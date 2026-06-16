Tom Holland finalmente confirmó su matrimonio con Zendaya: “Encontré a mi persona”

Tom Holland confirmó que se casó con Zendaya tras meses de especulación pública sobre la pareja (Emma McIntyre / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Tom Holland confirmó públicamente que contrajo matrimonio con su pareja Zendaya y describió su relación en una entrevista con la revista Esquire UK.

“Encontré a mi persona. Es mi mejor amiga, y soy lo más feliz que he sido cuando estoy con ella, pero también nunca me había sentido tan apoyado y seguro. Jamás”, sostuvo la estrella de Marvel.

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Las declaraciones fueron recogidas en el marco de una extensa entrevista con el actor, de 30 años, en la que abordó el vínculo que mantiene con la actriz y cantante de 29 años tras meses de especulación pública sobre si la pareja había formalizado su unión.

Holland confirmó los hechos con brevedad y sin rodeos. Ante la pregunta de si algún familiar creyó haberse perdido la boda a raíz de unas imágenes generadas con inteligencia artificial que circularon en internet, respondió: “No, porque todos estuvieron ahí... Eso es todo lo que obtendrán al respecto”.

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El primero en revelar la noticia del casamiento había sido Law Roach, estilista de larga data de Zendaya, durante una entrevista en los Actor Awards de Los Ángeles en febrero de 2026.

La confirmación del matrimonio llegó después de que circularan imágenes generadas con inteligencia artificial sobre una supuesta boda de la pareja (Redes sociales)

En esa oportunidad, Roach dejó caer el dato con aparente naturalidad: “La boda ya ocurrió. ¡Te la perdiste!”. En ese entonces, la pareja no hizo ningún comentario al respecto.

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La protagonista de Euphoria había lucido por primera vez su anillo de compromiso de la firma Jessica McCormack en la ceremonia de los Globos de Oro de 2025.

En la conversación con Esquire UK, Tom Holland fue más allá de la confirmación y ofreció una lectura propia sobre lo que significa compartir su vida con alguien que transita el mismo ámbito profesional.

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“Nuestro negocio puede presentar situaciones muy estresantes y es realmente bueno tener una base de relación que resista la prueba del tiempo”, afirmó. “Podemos apoyarnos mutuamente de maneras que solo nosotros podemos, porque solo nosotros entendemos realmente cómo es vivir esta vida”.

Holland y Zendaya se conocieron en 2016 durante el rodaje de Spider-Man: de regreso a casa y mantuvieron su relación en un perfil deliberadamente bajo durante años.

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Su primera alfombra roja conjunta en cinco años tuvo lugar este lunes, durante la presentación fotográfica de Spider-Man: Brand New Day en Madrid.

El actor sostuvo que su relación se fortalece porque ambos entienden las presiones del mismo ámbito profesional (Backgrid/The Grosby Group)

Una premiere como marido y mujer

La aparición conjunta de Tom Holland y Zendaya en la presentación de Spider-Man: Brand New Day en Madrid fue su primera en una alfombra roja como pareja casada.

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Según consignó la revista Vogue, la presencia de ambos en el evento tuvo un peso simbólico mayor al de la habitual promoción de dos protagonistas románticos posando frente a las cámaras: fue, según el medio, un caso en que “la vida imita al arte”.

Ambos eligieron sus looks con cierta coordinación cromática. Él llevó sastrería negra de Prada con una camisa en rojo araña, mientras que ella optó por un minivestido negro de Christopher Cowan combinado con zapatos Christian Louboutin de suelas rojas.

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La revista destacó que el “method dressing” —práctica que Zendaya y su colaborador Law Roach ayudaron a instalar en la cultura de las alfombras rojas— estuvo presente, aunque con un toque más sutil que en otras ocasiones.

Holland habló sobre Spider-Man: Brand New Day en la misma entrevista con Esquire UK: “La película ya es la mejor película de Spider-Man que hemos hecho... Esta película es un verdadero misterio y durante gran parte del filme, incluso Spider-Man está un poco desconcertado y perdido”.

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Tom Holland y Zendaya se conocieron en 2016 durante el rodaje de "Spider-Man: de regreso a casa" y mantuvieron un perfil bajo durante años (Instagram/@tomholland2013)

El artista británico también expresó su deseo de servir como mentor para quien lo suceda en el papel.

Mencionó al actor Owen Cooper como posible candidato y señaló: “Me encantaría ser esa persona para quien sea el próximo, de la manera en que Robert Downey fue un mentor para mí en mis primeras tres películas”.

Más allá de la saga de Marvel, la pareja por delante un año de alta exposición pública: además de la gira de prensa de Spider-Man: Brand New Day, ambos participan en La Odisea, la nueva producción de Christopher Nolan, cuyo estreno está previsto para julio.