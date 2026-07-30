Un adolescente de 14 años rescató a un hombre que se estaba ahogando con un lazo de rodeo en el río Yellowstone

Jory Thomas, un adolescente de 14 años, rescató con un lazo de rodeo a un hombre que se ahogaba en el río Yellowstone durante un campamento familiar en Montana (Facebook)

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Un adolescente de 14 años protagonizó una escena propia del cine en el corazón de Montana, donde el instinto, la rapidez y la destreza con un lazo de rodeo se conjugaron para salvar una vida. Jory Thomas, durante un campamento familiar junto al río Yellowstone, se convirtió en el inesperado héroe de una jornada que pudo haber terminado en tragedia.

El episodio tuvo lugar el fin de semana del 4 de julio, cerca de Greycliff, a unos 110 kilómetros al oeste de Billings. Mientras acampaba con su familia, Jory escuchó súbitamente gritos de auxilio provenientes del río. En ese momento, una balsa y una tabla de remo habían chocado contra el pilar de un puente, arrojando a cuatro personas al agua. Tres de ellas lograron alcanzar la orilla por sus propios medios, pero una cuarta quedó a merced de la corriente, aferrada desesperadamente a una nevera portátil, mientras era arrastrada río abajo por la fuerza del caudal.

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La situación era crítica: la corriente del Yellowstone se encontraba especialmente fuerte y el hombre, incapaz de nadar hasta la orilla, se alejaba rápidamente. Thomas, sin dudarlo, vació sus bolsillos, tomó su lazo y corrió por la ribera en busca de un punto desde el cual pudiera intervenir. El adolescente se adentró en el agua hasta que esta le llegó al pecho y, desde allí, se preparó para lanzar el lazo que llevaba consigo casi por casualidad.

“Lo único en lo que podía concentrarme era en ayudarlo a salir del agua, porque no quería que nadie se interpusiera en mi camino”, explicó Thomas a la filial local de CBS, KTVQ, al relatar lo vivido. El joven arrojó el lazo en un solo intento y logró sujetar al hombre por el brazo y el cuello, tal como después describirían testigos y autoridades. Con movimientos firmes y la serenidad necesaria para no ceder al pánico, comenzó a arrastrar lentamente a la víctima hacia un lugar seguro en la orilla, hasta que finalmente llegaron los servicios de emergencia y se hicieron cargo de la situación.

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Jory Thomas se metió al río hasta el pecho y lanzó el lazo de rodeo en un solo intento para sujetar al hombre y acercarlo a la orilla (Facebook)

En apenas tres minutos desde la llamada al 911 realizada por el padre de Thomas —bombero voluntario—, un agente del sheriff ya estaba en el lugar. Para ese momento, sin embargo, el rescate estaba prácticamente consumado: el hombre había sido sacado del agua y su vida, salvada gracias a la intervención del adolescente.

El lazo de rodeo fue el instrumento clave que permitió el rescate. Thomas había comenzado a practicar la técnica ese mismo año, motivado por su interés en las faenas de campo y el trabajo con ganado. “Este año empecé a practicar el lazo en serio. Fui a las marcas de ganado y comencé a lazarlo allí, y fui mejorando”, contó el joven a medios locales. Su destreza no era fruto de la casualidad: cada tarde, cuando bajaba la temperatura, salía a perfeccionar sus lanzamientos sobre un maniquí. Aquella dedicación encontró, de forma inesperada, una aplicación vital en el momento más crítico.

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La decisión de llevar el lazo al campamento fue, según relató su abuela, un hecho inusual. “Venimos a este campamento un par de veces durante el verano. Jory viene con bastante frecuencia y nunca, jamás, había traído su lazo consigo. Y ese día sí lo hizo”, recordó. El propio Thomas confesó que su propósito original era practicar para el ganado, no intervenir en emergencias humanas. “Solo pensé que podía ayudar con el ganado. No pensaba ayudar a las personas ni nada por el estilo. Pero me alegro de haber estado aquí para ayudar”.

La intervención del adolescente no pasó desapercibida. El sheriff del condado de Sweet Grass, Alan Ronneberg, fue contundente al evaluar el desenlace: “En mi opinión, Jory le salvó la vida a esa persona, sin duda alguna”. Ronneberg explicó que la corriente del Yellowstone en esa zona conduce rápidamente a rápidos y obstáculos peligrosos, lo que hace remota la posibilidad de sobrevivir si no se actúa con inmediatez.

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El lazo de rodeo fue clave en el rescate porque Jory Thomas había empezado a practicar esa técnica este año en tareas vinculadas al ganado (Facebook)

El martes 21 de julio, Thomas recibió un certificado de reconocimiento de manos del sheriff y el subcomisario Ron Swanson, en una breve ceremonia local. Días más tarde, el senador por Montana, Steve Daines, lo nombró Ciudadano del Mes de Montana y presentó una declaración en su honor para el Registro del Congreso. “Jory demostró rapidez mental y serenidad bajo presión, con una valentía impropia de su edad. Sus amigos y familiares dicen que siempre ha sido amable y servicial, y es un verdadero ejemplo del espíritu de Montana”, escribió Daines en su comunicado.

La reacción de la familia y la comunidad fue de orgullo y admiración. Su abuela, Sandy Thomas, sintetizó el sentir colectivo: “Su primer instinto siempre es ayudar a los demás. Siempre ha sido así. Toda la comunidad está orgullosa de él. Hemos recibido muchos comentarios, pero así es Jory. Siempre está dispuesto a ayudar a quien lo necesite”.

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El perfil de Jory Thomas revela a un joven ligado al entorno rural y con una inclinación temprana por las tareas de campo. Su entorno familiar y su constancia en la práctica del lazo terminaron siendo decisivos en el momento en que la vida de un desconocido dependió de una reacción rápida y precisa. El propio Thomas parece haber asumido su papel de héroe accidental con naturalidad y humildad, sin buscar protagonismo. Después del episodio, su única reflexión fue una mezcla de sorpresa y alivio: “Después me sentí bastante tranquilo al saber que estaba bien y que ya había salido del agua”.