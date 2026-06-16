Taiwán condena al régimen de China por bloquear su presencia en una conferencia académica en Kenia

Activistas medioambientales asisten a una protesta, antes de la 11ª Conferencia Nuestro Océano, en la playa Pirates de Mombasa, Kenia, el 15 de junio de 2026 (Reuters)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán condenó este lunes a China por presionar a Kenia para impedir la participación taiwanesa en la Our Ocean Conference en Mombasa, un episodio que, según la cancillería, derivó en la retención de académicos taiwaneses y en la cancelación de una delegación oficial en una cita internacional sobre sostenibilidad oceánica que la isla integra desde 2015.

Los académicos estuvieron retenidos durante más de 20 horas, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, después de que los organizadores se negaran a entregarles credenciales de acceso con el argumento de que los pasaportes taiwaneses no son reconocidos. La conferencia Our Ocean celebra su 11.ª edición desde hoy hasta el jueves en Mombasa, Kenia, de acuerdo con la cancillería.

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Taiwán fue excluido de una conferencia académica en Kenia por presión del régimen chino (Europa Press)

Según un comunicado del ministerio, los investigadores habían viajado a Mombasa el domingo por invitación del gobierno keniano para asistir a un intercambio académico previo a la conferencia y presentar sus trabajos. Al llegar al recinto, añadió la cartera, les confiscaron los pasaportes y los teléfonos móviles antes de permitirles abordar un vuelo para salir del país.

Kenia bloqueó la presencia pese a una invitación previa

El ministerio sostuvo que protestó enérgicamente por la presión de China sobre Kenia para bloquear la participación de académicos taiwaneses en un intercambio internacional. También calificó la confiscación de documentos y teléfonos como una acción contraria a los derechos humanos y a las normas internacionales.

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De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Consejo de Asuntos Oceánicos tenía previsto enviar una delegación a la conferencia, pero canceló el plan por la actuación del gobierno keniano y por motivos de seguridad para sus integrantes. Esa decisión respondió directamente a lo ocurrido con los académicos desplazados a Mombasa, según la misma fuente.

La cancillería afirmó que Taiwán ha participado en la Our Ocean Conference desde 2015, pero que este año Kenia, bajo presión del régimen chino, dejó de lado las contribuciones acumuladas por la isla y terminó excluyéndola de la reunión. El episodio, añadió el ministerio, muestra una diplomacia china “dura y avasalladora” que antepone consideraciones políticas a la cooperación profesional sobre sostenibilidad marina.

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El ministerio también sostuvo que Kenia, en su calidad de país anfitrión, actuó como un intermediario político de China y contradijo abiertamente los principios de inclusión y cooperación de la conferencia. En la misma declaración, instó a Beijing a cesar las “acciones bárbaras” que, según su definición, socavan la cooperación mundial en asuntos oceánicos.

“Diplomacia de intimidación”

La respuesta oficial de Taiwán incluyó un llamado a los países afines para que tomen en serio el caso y trabajen de manera coordinada para frenar una “diplomacia de intimidación” china cada vez más agresiva, según el Ministerio de Relaciones Exteriores. La cartera enmarcó el incidente en una campaña más amplia de Beijing para restringir la participación internacional de Taiwán.

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El párrafo central de la denuncia oficial fue directo: según la cancillería, China presionó a Kenia para excluir a Taiwán de una conferencia internacional sobre océanos, los organizadores retuvieron a académicos taiwaneses, y esa secuencia llevó a la cancelación de la delegación oficial por razones de seguridad.

El ministerio agregó que Taiwán, como país marítimo, ha participado en iniciativas globales de conservación oceánica y sostenibilidad ambiental. También afirmó que la isla no se dejará intimidar ni cederá ante lo que definió como un comportamiento autoritario de China, y que seguirá trabajando con la comunidad internacional en la cooperación sobre los asuntos globales del océano.

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