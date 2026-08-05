Nueva York alcanzó un nuevo récord de energía solar: abastecerá a 1,3 millones de clientes

La gobernadora Kathy Hochul informó que Nueva York se adelantó a la meta de 10 gigavatios de energía solar prevista para 2030 (REUTERS/Brendan McDermid)

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La gobernadora Kathy Hochul anunció que el estado de Nueva York alcanzó un nuevo récord en la instalación de energía solar, posicionándose como líder en el desarrollo de energías limpias en Estados Unidos. Con la incorporación de ocho gigavatios de capacidad solar distribuida, Nueva York se adelanta a su meta prevista de 10 gigavatios para 2030, consolidando su compromiso con la transición energética y la reducción de emisiones contaminantes.

Este avance significa que actualmente se genera suficiente energía solar para abastecer a más de 1,3 millones de hogares y negocios en todo el estado, lo que marca un hito en la historia energética local y representa un cambio estructural en la forma en que se produce y consume electricidad.

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La administración estatal subrayó que este crecimiento acelerado en el sector solar ha tenido un impacto económico tangible. El desarrollo del mercado de energía solar distribuida en Nueva York estimuló una inversión privada de aproximadamente 12.200 millones de dólares en los últimos años.

Este flujo de capital impulsó la creación de más de 16.000 empleos asociados a la instalación, operación y mantenimiento de sistemas solares, fortaleciendo la economía local y generando oportunidades en toda la cadena de valor del sector. La expansión de la capacidad solar no solo contribuye a los objetivos medioambientales, sino que también se traduce en beneficios económicos directos para la población, desde la generación de empleo hasta la atracción de inversiones.

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Características de la energía solar distribuida y el programa NY-Sun

Nueva York alcanzó un récord de energía solar con ocho gigavatios de capacidad distribuida y ya puede abastecer a más de 1,3 millones de hogares y negocios

La energía solar distribuida se refiere a sistemas instalados cerca del punto de consumo, como paneles solares en techos residenciales, proyectos comunitarios y desarrollos conectados a redes eléctricas locales. En el caso de Nueva York, la estrategia incluye un fuerte respaldo a la energía solar comunitaria y a iniciativas como el programa estatal NY-Sun. Este programa se diseñó para facilitar el acceso a la generación solar y acelerar la adopción en diversos segmentos, desde viviendas unifamiliares hasta grandes desarrollos comerciales y comunitarios.

Con la instalación de ocho gigavatios, Nueva York cuenta con más de 276.000 proyectos operativos distribuidos en todo el estado y una cartera de otros 2,7 gigavatios en desarrollo. El enfoque en la energía distribuida permite que la producción eléctrica se acerque al usuario final, reduciendo pérdidas en transmisión y facilitando la integración de fuentes renovables en la red existente. La presidenta de NYSERDA, Doreen Harris, destacó que el estado concentra el 35% de la capacidad nacional de energía solar comunitaria, situándolo como el principal mercado del país en este segmento.

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Impacto y alcance de la energía solar comunitaria en el estado

La expansión de la energía solar en Nueva York atrajo una inversión privada de 12.200 millones de dólares y generó más de 16.000 empleos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La energía solar comunitaria desempeña un papel esencial en la democratización del acceso a la electricidad limpia. Gracias a este modelo, hogares y empresas pueden beneficiarse de la generación solar sin necesidad de instalar paneles en sus propias propiedades.

Este esquema abre la puerta a inquilinos, residentes de bajos ingresos y personas que viven en edificios donde no es viable instalar sistemas propios, ampliando el alcance social de la transición energética. Se estima que una parte significativa de los proyectos en operación abastece a comunidades desfavorecidas, integrando así criterios de equidad y justicia social en la política energética estatal.

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Beneficios económicos y operativos de la expansión solar

El gobierno estatal resaltó que la expansión de la energía solar genera ahorros concretos para los consumidores y refuerza la estabilidad de la red eléctrica. Durante el verano pasado, la generación solar permitió ahorrar a los neoyorquinos alrededor de 90 millones de dólares al reducir la demanda sobre la red en los momentos de mayor consumo.

Además, el 3 de junio de 2026, Nueva York marcó un récord de generación solar: al mediodía, la energía solar llegó a cubrir aproximadamente 29% de la demanda eléctrica estatal. Para la Comisión de Servicio Público, este dato evidencia el papel relevante que ya cumple la energía solar en la confiabilidad, asequibilidad y reducción de la presión sobre la infraestructura eléctrica.

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Evolución histórica de la capacidad solar instalada en Nueva York

El crecimiento de la infraestructura solar en Nueva York ha sido notoriamente rápido. En 2024, el estado alcanzó la meta original de seis gigavatios un año antes de lo previsto. Un año después, en 2025, se instaló un récord de 1,28 gigavatios en apenas doce meses, lo que aceleró aún más el avance hacia los objetivos trazados para 2030. Cada incremento en la capacidad instalada ha ido acompañado de una diversificación de los proyectos y una ampliación del acceso, factores que explican el liderazgo estatal en el sector solar estadounidense.

Presupuesto estatal y medidas legislativas para la expansión futura

Para sostener el ritmo de crecimiento, el presupuesto del año fiscal 2027 incluyó una partida de 200 millones de dólares destinados a la expansión de la energía solar y a mejorar la asequibilidad energética para los hogares. Los legisladores estatales vincularon estos fondos al fortalecimiento del programa NY-Sun y a la implementación de medidas para agilizar los trámites y desbloquear nuevos proyectos.

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La estrategia legislativa se orienta a eliminar barreras administrativas y garantizar que los beneficios de la transición energética lleguen a una mayor parte de la población, especialmente en comunidades que históricamente quedaron al margen de las inversiones en renovables.

Desafíos y próximos pasos para mantener el crecimiento hasta 2030

El logro de los ocho gigavatios evidencia que la energía solar distribuida dejó de ser marginal en Nueva York y se convirtió en un pilar del sistema eléctrico estatal. El principal desafío hacia 2030 será mantener la velocidad de instalación, conectar nuevos proyectos sin demoras y ampliar los beneficios a los hogares que aún no pueden acceder a paneles solares. Otra prioridad será utilizar la generación solar para aliviar los costos en los períodos de picos de calor, reforzando la resiliencia de la red frente a eventos climáticos extremos y asegurando que el avance tecnológico y los beneficios económicos sean compartidos de manera equitativa entre todos los habitantes del estado.

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