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Brote de ciclosporiasis en EE. UU.: amplían alerta a 15 estados por lechuga contaminada

Los CDC investigan miles de contagios confirmados y sospechosos asociados a lechuga iceberg retirada del mercado, con Michigan entre las zonas más golpeadas y dos muertes reportadas entre personas con enfermedades previas.

Cuatro organismos de forma circular, uno con tonalidades rosadas y moradas en su interior, se observan sobre un fondo de color azul turquesa.
Los CDC ampliaron a 15 estados el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos vinculado a lechuga iceberg de Taylor Farms de México (CDC)
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Los CDC ampliaron a 15 estados el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos, vinculado a lechuga iceberg de Taylor Farms de México. Reuters informó que la investigación federal sumó seis estados a la alerta. The Guardian reportó que hasta el 28 de julio los CDC registraron 6.707 casos confirmados y 11.500 sospechosos.

La expansión del brote incluye a Arkansas, Iowa, Missouri, Nebraska, New Hampshire y North Carolina, de acuerdo con un reporte de Reuters. La enfermedad ya fue vinculada de forma oficial a nueve estados en una fase anterior de la investigación: Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Michigan, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania y West Virginia.

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Mapa de los Estados Unidos con quince estados del Medio Oeste y Este en color naranja: NE, IA, KS, MO, OK, AR, MI, IL, IN, OH, KY, WV, PA, NH, NC
Un mapa de los Estados Unidos muestra 15 estados del Medio Oeste y Este afectados por el brote de ciclosporiasis (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los CDC pidieron a la población que no consuma la lechuga retirada del mercado y que consulte a un profesional de salud si aparecen síntomas.

Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite

La ciclosporiasis es una enfermedad causada por Cyclospora cayetanensis, un parásito microscópico que afecta el intestino y suele provocar diarrea, pérdida de apetito, distensión abdominal, cansancio intenso, fiebre baja, cólicos, náuseas y vómitos. Según The Guardian, los síntomas aparecen aproximadamente una semana después del contagio.

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Imagen microscópica de numerosos organismos circulares de color púrpura y magenta dispersos sobre un fondo irregular de tonos morados
Hasta el 28 de julio, los CDC registraron 6.707 casos confirmados y 11.500 sospechosos de ciclosporiasis en Estados Unidos (CDC)

La transmisión es fecal-oral, generalmente por alimentos o agua contaminados. En este brote, la atención se centró en productos frescos listos para consumo, especialmente lechuga iceberg. Los CDC recomiendan mantener hidratación y consultar a un médico si los síntomas persisten o empeoran. Sin tratamiento, el malestar puede durar días, un mes o más, según la agencia.

El principal riesgo es el consumo de comida contaminada, no el contacto casual con otra persona. Por eso es clave revisar retiros del mercado, preguntar en restaurantes por los ingredientes y desechar productos afectados.

Cuándo y dónde surgió el brote

Los casos se detectaron desde mayo de 2026 en distintas zonas del país. The Guardian informó contagios en 45 estados, con mayor concentración de casos sospechosos en Michigan y Ohio. La investigación federal avanzó por etapas, con datos enviados por los estados y diagnósticos confirmados por laboratorios.

El 24 de julio, los CDC informaron que el brote vinculado a la lechuga iceberg se expandió a Illinois, Kansas, Oklahoma y Pennsylvania, sumando nueve estados. Días después, la pesquisa abarcó 15.

Reuters informó que la vigilancia de los CDC tiene semanas de retraso respecto a reportes estatales, lo que explica cifras estatales más altas que las nacionales. En Missouri, uno de los nuevos estados, las autoridades habían reportado 1.095 casos.

Por qué ocurrió este brote y cuál es el origen detectado

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) investiga seis brotes de ciclosporiasis y ya vinculó uno a lechuga iceberg de Taylor Farms de México. Taylor Farms retiró voluntariamente el producto distribuido a restaurantes en 27 estados y supermercados en 15.

La FDA vinculó uno de los brotes de ciclosporiasis a lechuga iceberg de Taylor Farms de México y la empresa retiró producto distribuido a restaurantes en 27 estados y supermercados en 15 (EFE/ Omar Alonso)
La FDA vinculó uno de los brotes de ciclosporiasis a lechuga iceberg de Taylor Farms de México y la empresa retiró producto distribuido a restaurantes en 27 estados y supermercados en 15 (EFE/ Omar Alonso)

Reuters informó que la FDA asoció la lechuga con comidas servidas en Taco Bell y abastecidas por Taylor Farms en el centro de México. La agencia aclaró que las autoridades buscan otras posibles fuentes, por lo que no todos los casos estarían explicados por un alimento.

Pacientes dijeron haber comido en Taco Bell antes de enfermarse, según Reuters. Hasta ahora, no se identificaron todos los supermercados y restaurantes implicados, salvo Taco Bell y la distribución amplia del producto retirado.

Riesgos, advertencias oficiales y acciones recomendadas ante el brote

Las personas con enfermedades previas, sistemas inmunitarios debilitados o salud delicada tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones por el brote, según autoridades sanitarias de Michigan, donde se han registrado las primeras muertes relacionadas en Estados Unidos. Los casos continúan aumentando, y las cifras se actualizan frecuentemente.

Las autoridades recomiendan no consumir lechuga iceberg retirada del mercado, consultar a un médico ante síntomas como diarrea, vómitos o cólicos, mantenerse hidratado y estar atentos a avisos de supermercados y departamentos de salud.

Los CDC aconsejan vigilar posibles síntomas y buscar atención médica si se presentan, especialmente en personas vulnerables. Se pide consultar fuentes oficiales y seguir las directrices sobre pruebas, tratamientos y posibles actualizaciones.

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