables de la "fiebre del conejo", una infección transmitida por garrapatas

Las autoridades sanitarias del condado de Suffolk siguen de cerca una enfermedad bacteriana poco frecuente que puede provocar fiebre alta, agotamiento extremo y lesiones en la piel tras la picadura de insectos

Tularemia en Long Island: investigan tres casos probables de la "fiebre del conejo", una infección transmitida por garrapatas

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 4 de agosto de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo dos sorteos a la semana, todos los martes y viernes, en los que hay la posibilidad de obtener varios millones de dólares

Resultados de Mega Millions: todos los números ganadores del 4 de agosto de 2026

TECNO

Cómo usar el puerto USB de un televisor sin internet

Cómo usar el puerto USB de un televisor sin internet

¿Es seguro Xuper TV? Riesgos de seguridad y legalidad de la plataforma

¿Es legal Magis TV? El estado de la plataforma en 2026

Dónde no se debe tener la lengua de suegra, según la IA

Nombres de bebés para agosto 2026, según la IA

ENTRETENIMIENTO

La confesión de Charlie Puth: cómo una frase de Taylor Swift cambió su carrera y lo inspiró a mostrarse vulnerable

La confesión de Charlie Puth: cómo una frase de Taylor Swift cambió su carrera y lo inspiró a mostrarse vulnerable

Así se recreó el mundo de la United Fruit Company en ‘Cien años de soledad’ de Netflix: “Una investigación gigantesca de historia”

Tanya Reynolds se une a la cuarta temporada de Ted Lasso como asistente del equipo femenino de Richmond

De convertirse en James Bond a su boda con Dua Lipa: Callum Turner habla de todo en su entrevista más personal

“Ella estuvo ahí cada vez que la necesité, sin importar la circunstancia”: la emotiva confesión de ASAP Rocky sobre Rihanna

MUNDO

Corea del Norte amenazó con responder por la vía militar al creciente rearme japonés: “Nunca seremos un observador pasivo”

Corea del Norte amenazó con responder por la vía militar al creciente rearme japonés: “Nunca seremos un observador pasivo”

Se acelera el brote de ébola en el Congo: los muertos superan los 1.700 en los últimos tres meses

El canciller israelí visitará Ecuador por primera vez en 44 años y asistirá a la asunción de De la Espriella en Colombia

Tras otro bombardeo letal de Putin, Zelensky reclamó el envío de misiles: “Podrían haber salvado vidas”

Un soldado argentino contó cómo se vive desde adentro los entrenamientos del Ejército de Israel: “El cuerpo no tiene límites”