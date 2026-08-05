Por qué la generación que menos alcohol bebe en EE. UU. es la que más vapea y consume marihuana

Un joven exhala una densa nube de vapor por la boca y la nariz mientras sostiene y utiliza un cigarrillo electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La generación que bebe menos alcohol de la historia reciente de Estados Unidos también es la que más vapea y consume marihuana. Esa paradoja define el retrato más completo que existe hoy sobre el comportamiento de los jóvenes estadounidenses frente a las sustancias, según datos publicados esta semana por la SAMHSA (Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, por sus siglas en inglés).

La encuesta nacional anual de la agencia analizó el consumo de sustancias y la salud mental en 2025 entre dos grupos: jóvenes de 12 a 17 años y adultos de 18 a 25 años.

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La encuesta de SAMHSA en Estados Unidos mostró que los jóvenes consumen menos alcohol, tabaco y drogas ilícitas, pero más vapeo y marihuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados muestran caídas en el uso de tabaco, alcohol y drogas ilícitas en ambos grupos, pero también un aumento sostenido en el vapeo de nicotina y el consumo de cannabis.

Qué encontró la encuesta de SAMHSA

Entre los jóvenes de 12 a 17 años, bajó el porcentaje de quienes declararon haber consumido tabaco, alcohol o bebido en exceso en el último mes, así como el uso de drogas ilícitas en el último año.

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Los adultos de 18 a 25 años registraron descensos en el uso de productos de nicotina, cigarrillos, alcohol y consumo excesivo de alcohol en el último mes. También cayó el uso de drogas ilícitas y de estimulantes o analgésicos opioides de prescripción en el último año.

Entre los adolescentes de 12 a 17 años bajó el consumo de tabaco, alcohol, exceso de alcohol y drogas ilícitas, según la encuesta de SAMHSA.

El descenso general en el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilícitas entre los jóvenes en Estados Unidos responde a dos factores principales, según especialistas consultados por ABC News: una menor participación de adolescentes y adultos jóvenes en conductas de riesgo, y el efecto acumulado de las campañas de comunicación en salud pública. Ambos factores actúan de forma simultánea y se refuerzan mutuamente a través de la influencia familiar.

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Por qué los jóvenes de hoy consumen menos

Daniel Kruger, profesor asociado de investigación en la Universidad de Buffalo, Estado de Nueva York, explicó a ABC News que la tendencia positiva contradice la percepción generalizada sobre los jóvenes actuales: “Esto es algo en lo que miramos y decimos: ‘Vaya, qué interesante. En realidad están usando menos alcohol, menos tabaco, menos cannabis que generaciones anteriores’”.

Kruger atribuye parte del descenso a lo que llama una maduración más tardía. Los adolescentes de hoy se sacan el permiso de conducir a edades más avanzadas, se independizan más tarde y permanecen más tiempo bajo la supervisión de sus padres que las generaciones previas. Ese período extendido de supervisión reduce las oportunidades de consumo, según el especialista.

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Daniel Kruger afirmó que los jóvenes actuales en Estados Unidos usan menos alcohol, tabaco y cannabis que generaciones anteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entorno social también cambió. “Hay mucho más tiempo en línea y mucho más tiempo supervisado, y mucho menos tiempo libre, no estructurado y sin supervisión para que la gente se junte”, señaló Kruger, “y ese es típicamente el contexto donde consumirían sustancias”.

El papel de la salud pública y la familia

Denise Hien, profesora distinguida en la Escuela de Posgrado de Psicología Aplicada y Profesional de la Universidad de Rutgers y directora del Centro de Estudios sobre el Alcohol y el Abuso de Sustancias de Rutgers, apunta a otro mecanismo: los adultos aprenden sobre los riesgos de ciertas sustancias, reducen su propio consumo y los jóvenes replican ese comportamiento.

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“Lo estamos viendo en los jóvenes, cuyos padres por supuesto están siendo influenciados por los mensajes de salud pública y la ciencia”, dijo Hien a ABC News. Según su análisis, esas influencias —tanto familiares como institucionales— “probablemente están llegando a los jóvenes”.

Kruger coincidió con esa lectura y añadió que la educación sobre riesgos concretos parece más efectiva que los programas de advertencia basados en el miedo: “La educación informativa básica sobre los riesgos y daños —en lugar de uno de esos programas de ‘asustar para enderezar’— podría estar dando resultados”.

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La señal de alerta: vapeo y cannabis van en sentido contrario

El descenso general no abarca todas las sustancias. Entre las personas de 12 años o más, el porcentaje que consumió marihuana en el último año subió de 19% en 2021 a 21,2%, según la encuesta. El vapeo de nicotina en el último mes pasó de 8,3% en 2022 a 10,1% en 2025 en ese mismo grupo etario.

Los defensores contra el vapeo señalan que los cigarrillos electrónicos con sabores atractivos para niños impulsaron ese aumento. La legalización del cannabis recreativo en más estados amplió la disponibilidad del producto.

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Hien resumió la dinámica con una observación directa: “Las tendencias están empezando a cambiar. Lo que vemos es más vapeo y más consumo de cannabis. Es casi como si hubiera un reemplazo”.

La explicación de fondo, según la especialista, está en cómo los jóvenes perciben el riesgo: pueden ver el alcohol y la nicotina como peligrosos, “pero el cannabis y el vapeo no. La percepción es que no son tan dañinos”.

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