Caos de tráfico, cortes en Manhattan y trenes exclusivos por el Francia-Senegal en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey

El partido entre Francia y Senegal en el Estadio NY/NJ pone a prueba el transporte del Mundial FIFA 2026 con 14.175 boletos de tren vendidos, un 20% más que antes del debut del torne (AP)

Con 14.175 boletos de tren ya vendidos para el partido de esta tarde —un 20% más que en el mismo punto previo al debut del torneo— el encuentro entre Francia y Senegal en el Estadio NY/NJ (MetLife Stadium) convierte este martes en el primer examen de estrés del Mundial FIFA 2026 sobre el sistema de transporte de la región metropolitana.

El partido comienza a las 15 h y su horario coincide con la hora pico vespertina, una situación que volverá a repetirse en otros dos partidos del Mundial programados en día laboral en el Estadio NY/NJ.

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Alerta de tráfico en Manhattan y cierres desde las 9 h

La ciudad de Nueva York activó una alerta de congestión para todo este martes. Desde las 9 h y hasta las 20 h, la calle 42 Oeste quedó restringida a vehículos de la FIFA y autobuses de traslado hacia el estadio, según informó News 12 New Jersey.

Las calles al este del Madison Square Garden también cerraron al tráfico general, donde se estacionaron cientos de autobuses de contingencia. Las autoridades desplegaron 530 autobuses contratados cerca de Penn Station, listas para activarse ante cualquier problema del transporte público.

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Nueva York activó una alerta de congestión por el Mundial FIFA 2026 y restringió la calle 42 Oeste y las calles al este del Madison Square Garden desde las 9 hasta las 20 (AP)

Los vehículos particulares tienen prohibido acercarse al estadio en días de partido. Para quienes insistan en conducir, el estacionamiento en American Dream está disponible pero es limitado y cuesta USD 225 por vehículo.

Trenes reservados para aficionados durante cuatro horas

Desde las 10:30 h hasta las 14:31 h, los trenes que parten de Penn Station New York y de Secaucus Junction quedaron reservados exclusivamente para portadores de entradas del Mundial. Los aficionados con boleto de NJ Transit pueden acceder a un ingreso exclusivo en Penn Station desde las avenidas Sexta y Séptima.

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Al término del partido, los trenes con dirección este hacia Penn Station New York finalizarán su recorrido en Newark Penn Station o en Newark Broad Street Station, entre aproximadamente las 17:23 h y las 20:35 h.

Las autoridades desplegaron 530 autobuses de contingencia cerca de Penn Station y limitaron el acceso de vehículos particulares al estadio, con estacionamiento en American Dream por USD 225 (REUTERS)

El presidente y director ejecutivo de NJ Transit Kris Kolluri dijo: “Digamos que el partido termina a las 5:00. Todos los aficionados irán hacia la ciudad, pero todos los viajeros habituales estarán saliendo de la ciudad. Habrá mucho más volumen en Penn Station”, dijo a WABC. “Pero eso no debería afectar a quienes salen de la ciudad a las 5:00, que es cuando el horario pico realmente arranca”.

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Los autobuses oficiales ya están agotados

Los 12.000 asientos disponibles en los autobuses del Comité Organizador NY/NJ —a USD 20 por boleto— se agotaron antes del partido. el director ejecutivo del comité, Alex Lasry, lo confirmó la noche del lunes.

Uber descartó ser una alternativa: la empresa reconoció que su operación se vio desbordada durante el primer partido del torneo, el 13 de junio entre Brasil y Marruecos, y recomendó a los aficionados usar el transporte público. La compañía ofrece un servicio de traslado colectivo a USD 49 por persona.

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Qué pueden hacer los viajeros habituales

El sistema PATH es la alternativa principal para quienes no van al estadio. La línea acepta los boletos de tren de NJ Transit entre la calle 33 y Newark Penn o la terminal de Hoboken, desde donde los pasajeros deben buscar conexiones hacia otros destinos.

Tras el partido de Francia vs Senegal, los trenes hacia Penn Station New York terminarán en Newark Penn Station o Newark Broad Street Station durante la hora pico vespertina (REUTERS/Shannon Stapleton)

NJ Transit advirtió que se espera “una mayor cantidad de pasajeros de lo normal en los servicios de tren, tren ligero y autobús, incluso en días sin partido”.

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Sus recomendaciones para quienes no asisten al encuentro:

Evitar viajar los días de partido, a menos que sea imprescindible.

No hacerlo durante las horas pico si el viaje es inevitable.

Trabajar desde casa si es posible.

Usar opciones de transporte alternativas siempre que se pueda.

Planificar con anticipación para reducir el impacto.

La gobernadora Mikie Sherrill respaldó la capacidad de NJ Transit tras el primer partido del torneo, el cual la agencia describió como una operación sin contratiempos mayores.

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Jersey City cierra sus escuelas antes del mediodía

Las Escuelas Públicas de Jersey City dispusieron una salida anticipada a las 12:45 p.m., con todas las actividades extracurriculares canceladas. La decisión fue anunciada el viernes pasado por el distrito.

“Debido al partido de la FIFA programado en el Estadio MetLife el martes 16 de junio de 2026 y la proyectada congestión extrema de tráfico en toda el área de Jersey City y los Meadowlands, todas las escuelas del distrito observarán una salida anticipada”, explicó el distrito en un comunicado.

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La medida busca que los estudiantes estén en casa antes de que comience el pico de tráfico relacionado con el evento.

El resto del calendario y los partidos en día laboral

El partido de hoy es el primero de 4 que el Mundial disputará en día laboral en el Estadio NY/NJ, que albergará ocho encuentros en total. Las fechas restantes son el 22, 25, 27 y 30 de junio, el 5 de julio y la final del 19 de julio.

El antecedente del partido inaugural dejó además una advertencia puntual: el uso de American Dream como punto de bajada de pasajeros generó problemas que NJ Transit ya identificó y busca corregir.