El FC Barcelona potencia su expansión y trasladó a Miami su sede central para América

El FC Barcelona inauguró en Miami su nueva sede comercial para América y trasladó desde Nueva York su base regional de operaciones de negocio (FC Barcelona)

El FC Barcelona inauguró en Miami su nueva oficina para América y trasladó desde Nueva York la sede regional de sus operaciones comerciales, una decisión que el club presenta como estratégica para acercarse a un mercado en expansión y en sintonía al arranque del Mundial 2026, según el comunicado oficial de la entidad.

La nueva sede recibió una subvención de USD 450.000 a través del programa de incentivos empresariales de la Autoridad de Desarrollo del Centro de Miami, ligada a compromisos durante los próximos tres años, entre ellos mantener presencia física estable en el distrito, abrir en el futuro un espacio comercial y participar en activaciones públicas e iniciativas con jóvenes.

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El acto de inauguración se celebró en el edificio One Biscayne Tower, en el centro de la ciudad, con la presencia de Bryan Bachner, director general del FC Barcelona para la región de América, y más de 200 representantes de los ámbitos social, empresarial e institucional de Miami.

La oficina ocupa 225 metros cuadrados y fue diseñada para transformarse en pocos minutos y acoger reuniones, eventos y activaciones de negocio, de acuerdo con el club y Football Business Journal.

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Mientras que, el medio local Telemundo 51 informó que la sede empezará a operar con entre 12 y 14 empleados. Desde ese espacio, el club gestionará sus activos comerciales en el continente, buscará nuevas oportunidades de negocio y reforzará la marca Barça entre aficionados, patrocinadores y socios de la región.

La inauguración de la sede del FC Barcelona en Miami se realizó en One Biscayne Tower con la presencia de Bryan Bachner y más de 200 representantes de la ciudad (EFE/ Antoni Belchi)

Miami pasa a ser el centro comercial del Barça en el continente

El traslado se inscribe en un movimiento más amplio dentro de la industria del deporte, donde clubes, ligas y titulares internacionales de derechos eligen el sur de Florida como puerta de entrada a Estados Unidos y América Latina, según Football Business Journal.

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El medio señaló que, para el Barcelona, la mudanza responde menos a una salida de Nueva York que a la intención de situarse allí donde la actividad comercial vinculada al fútbol se concentra cada vez más.

El club abrió en 2016 su primera oficina en Estados Unidos en Nueva York para reforzar su expansión internacional y su actividad comercial en uno de los mercados más importantes del mundo. Esa etapa quedó cerrada hace unos seis meses para concentrar esfuerzos en el sur de Florida.

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Rafa Yuste, vicepresidente del FC Barcelona, definió el movimiento como una decisión vinculada al peso creciente de la ciudad en la industria del fútbol. En declaraciones difundidas por el club, Yuste afirmó: “La apertura de esta nueva oficina es una decisión estratégica para el Club. Miami se ha convertido en uno de los principales centros futbolísticos de Estados Unidos y representa una oportunidad extraordinaria para seguir expandiendo nuestra presencia global”.

Por su parte, Bryan Bachner explicó el sentido geográfico de la decisión: “Queremos construir aquí nuestra sede central para las Américas porque sentimos que Miami es el portal hacia nuestra afición en Sudamérica y en Estados Unidos”.

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El directivo también sostuvo que Estados Unidos “se está moviendo hacia el fútbol de forma cada vez más acelerada, con el crecimiento de la MLS”, un proceso al que vinculó, en parte, la llegada de Lionel Messi al Inter Miami.

De acuerdo con Football Business Journal, Miami tiene un papel central durante el Mundial de la FIFA 2026, sigue beneficiándose del impacto comercial de Inter Miami y Messi, y se convirtió en un destino cada vez más atractivo para compañías internacionales que buscan implantarse en el continente.

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La sede del FC Barcelona en Miami supervisará academias en Estados Unidos y evalúa impulsar una academia femenina del Barça en la región (FC Barcelona)

La oficina también coordinará academias y proyectos sociales

La nueva sede supervisará dos centros Barça Academy Pro en Estados Unidos, ubicados en Miami y Nueva York, además de una Barça Academy Residency en Arizona y cuatro academias en Chicago, Carolinas, Hoover y Austin, según el FC Barcelona.

Bachner dijo en Telemundo 51 que uno de los proyectos con mayor potencial es la creación de una academia femenina del Barça en la región. “Nuestro Barça femenino es una dinastía ahora mismo. Acabamos de ganar la UEFA Women’s Champions League y los últimos Balones de Oro Femeninos fueron nuestros. La Masia forma grandes jugadoras y quizás haya aquí una oportunidad de desarrollar ese proyecto”, señaló al medio.

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La oficina de Miami también albergará la US Barça Foundation, constituida en 2024 para impulsar iniciativas a favor de niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social en varias ciudades de Estados Unidos.

Su primer proyecto se desarrolló en 2024 en South Bronx, en Nueva York, para usar el fútbol como herramienta de inclusión social con adolescentes de 10 a 14 años en situación de vulnerabilidad, y el segundo, lanzado en mayo bajo el nombre “Goles que marcan, legados que construyen”, se realiza en Miami-Dade junto a Fútbol con Corazón USA.

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La Miami Downtown Development Authority intervino en la llegada del club mediante su programa de incentivos empresariales, según el club blaugrana. Christina Crespi, directora ejecutiva de la entidad, declaró: “A través de nuestro programa de incentivos empresariales, la Miami DDA trabaja para garantizar que el centro de Miami siga siendo un destino clave para organizaciones de primer nivel mundial”.

Además agregó: “La llegada del FC Barcelona a nuestro distrito generará beneficios económicos y culturales a largo plazo para la comunidad y pone de manifiesto la continua evolución del centro de Miami como destino para los negocios internacionales”.

La oficina del FC Barcelona en Miami también albergará la US Barça Foundation, que impulsa proyectos de inclusión social para niños, niñas y jóvenes en Estados Unidos (EFE)

Según el FC Barcelona, la relación del club con Estados Unidos y el continente americano se remonta a 1937, cuando el equipo actuó como embajador de la República y del Gobierno de Catalunya durante la Guerra Civil Española. En la actualidad, esa presencia incluye 15 peñas oficiales y miles de seguidores en sus plataformas sociales, además de su red de academias y su nueva base operativa en Miami.