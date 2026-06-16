Estados Unidos

Sospechoso de asesinar a una mujer en Washington D.C. muere a manos de la policía

El hombre era buscado por un crimen realizado previamente en el noroeste de la ciudad. Según la versión oficial, apuntó con un arma a los agentes que lo encontraron en un autobús

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Dos vehículos SUV de policía blancos con luces de emergencia encendidas y cinta amarilla de seguridad bloquean una calle. Un autobús rojo es visible detrás. Hay árboles
Vehículos policiales y cinta de seguridad marcan una escena en Washington D.C., donde un sospechoso de asesinato murió a manos de la policía a bordo de un autobús. (FOX 5)

La Policía de Washington mató a un sospechoso en un Metrobus este martes por la mañana en el noroeste de la ciudad, después de que el hombre presuntamente asesinara a una mujer y apuntara un arma contra agentes que lo localizaron en el vehículo, según la actualización publicada por el Departamento de Policía de DC en X y las declaraciones del jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeffery Carroll, recogidas por medios como NBC Washington y Fox 5 DC.

La intervención ocurrió tras una secuencia que comenzó cerca de las 07:10 en la zona de Porter Street y Wisconsin Avenue NW, donde la policía encontró a la mujer herida de bala sobre la vereda y la declaró muerta en el lugar, aseguró Carroll. Además, testigos describieron al sospechoso y el autobús al que había subido al huir.

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Cuando los agentes detuvieron el autobús cerca de Wisconsin Avenue y Upton Street NW, todavía quedaban algunas personas a bordo, aunque la mayoría ya había sido evacuada, detalló el oficial Carroll. Sumado a esto, Fox 5 DC informó que se ofrecerán recursos de apoyo a los pasajeros que estaban en el vehículo durante el tiroteo.

Tweets del Departamento de Policía de DC informando sobre un tiroteo con un agente y un sospechoso declarado muerto en Washington D.C
Un sospechoso de asesinato muere a manos de la policía en un tiroteo en el noroeste de Washington D.C., cerca de la Avenida Wisconsin y la Calle Upton. (DC Police Department)

El sospechoso había huido en autobús después del ataque

De acuerdo con Carroll y las autoridades policiales del lugar, los agentes subieron al Metrobus, comenzaron a evacuar a los pasajeros e identificaron a una persona que coincidía con la descripción del sospechoso.

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Cuando dos policías se acercaron, el hombre supuestamente llevó la mano a un bolso, sacó un arma de fuego y la apuntó hacia un agente, según el jefe policial citado por Fox 5 DC.

En ese momento, dos agentes de la Policía Metropolitana dispararon. Carroll comentó que los tiros alcanzaron al sospechoso y también su arma, y que el hombre fue declarado muerto en el lugar.

El propio departamento policial informó antes en X que se trataba de un tiroteo con participación de un agente y que un sospechoso había sido declarado muerto. También fijó como punto de encuentro para la prensa la esquina noroeste de Wisconsin Avenue y Upton Street NW.

Vista aérea de una calle con varios vehículos, incluyendo coches de policía, y árboles verdes a plena luz del día en un entorno urbano
Una vista aérea de la escena donde un hombre sospechoso de asesinar a una mujer en el noroeste de Washington D.C. murió a manos de la policía. (NBC 4)

La investigación apunta a un antecedente de violencia doméstica

El Jefe Carroll compartió en NBC Washington que la policía investiga la relación exacta entre el hombre y la mujer, aunque señaló que ambos habían mantenido una relación y que el sospechoso había sido arrestado antes en incidentes de violencia doméstica vinculados con ella.

Por su parte, Fox 5 DC añadió con información de la Policía Metropolitana, que el hombre había sido detenido múltiples veces, incluidas causas relacionadas con violencia doméstica.

Según Carroll, el arma que llevaba el sospechoso tenía un cargador extendido, lo que le daba capacidad para alojar una gran cantidad de munición. Ningún agente resultó herido, de acuerdo con las mismas declaraciones.

Un oficial de policía señala desde la puerta de un camión blanco en una calle. Otros vehículos policiales con luces encendidas están detrás, con personas y señales de tráfico
Oficiales de policía y vehículos de emergencia aseguran una zona en Washington D.C. después de que un sospechoso de asesinato muriera a manos de la policía a bordo de un autobús. (FOX 5)

La zona de Wisconsin Avenue NW quedó cerrada entre Porter Street y Upton Street, informó la policía de DC. Dado a que, vehículos policiales y de emergencia bloquearon la avenida cerca de la escuela Sidwell Friends.

Asimismo, la Metropolitan Area Transportation Operations Coordination advirtió en su cuenta de X que la actividad policial sobre la Wisconsin Avenue, se despliega en los sentidos sur y norte. Todos los carriles están cortados y se recomendó seguir las indicaciones de los agentes en la zona.

Estos bloqueos están produciendo retrasos y se prevé que el corte se prolongue por más tiempo. Ante esto, los canales oficiales sugirieron buscar rutas alternativas y evitar la zona.

Vista de una calle con dos vehículos policiales blancos con luces intermitentes. Cinta amarilla de la policía bloquea la vía y varios agentes están presentes
Agentes de policía aseguran la escena tras la muerte de un hombre sospechoso de asesinato a bordo de un autobús en el noroeste de Washington D.C. (FOX 5)

El medio local WUSA 9 también se hizo presente en el lugar de los hechos, e informó que también hay vehículos del Servicio Secreto en la zona mientras avanzan con la investigación.

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