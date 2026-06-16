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La Unión Europea llamó en el G7 a redoblar el apoyo a Ucrania frente a Rusia ahora que su situación “está cambiando”

Ursula von der Leyen recordó que, en el marco de la asistencia europea a Kiev, se va a producir el “primer desembolso del préstamo de la UE de 90.000 millones de euros”

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. REUTERS/Yves Herman
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. REUTERS/Yves Herman

Los máximos responsables de las instituciones de la Unión Europea llamaron este martes en la cumbre del G7 a “redoblar” el apoyo a Ucrania en paralelo a los cambios que se han producido con respecto al año precedente, en particular los avances de ese país en la línea de frente, y el creciente cansancio de Rusia en la guerra.

“La situación está cambiando para Ucrania. El panorama en 2026 es muy diferente al de 2025. Ucrania defiende valientemente la línea del frente. El cansancio de Rusia es evidente. Es el momento de redoblar nuestro apoyo”, dijo a través de X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que hoy asiste a la reunión.

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La política alemana recordó que, en el marco de la asistencia europea a Kiev, se va a producir el “primer desembolso del préstamo de la Unión Europea de 90.000 millones de euros” y que además habrá “un paquete de ayuda invernal para apoyar a Ucrania más adelante este año”.

Además, subrayó que el Grupo de los siete “respalda una Ucrania fuerte y soberana”.

La Unión Europea llamó en el G7 a redoblar el apoyo a Ucrania frente a Rusia ahora que su situación “está cambiando”. (REUTERS/Christian Hartmann)
La Unión Europea llamó en el G7 a redoblar el apoyo a Ucrania frente a Rusia ahora que su situación “está cambiando”. (REUTERS/Christian Hartmann)

Por su parte, el presidente del Consejo europeo, António Costa, consideró que un G7 “unido y decidido” es “esencial para llevar la guerra a su final y lograr una paz justa y duradera”.

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El político portugués valoró, por otro lado, el “paso histórico” que se está dando hacia el futuro de Ucrania en la UE, con la apertura este lunes de las negociaciones formales de adhesión.

Los Veintisiete abrieron formalmente el lunes el primer clúster (bloque de capítulos) de las negociaciones con Ucrania con vistas a su adhesión.

Este primer clúster abarca el Estado de derecho, el poder judicial, los derechos fundamentales y la lucha contra la corrupción, y actúa como eje central de todo el proceso de adhesión.

Los líderes del G7 celebraron una sesión especial junto a Zelensky para abordar la guerra en Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia. (REUTERS/Denis Balibouse)
Los líderes del G7 celebraron una sesión especial junto a Zelensky para abordar la guerra en Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia. (REUTERS/Denis Balibouse)

Los Estados miembros trasladaron asimismo a Kiev su lista de reformas pendientes: una judicatura independiente, una contratación pública transparente y salvaguardias más sólidas contra la corrupción y el crimen organizado.

Por otra parte, la máxima responsable del Ejecutivo comunitario dijo que en Évian felicitó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “su acuerdo en Irán”.

“Ambos estamos de acuerdo en que debería significar definitivamente el final del programa nuclear iraní”, indicó.

Asimismo, dijo que el estrecho de Ormuz reabrirá y que los precios del crudo “están cayendo”, lo que a su juicio demuestra los frutos que da la democracia.

(Con información de EFE)

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