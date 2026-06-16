Cómo y cuándo votar anticipadamente en las elecciones primarias de Nueva York de 2026

La votación anticipada en las elecciones primarias de Nueva York 2026 comenzó el 13 de junio y se extiende hasta el 21 de junio

La votación anticipada en las elecciones primarias de Nueva York 2026 ya está en marcha y concentra la atención de miles de ciudadanos interesados en participar activamente en la selección de los candidatos que representarán a los partidos en los comicios generales. El proceso electoral de este año destaca no solo por la competencia en distritos clave, sino también por la alta movilización de votantes desde el primer día habilitado para sufragar antes de la fecha oficial.

Más de 16.000 personas emitieron su voto el 13 de junio, el primer día de la votación anticipada, según reportó la Junta Electoral de la Ciudad de Nueva York. Este dato refleja el interés y la participación temprana de la ciudadanía, particularmente en contiendas observadas de cerca como la que enfrenta al actual representante Dan Goldman con el excontralor municipal Brad Lander en el décimo distrito congresional, así como la competencia por el duodécimo distrito, donde varios aspirantes buscan suceder al representante saliente Jerry Nadler.

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El 13 de junio fue también la fecha límite tanto para inscribirse como votante antes de las primarias como para solicitar la boleta de voto anticipado o en ausencia por correo. Esta coincidencia incrementó la actividad en los centros de registro y en las plataformas digitales habilitadas para ese fin, ya que quienes no completaron estos trámites antes de esa fecha no podrán participar en las primarias del 23 de junio.

La votación anticipada, que permite a los electores acudir a las urnas antes del día oficial de la elección, responde a una necesidad de flexibilidad y accesibilidad para quienes no pueden presentarse el día de la primaria, ya sea por motivos laborales, personales o de salud. Este mecanismo, cada vez más extendido en los procesos electorales de Estados Unidos, busca facilitar el ejercicio del derecho al voto y reducir la congestión en los centros de sufragio el día de la elección principal.

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Para quienes desean participar en las primarias de 2026 y prefieren evitar las aglomeraciones o inconvenientes del 23 de junio, la votación anticipada representa una alternativa práctica y segura. Los votantes pueden acudir en fechas y horarios específicos, según lo dispuesto por la autoridad electoral, y así asegurar que su participación quede registrada con normalidad.

Fechas y horarios específicos de la votación anticipada en la ciudad de Nueva York

Las elecciones primarias de Nueva York se realizarán el 23 de junio y la votación anticipada ofrece una alternativa para quienes no pueden acudir ese día (Foto: Reuters)

El período de votación anticipada en la ciudad de Nueva York comenzó el sábado 13 de junio y se extiende hasta el domingo 21 de junio. Este rango de fechas otorga a los electores una ventana amplia para elegir el momento más conveniente para acudir a votar, adaptándose a diferentes rutinas y necesidades.

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Los horarios establecidos para la votación anticipada varían según el día, permitiendo flexibilidad durante la semana y los fines de semana. El sábado 13 y domingo 14 de junio, los centros de votación abren de 9:00 a 17:00. El lunes 15 y el viernes 19 de junio, el horario es también de 9:00 a 17:00. El martes 16 y miércoles 17 de junio, la jornada se extiende de 10:00 a 20:00, facilitando así la participación de quienes solo pueden acudir en horario vespertino. El jueves 18 de junio, el horario es de 8:00 a 16:00, mientras que el sábado 21 de junio, último día de votación anticipada, se mantiene el horario de 9:00 a 17:00.

Estos horarios reflejan el esfuerzo de la administración electoral por cubrir distintas franjas horarias y así garantizar que la mayor cantidad posible de ciudadanos pueda ejercer su derecho al voto. La diversidad de horarios busca eliminar obstáculos y facilitar la participación de votantes con compromisos laborales, familiares o personales.

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Para saber exactamente dónde votar, los electores pueden consultar una herramienta en línea proporcionada por la Junta Electoral. Esta plataforma permite identificar el centro de votación anticipada correspondiente según la zona de residencia, lo que resulta especialmente útil para quienes no están seguros de su lugar asignado.

Diferencias entre lugares de votación anticipada y de elecciones generales

Los horarios de la votación anticipada en Nueva York cambian según la fecha para ampliar el acceso de los electores durante la semana y el fin de semana (REUTERS/Rebecca Cook)

Un aspecto relevante que deben tener en cuenta los ciudadanos es que los lugares habilitados para la votación anticipada pueden ser distintos a los que operan el día de las elecciones generales. Esta diferencia puede generar confusión en quienes suelen votar siempre en el mismo sitio, especialmente si no verifican previamente la ubicación correspondiente para el período anticipado.

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La autoridad electoral recomienda a los votantes consultar con anticipación la dirección exacta de su centro de votación anticipada, ya que estos puntos pueden estar ubicados en escuelas, centros comunitarios u otros edificios públicos diferentes a los habituales. Esta modificación responde tanto a criterios logísticos como a la necesidad de distribuir mejor la afluencia de personas y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y accesibilidad.

Es fundamental que los votantes verifiquen la información antes de acudir, ya que presentarse en el lugar equivocado podría impedirles ejercer su derecho en el período anticipado, obligándolos a esperar hasta el día oficial de las primarias o, en el peor de los casos, perder la oportunidad de votar.

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Procedimiento y requisitos para registrarse como votante en Nueva York

El primer paso para participar en las elecciones primarias y en la votación anticipada es estar correctamente registrado como votante. La verificación del estado de registro puede hacerse en línea a través de un portal específico, donde se puede consultar rápidamente si una persona ya figura en los padrones electorales.

Quienes aún no estén registrados pueden completar el proceso también en línea, accediendo a formularios disponibles en varios idiomas para facilitar la inclusión de ciudadanos de distintos orígenes. Además, existe la opción de solicitar la solicitud de registro llamando al 1-800-367-8683, lo que amplía las posibilidades de acceso para quienes prefieren la atención telefónica.

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Para poder inscribirse como votante en el estado de Nueva York, es necesario cumplir con varios requisitos: ser ciudadano de los Estados Unidos, haber cumplido 18 años, residir en el estado y en la localidad correspondiente durante al menos 30 días previos a la elección, no estar en prisión por condena de delito grave, no haber sido declarado mentalmente incompetente y no reclamar el derecho a votar en otro lugar.

Quienes hayan realizado el trámite de registro y cumplan con los requisitos podrán participar tanto en la votación anticipada como en el día de la primaria, siempre que lo hagan en los lugares y horarios asignados para cada modalidad.

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