Retiran del mercado miles de latas de fórmula para bebés tras tres casos de botulismo infantil

La alerta sanitaria por botulismo infantil provocó el retiro nacional de la fórmula Nara Organics Whole Milk Organic Infant Formula en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una alerta sanitaria por botulismo infantil provocó el retiro nacional de la fórmula en polvo Nara Organics Whole Milk Organic Infant Formula en Estados Unidos, luego de que tres bebés fueran hospitalizados por esta causa en California, Pensilvania y Washington entre abril y mayo de 2026. Las autoridades federales investigan el posible vínculo entre el producto y los casos detectados, en una medida que afecta a miles de familias y a la cadena de suministro de alimentos para lactantes en el país, según información oficial publicada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

De acuerdo con el comunicado difundido por el CDC el 13 de junio, la alerta se emitió tras confirmarse que los tres lactantes afectados, de entre dos y cinco meses de edad, consumieron la misma marca de fórmula en polvo antes de desarrollar síntomas compatibles con botulismo. La agencia federal instó a padres y cuidadores a dejar de usar cualquier lata de Nara Organics Whole Milk Organic Infant Formula, una recomendación respaldada por la FDA y los departamentos de salud estatales.

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El retiro de la fórmula Nara Organics se produce en un contexto de reciente preocupación pública sobre la seguridad de los alimentos infantiles en Estados Unidos. En noviembre de 2025, la marca ByHeart Whole Nutrition también fue retirada del mercado tras confirmarse un brote de botulismo que afectó a más de 30 bebés en todo el país, según reportó la Associated Press.

¿Por qué se retiró la fórmula Nara Organics y qué lotes están afectados?

La FDA informó que Nara Organics, con sede en Nueva York, retiró voluntariamente todos los lotes de su fórmula en polvo Whole Milk Organic Infant Formula, en presentaciones de 400 y 700 gramos, distribuidos a nivel nacional en tiendas Target, Target.com y Nara.com. El retiro afecta a productos vendidos entre julio de 2025 y junio de 2026, abarcando todos los lotes identificados con códigos como: 408125075E14F2, 708125076E14F2, 709125288E14F2, entre otros. La empresa informó que la medida se tomó por precaución, tras la notificación de los casos por parte de las autoridades federales.

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Aunque hasta la fecha ninguna muestra de la fórmula ha dado positivo para Clostridium botulinum, la bacteria responsable del botulismo, la empresa decidió retirar todo el producto del mercado. En una declaración recogida por la Associated Press, Nara Organics afirmó que “la salud de todos los bebés es la prioridad” y que trabaja en coordinación con la FDA y el CDC para investigar el origen del brote.

El CDC informó que tres bebés de California, Pensilvania y Washington fueron hospitalizados tras consumir la fórmula Nara Organics entre abril y mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué es el botulismo infantil y cuáles son sus síntomas?

El botulismo infantil es una enfermedad rara pero grave, causada por la ingestión de esporas de la bacteria Clostridium botulinum, que produce toxinas capaces de atacar el sistema nervioso. Según el CDC, los síntomas pueden aparecer semanas después de la exposición inicial e incluyen:

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Estreñimiento

Dificultades para alimentarse

Llanto débil o diferente al habitual

Pérdida de control de la cabeza y debilidad muscular generalizada

Dificultad para respirar en los casos más severos

El tratamiento indicado para estos casos es la administración de BabyBIG (Inmunoglobulina Intravenosa para Botulismo), aprobado por la FDA para uso pediátrico. Los tres bebés hospitalizados recibieron este tratamiento y se encuentran fuera de peligro, según el CDC.

¿Cómo detectaron las autoridades el brote de botulismo vinculado a la fórmula Nara?

La detección del brote se realizó gracias a la cooperación entre el CDC, la FDA y los departamentos de salud de los estados involucrados. Los tres casos identificados corresponden a bebés que enfermaron en abril y mayo de 2026, todos hospitalizados en unidades pediátricas especializadas. Las autoridades investigan la posible contaminación en la cadena de producción o distribución de la fórmula, recolectando muestras tanto de latas abiertas como de producto sin abrir para análisis de laboratorio, según consta en el informe del CDC.

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“El brote está bajo investigación y los resultados de las pruebas se conocerán en las próximas semanas”, informó la agencia federal. Las autoridades continúan el rastreo epidemiológico y el seguimiento de los bebés que consumieron el producto retirado.

La FDA indicó que el retiro voluntario de Nara Organics alcanza todos los lotes y las presentaciones de 400 y 700 gramos vendidas entre julio de 2025 y junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las acciones recomendadas para padres y cuidadores tras el retiro de la fórmula?

El CDC y la FDA han emitido instrucciones precisas para quienes tengan en su poder la fórmula retirada. Las recomendaciones incluyen:

Dejar de usar inmediatamente cualquier lata de Nara Organics Whole Milk Organic Infant Formula .

Etiquetar latas abiertas como “NO USAR” y almacenarlas separadas del resto de alimentos durante al menos un mes.

Registrar el lote y la fecha de caducidad del producto para notificar al departamento de salud correspondiente en caso de síntomas.

Descartar o devolver el producto al punto de compra una vez cumplido el periodo de seguimiento, si no se han presentado síntomas.

El CDC recordó que “los padres y cuidadores deben buscar atención médica urgente si un lactante que consumió fórmula Nara Organics muestra signos de debilidad, dificultades de alimentación, disminución de la expresión facial o problemas respiratorios”.

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La FDA dispone de un portal para reportar eventos adversos asociados al consumo de fórmulas infantiles. “Cualquier reacción o sospecha de enfermedad debe informarse de inmediato a través del portal de seguridad de la FDA”, señala el aviso oficial.

¿Cuántos productos están alcanzados por el retiro y hay riesgo de desabastecimiento?

La retirada abarca todos los lotes y presentaciones de la fórmula Nara Organics Whole Milk Organic Infant Formula, lo que representa menos del 1% del total de fórmulas infantiles comercializadas en Estados Unidos, según la FDA. La agencia aclaró que la medida no genera un desabastecimiento significativo ni afecta la oferta de otras marcas en el país. La fórmula retirada se fabrica en Europa, pero solo se comercializa en Estados Unidos.

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En cuanto al impacto en el suministro, la FDA aseguró que “no se prevé escasez de fórmula infantil por este retiro”, tranquilizando a los padres que requieran alternativas seguras para la alimentación de sus hijos.

La investigación sobre la fórmula infantil Nara Organics sigue abierta, aunque ninguna muestra analizada dio positivo para Clostridium botulinum. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes existen sobre brotes similares en fórmulas infantiles?

El brote de botulismo relacionado con Nara Organics no es el primero en la historia reciente de Estados Unidos. En noviembre de 2025, la fórmula ByHeart Whole Nutrition fue retirada del mercado tras la confirmación de un brote que afectó a más de 30 bebés en distintas partes del país. Según datos de la Associated Press, todos los menores requirieron hospitalización y tratamiento con antitoxina específica para botulismo infantil. El caso generó una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad alimentaria en la industria.

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Las autoridades sanitarias han insistido en la necesidad de reforzar los controles y la trazabilidad de los productos destinados a lactantes, así como en la importancia de reportar rápidamente cualquier síntoma sospechoso tras el consumo de estos productos.

¿Qué pasos siguen las autoridades y cómo impacta esto a los consumidores?

El CDC y la FDA mantienen activa la investigación para determinar la fuente de contaminación y monitorean posibles nuevos casos asociados al consumo de la fórmula retirada. Los resultados de laboratorio sobre la presencia de Clostridium botulinum en las muestras recolectadas se darán a conocer en breve, lo que permitirá establecer medidas adicionales si resulta necesario.

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Mientras tanto, los consumidores deben vigilar cualquier síntoma en los bebés que hayan consumido la fórmula y reportar de inmediato cualquier anomalía a las autoridades competentes. La información oficial y las actualizaciones sobre la investigación pueden consultarse en los portales de la FDA y el CDC.

La actuación inmediata de las agencias federales busca minimizar los riesgos para la salud de los lactantes y garantizar la seguridad alimentaria en el país. Las familias que hayan adquirido el producto pueden solicitar reembolsos y recibir asistencia a través de los canales habilitados por la empresa y las autoridades sanitarias.