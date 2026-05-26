Vuelve el Beach Bus a Los Ángeles: recorridos desde Palmdale y Lancaster, precios bajos y el sueño del verano en Santa Mónica

El programa Beach Bus de Los Ángeles vuelve para la temporada de verano 2026. El servicio conectará las comunidades de Palmdale y Lancaster con la playa de Santa Mónica. Foto: Instagram @santamonicapier

El programa Beach Bus de Los Ángeles vuelve para la temporada de verano 2026. El servicio conectará las comunidades de Palmdale y Lancaster con la playa de Santa Mónica.

La supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Kathryn Barger, confirmó la iniciativa. Barger señaló que el servicio permite a las comunidades del desierto acceder de forma asequible a la costa más fresca, a la que definió como un patrimonio del sur de California, según LAist, medio local de Los Ángeles.

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En una declaración difundida por su oficina, la supervisora indicó: “Cada familia del Valle del Antílope merece un día de playa, y el Beach Bus hace eso posible”.

El programa Beach Bus de Los Ángeles ofrece en 2026 traslados asequibles desde Palmdale y Lancaster hasta la playa de Santa Mónica. Foto: Pixabay

Cómo funcionará el programa Beach Bus

Los autobuses empezaron a funcionar el lunes 25 de mayo de 2026 por el Día de los Caídos. Tras su puesta en marcha, el servicio operará los martes, jueves, sábados y domingos.

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El último día de servicio será el Día del Trabajo, el 7 de septiembre, según la oficina de Barger. El billete de ida y vuelta cuesta USD 6 para adultos y niños, y USD 2 dólares para personas mayores y personas con discapacidad.

Cómo será el recorrido del Beach Bus

Palmdale

El autobús saldrá de Palmdale a las 9:00 y llegará a la playa de Santa Mónica un poco antes de las 11:00. El viaje de regreso saldrá de la playa de Santa Mónica a las 15:00 y llegará a Palmdale alrededor de las 17:30.

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Los pasajeros pueden abordar en la parada de autobús AVTA del Centro de Transporte de Palmdale.

Lancaster

El autobús saldrá de Lancaster a las 8:30 y llegará a la playa de Santa Mónica un poco antes de las 11:00. El viaje de regreso saldrá de la playa de Santa Mónica a las 15:00 y llegará de nuevo a Lancaster alrededor de las 17:45.

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Los pasajeros pueden abordar en Sgt. Steve Owen Memorial Park, según la oficina de Kathryn Barger.

Recorrido de Beach Bus de Los Ángeles. Foto: laist.com

A quién está dirigido el Beach Bus

El objetivo central del Beach Bus es ofrecer un traslado estacional de bajo costo desde comunidades del interior hasta la costa de Santa Mónica, según Secret Los Ángeles, sitio local de tendencias y agenda en la ciudad.

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La cobertura del programa se presenta como una forma de ampliar el acceso a la costa para residentes de distintas comunidades del sur de California, aunque el detalle operativo informado en las fuentes se concentra en el Valle del Antílope.

Secret Los Angeles describió el servicio entre esa zona y Santa Mónica como una opción especialmente accesible para familias, adolescentes y personas mayores.

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Cómo usar el servicio Beach Bus a Los Ángeles

Para consultas sobre el servicio, la oficina de Barger indicó que atiende en el teléfono (626) 458-3909, de 08:00 a 17:00, de lunes a jueves, según LAist.

Las personas con dificultades auditivas pueden comunicarse a través del 711 con el Servicio de retransmisión de California, y también está disponible el número (888) 769-1122 para obtener más información sobre el Summer Beach Bus 2026, de acuerdo con LAist.

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