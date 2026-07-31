Un ADN reveló que un médico de fertilidad es su padre biológico y ahora lo demandan: “Es un farsante”

Una prueba de ADN realizada en 2025 identificó a Dennis Lutz como padre biológico y reveló el caso cuatro décadas después de la inseminación artificial.

Guardar

El jefe del departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Dakota del Norte, Dennis Lutz, fue demandado por una mujer y sus dos hijas, quienes lo acusan de haber usado su propio material genético, sin su consentimiento, para embarazarla en los años 80 durante tratamientos de fertilidad, reportaron The New York Times y ABC7 Chicago.

La demanda civil, presentada en el Distrito Judicial Central Norte de Dakota del Norte, sostiene que Jean Ann Nelson quedó embarazada tres veces a partir de procedimientos realizados por Dennis Lutz en Minot: el primero terminó en un aborto espontáneo y los otros dos derivaron en los nacimientos de Tasheena Greaves, el 14 de febrero de 1985, y Janae Nelson Raymond, el 22 de mayo de 1986.

PUBLICIDAD

Según The New York Times, Lutz no negó en su respuesta judicial haber aportado material genético, pero alegó que Jean Ann Nelson había consentido el uso de un donante anónimo y afirmó que actuó “conforme a los estándares de atención médica aceptados y al estado de la medicina reproductiva vigente en el momento de la atención”.

Nelson, hoy de 81 años y residente en Mandan, explicó que nunca supo que el médico usaría su propio semen: “Dependía de él para que me ayudara. No estuvo bien que hiciera eso”. Las tres reclamantes exigen una indemnización superior a USD 50.000 y un juicio por jurado.

PUBLICIDAD

La demanda sostiene que el hallazgo llegó cuatro décadas después por una prueba de ADN

El descubrimiento ocurrió en la víspera de Navidad de 2025, cuando Greaves le comunicó a su madre el resultado de un test genético. La mujer, de 41 años y residente en Crosby, sabía que había sido concebida por inseminación artificial, pero el examen identificó como padre biológico a Dennis Lutz.

“Empecé a llorar”, recordó Nelson en declaraciones citadas por The New York Times. “Ese era mi médico”. Por su parte, Greaves rechazó cualquier vínculo paterno con el médico. “Sigue sin ser mi padre. Es un farsante”.

PUBLICIDAD

La demanda afirma que Lutz le había dicho al matrimonio que mezclaría el semen del esposo de Nelson, Warren, con el de un donante anónimo, de modo que cualquier hijo concebido sería “muy probablemente” biológicamente del marido.

De acuerdo con el expediente, esa representación es “generalmente incompatible con los principios básicos de la competencia espermática y la biología reproductiva”.

Dennis Lutz alegó en su respuesta judicial que Jean Ann Nelson consintió el uso de un donante anónimo y que actuó según los estándares médicos de la época (IssueWire).

La profesora de derecho Jody Madeira, de la Universidad de Indiana, que sigue casos de fraude reproductivo, indicó a The New York Times que la técnica conocida como “mezcla de espermatozoides” no aumenta la probabilidad de que la pareja de la paciente sea el padre biológico. Señaló que esa práctica era “engañosa” y “repugnante” porque daba a las parejas “una excusa plausible para creer que el niño era hijo de su pareja”.

PUBLICIDAD

Por su parte, el abogado de la familia, Kellen Bubach, detalló que creen que Lutz utilizó su propio semen con pacientes durante un período de seis años y que Greaves y su hermana tendrían al menos siete posibles medios hermanos.

El texto judicial, citado por ABC7 Chicago, argumenta que el descubrimiento provocó angustia emocional y daños vinculados con la identidad tanto para las dos hijas como para su madre. A su vez, acusa a Lutz de fraude, agresión médica, incumplimiento del deber fiduciario y ocultamiento deliberado de paternidad biológica.

PUBLICIDAD

En un comunicado, Bubach expresó que el caso trata sobre “el consentimiento del paciente, la autonomía reproductiva, la confianza en el sistema médico y el derecho de los niños a conocer la verdad sobre su identidad genética y su historial médico”.

Actualmente, Lutz reside en Nuevo México y es profesor y jefe del departamento de obstetricia y ginecología de la escuela de medicina de la Universidad de Dakota del Norte, con base en el campus de Minot. El vocero de la universidad, David Dodds, aseguró a The New York Times que la institución tomaría medidas para despedirlo.

PUBLICIDAD

The New York Times informó que la Universidad de Dakota del Norte avanzaba con medidas para despedir a Lutz (Youtube: @UofNorthDakota).

Antecedentes en Estados Unidos y leyes contra el fraude reproductivo

En Estados Unidos, más de 50 médicos de fertilidad fueron acusados de fraude por donar semen a sus pacientes, señaló la profesora Madeira a The New York Times. Luego añadió que cree que esa cifra al menos se duplicaría si se incluyeran los casos resueltos mediante acuerdos privados o cláusulas de confidencialidad.

Dakota del Norte es uno de los 13 estados que ya prohibieron el fraude reproductivo. Tal como indicó la especialista, parte de esos esfuerzos legislativos cobraron impulso tras el documental de Netflix Our Father, de 2022, sobre Donald Cline, un exespecialista en fertilidad de Indianápolis al que más de 60 personas reconocen como su padre biológico.

PUBLICIDAD

Asimismo, en 2022, un jurado concedió USD 8,75 millones a demandantes que acusaron al médico de fertilidad de Colorado Paul B. Jones de haber usado su propio semen para embarazar al menos a una docena de mujeres.