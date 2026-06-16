La FDA autorizó algunos cigarrillos electrónicos saborizados: cómo pueden los padres hablar con sus hijos sobre el vapeo

El vapeo con cigarrillos electrónicos alcanzó a 1,63 millones de adolescentes en Estados Unidos en 2024 y siguió como la forma más extendida de consumo de tabaco entre jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de cigarrillos electrónicos se convirtió en una realidad cotidiana para millones de adolescentes en Estados Unidos. La facilidad de acceso, la presencia de sabores atractivos y la percepción de que el vapeo es menos dañino que los cigarrillos tradicionales han consolidado esta práctica entre jóvenes de secundaria y preparatoria.

Mientras los organismos regulatorios intentan equilibrar la reducción del daño en adultos fumadores y la protección de los menores, expertos y familias buscan estrategias para enfrentar un desafío que va más allá del simple control de edad.

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Prevalencia y normalización del vapeo entre adolescentes estadounidenses

En 2024, cerca del 6% de los estudiantes de secundaria y preparatoria —lo que representa a 1,63 millones de menores— admitieron haber usado cigarrillos electrónicos, según cifras federales difundidas por Associated Press.

Aunque esta proporción disminuyó en comparación con años anteriores, el vapeo sigue siendo la forma más extendida de consumo de tabaco entre adolescentes. Casi nueve de cada diez jóvenes optan por productos con sabores, lo que evidencia el atractivo de estas variantes en el segmento juvenil.

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Los sabores en cigarrillos electrónicos concentraron la preferencia de casi nueve de cada diez adolescentes y reforzaron la normalización del vapeo en escuelas y entornos sociales (Magnific)

La experiencia de Ricky Resendez, un joven de Superior, Wisconsin, ilustra la normalización del vapeo: comenzó en octavo grado y para la secundaria ya era una práctica diaria, tanto en clases como en los baños escolares. Esta conducta se replica en todo el país, consolidando al vapeo como parte del entorno escolar y social adolescente.

Autorización de cigarrillos electrónicos con sabores por la FDA y preocupaciones

El debate sobre la regulación de los cigarrillos electrónicos alcanzó un nuevo punto con la reciente decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de autorizar algunos dispositivos con sabores a frutas, dirigidos a adultos que buscan dejar de fumar tabaco convencional. Esta decisión llegó tras meses de presión del sector del vapeo y generó inquietud entre especialistas en salud infantil.

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Aunque la FDA sostiene que estos productos no son significativamente más eficaces que los de sabor tabaco para dejar de fumar, expertos como el doctor Scott Hadland advierten que la autorización podría revertir los logros alcanzados en la reducción del vapeo adolescente. Los sabores dulces y frutales son precisamente los que más atraen a los jóvenes, lo que aumenta el riesgo de un repunte en el consumo entre menores.

La reciente autorización de vapes saborizados para adultos reavivó la controversia sobre cómo equilibrar la ayuda a fumadores adultos con la protección de los jóvenes. Los temores se centran en la posibilidad de que los sabores sigan incentivando el inicio del vapeo en edades tempranas.

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La FDA autorizó algunos cigarrillos electrónicos con sabores a frutas para adultos que buscan dejar de fumar tabaco convencional y reavivó el debate sobre la regulación del vapeo (Reuters)

Recomendaciones para que padres aborden el tema del vapeo con sus hijos

Los expertos coinciden en que la comunicación abierta y sin juicio es clave para que los padres puedan abordar el vapeo con sus hijos. Sugerencias como iniciar conversaciones informales —por ejemplo, al pasar por un negocio con modelos de vapes— y hacer preguntas abiertas sobre lo que los jóvenes saben o vieron sobre el vapeo pueden ayudar a romper el hielo.

Cuando un hijo ya ha comenzado a vapear, los especialistas recomiendan evitar el enojo y optar por un enfoque comprensivo. Es útil abordar los mitos que circulan en redes sociales, donde algunos influencers promueven la nicotina como método para aliviar el estrés. En realidad, dejar de vapear puede reducir la ansiedad y estabilizar el ánimo.

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La información precisa resulta más efectiva que las restricciones de acceso, ya que la mayoría de los adolescentes obtiene los dispositivos a través de amigos, familiares o compras en línea, eludiendo los controles de edad en los comercios.

Los expertos recomendaron que los padres hablen del vapeo con sus hijos con comunicación abierta, preguntas informales e información precisa sobre cigarrillos electrónicos y nicotina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos en la salud física y mental de los adolescentes

El consumo de cigarrillos electrónicos en menores provoca una serie de consecuencias para la salud. Los problemas respiratorios son frecuentes, con cuadros de tos, empeoramiento del asma, bronquitis y enfermedades pulmonares más graves. Investigaciones muestran tasas elevadas de sibilancias, dificultad para respirar y menor tolerancia al ejercicio entre quienes vapean.

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Más allá del daño físico, el mayor peligro reside en la adicción a la nicotina. Debido a que el cerebro adolescente, en pleno desarrollo, resulta especialmente vulnerable, lo que puede afectar la atención, el aprendizaje y el estado de ánimo.

La dependencia se traduce en ansiedad, problemas de concentración y trastornos del sueño, como reconoció Ricky Resendez en AP, quien pensaba que el vapeo podría ayudarle con su déficit de atención, pero terminó agravando sus síntomas.

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El impacto del vapeo en adolescentes abarca tanto la esfera física como la mental. La adicción a la nicotina genera dificultades para concentrarse, trastornos del ánimo y, en muchos casos, reduce el rendimiento deportivo y académico.

El uso de cigarrillos electrónicos en menores se asoció con tos, asma, bronquitis, dificultad para respirar y menor tolerancia al ejercicio, además de otros problemas respiratorios (Europa Press)

Factores que facilitan el acceso de los menores

Aunque existen restricciones de edad para la compra de cigarrillos electrónicos, la realidad es que la mayoría de los adolescentes accede a estos productos fuera de los canales legales. Amigos, familiares mayores y vendedores en línea constituyen las principales vías de acceso.

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El atractivo de los sabores, la facilidad para ocultar los dispositivos y la percepción de riesgo reducido contribuyen a que los jóvenes sigan encontrando formas de obtener vapes, incluso cuando no pueden comprarlos directamente en tiendas.

Recursos y programas para ayudar a los jóvenes

Diversos recursos están disponibles para quienes desean dejar el vapeo. Programas como Not On Tobacco de la American Lung Association y el programa EX, desarrollado por Truth Initiative y Mayo Clinic, ofrecen apoyo a través de mensajes de texto, asesoría y acompañamiento.

Para los casos de consumo intenso, los médicos pueden sugerir terapias farmacológicas bajo supervisión profesional. Muchos adolescentes que vapean expresan el deseo de dejarlo, y contar con el respaldo adecuado aumenta las probabilidades de éxito.