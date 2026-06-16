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De boletos gratis a ofertas 2x1: cómo identificar estafas en el Mundial 2026

Aumentan los fraudes que buscan datos personales y financieros mediante rifas falsas, promociones bancarias, apps no oficiales, sitios web piratas y códigos QR alterados

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El Mundial 2026 ya comenzó y millones de fanáticos van a los estadios o ven los partidos desde casa. (Foto: REUTERS/Mike Blake)
El Mundial 2026 ya comenzó y millones de fanáticos van a los estadios o ven los partidos desde casa. (Foto: REUTERS/Mike Blake)

Con el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el entusiasmo de millones de aficionados ha impulsado un aumento en los intentos de fraude digital y estafas relacionadas con el evento internacional.

En este contexto, los ciberdelincuentes aprovechan la emoción y la urgencia de la ocasión para orquestar campañas engañosas que buscan obtener datos personales y financieros de los usuarios.

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La oferta de boletos gratuitos, promociones bancarias exclusivas o aplicaciones para seguir los partidos figuran entre las estrategias más utilizadas por los estafadores.

De acuerdo con declaraciones de Jorge Rodríguez, director de la maestría en ciberseguridad del Tec de Monterrey, a CONECTA, los métodos para engañar a los usuarios se han sofisticado y abarcan desde correos falsos hasta transmisiones piratas o códigos QR maliciosos.

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Qué pasa si ofrecen boletos gratis para el Mundial 2026

Primer plano de una mano sosteniendo una entrada dorada de lujo. Al fondo, un estadio lleno, una pelota de fútbol y la Copa Mundial aparecen desenfocados.
Los atacantes vinculan a la víctima a sorteos para ganar entradas gratis pero todo es una farsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La promesa de entradas gratuitas para partidos del Mundial circula con frecuencia en correos, mensajes directos y publicaciones en redes sociales. Estas ofertas suelen vincularse a sorteos inexistentes o a supuestos premios, cuyo único objetivo es captar la atención y provocar que la víctima entregue información sensible.

El especialista indicó que las organizaciones legítimas distribuyen los boletos a través de canales oficiales y comunicados masivos. “Si nosotros no nos registramos, lo más seguro es que no sea real”, puntualizó el experto.

Cómo reconocer promociones bancarias falsas

Las estafas involucran ofertas bancarias falsas, donde los usuarios reciben promociones de 2x1 en boletos, grandes descuentos en productos oficiales o beneficios exclusivos en la compra de televisores y artículos deportivos.

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No se debe suministrar información de tarjetas de créditos o contraseñas para acceder a promociones del Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según expertos, estos mensajes suelen solicitar datos de tarjetas o contraseñas bancarias, con el pretexto de concretar la compra o liberar el beneficio.

Rodríguez advirtió que los bancos no solicitan información personal sensible a través de enlaces o mensajes no solicitados. En estos casos, la víctima nunca recibe el producto o beneficio anunciado, pero los estafadores obtienen acceso a los datos financieros.

“Al final no te otorgan ningún boleto, no te otorgan ninguna oferta, no te dan lo que compraste, no te entregan nada, pero con eso ya tienen los datos de tu tarjeta”, señaló Rodríguez.

Qué peligros implican las apps falsas y los sitios web piratas

El Mundial 2026 ha propiciado la aparición de aplicaciones no oficiales y sitios web que prometen transmisiones en vivo gratuitas o servicios exclusivos.

Teléfono celular con pantalla iluminada mostrando un bug o alerta de seguridad, posiblemente debido a un cyber ataque. La imagen refleja las preocupaciones actuales en el campo de la informática y la tecnología, enfatizando la necesidad de protección contra virus y amenazas cibernéticas. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las apps fraudulentas tienen virus que causan el mal funcionamiento del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Al instalar estas apps o ingresar en sitios ‘piratas’, los dispositivos quedan expuestos a virus informáticos y programas maliciosos capaces de robar fotografías, mensajes, información bancaria y otros datos personales.

El experto explicó que los atacantes buscan tomar el control de los teléfonos y computadoras, exigiendo pagos para “limpiar” los dispositivos afectados. “Aquí en estos casos, probablemente aunque pagues no dejen el teléfono limpio y sigan buscando estos datos”.

Cuál es el riesgo de los códigos QR durante el Mundial

El uso de códigos QR se ha extendido para facilitar el acceso a menús, promociones o sitios web relacionados con la Copa.

No obstante, los ciberdelincuentes aprovechan esta tendencia para colocar adhesivos con códigos maliciosos en lugares públicos, restaurantes y eventos, de modo que los usuarios terminen en páginas fraudulentas o descarguen aplicaciones maliciosas sin darse cuenta.

Primer plano de una mano sosteniendo un smartphone sobre una caja de cartón pequeña con un código QR blanco y negro, el dedo índice suspendido sobre la pantalla.
No se debe escanear códigos QR en espacios públicos o productos sospechosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es clave evitar escanear códigos QR que se encuentren en la calle o en superficies no verificadas. “El problema es que los QR podrían llevarnos a un sitio malicioso, a sitios apócrifos o sitios sospechosos”, dijo el especialista.

Cómo evitar estafas digitales durante la Copa Mundial 2026

Para minimizar los riesgos de fraude, en primer lugar, es fundamental verificar la legitimidad de cualquier oferta o noticia a través de medios oficiales, periódicos o fuentes gubernamentales. La desconfianza ante mensajes urgentes o promociones demasiado atractivas puede marcar la diferencia para no caer en un fraude.

Otras sugerencias incluyen evitar hacer clic en enlaces de correos o mensajes no solicitados, escribir manualmente la dirección web oficial de bancos o eventos y descargar aplicaciones únicamente desde tiendas reconocidas, como App Store o Google Play.

Asimismo, sobre el uso de códigos QR, hay que escanear solo aquellos que puedan verificarse como legítimos y consultar al personal de los establecimientos en caso de duda.

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