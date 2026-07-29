Mega Millions entrega un premio de USD 800 millones: el boleto ganador fue vendido en Florida y esto se sabe del afortunado

Un boleto vendido en Florida ganó el premio mayor de 800 millones de dólares del Mega Millions, el más alto de 2026 y el décimo más grande en la historia del juego. (AP Foto/Nam Y. Huh, Archivo)

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Un boleto vendido en Florida resultó ganador del premio mayor de 800 millones de dólares en el sorteo Mega Millions, el monto más alto entregado por esta lotería en lo que va del año y el décimo más grande en la historia del juego. El sorteo, celebrado el martes por la noche, atrajo la atención de millones de participantes y autoridades lotéricas de Estados Unidos por el volumen de ventas registrado antes del cierre, según reportó la organización Mega Millions.

Según información confirmada por la propia Mega Millions y la Lotería de Florida, un único billete acertó la combinación ganadora compuesta por los números 34, 48, 49, 59, 70 y el Mega Ball 12. El ganador podrá elegir entre el pago total del premio en anualidades a lo largo de 30 años o recibir un desembolso único de 344,2 millones de dólares antes de impuestos. Tanto The Washington Times como CBS News citaron a funcionarios de la organización, quienes confirmaron que el boleto fue vendido en Bradenton, aunque, hasta la mañana del miércoles, no se había difundido el punto de venta exacto.

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El Mega Millions es un sorteo interestatal que se juega en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes estadounidenses. Este premio representa el monto más alto adjudicado desde noviembre del año pasado, cuando un jugador de Georgia ganó 983 millones de dólares, según archivos históricos de la organización.

¿Quién ganó el Mega Millions de 800 millones de dólares?

El sorteo del martes 28 de julio de 2026 dejó un solo ganador, según confirmaron Mega Millions y la Lotería de Florida. El boleto fue adquirido en Bradenton, aunque la tienda específica aún no fue revelada por las autoridades. El portavoz oficial de Mega Millions señaló a CBS News Miami que “el billete ganador corresponde a un participante de Florida que acertó los seis números del sorteo más reciente”.

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De acuerdo con la normativa estatal, la identidad del ganador puede mantenerse en reserva durante 90 días si así lo solicita la persona, conforme a la legislación vigente en Florida. El premio de 800 millones de dólares coloca a este sorteo como el décimo mayor en la historia del Mega Millions y el primero en la lista de premios adjudicados en 2026.

La Lotería de Florida y Mega Millions confirmaron que un único billete vendido en Bradenton acertó los números 34, 48, 49, 59, 70 y el Mega Ball 12. (AP Foto/Wilfredo Lee, Archivo)

¿Cuándo fue el último gran premio de Mega Millions y cuánto se ganó?

Según los reportes de The Washington Times y la propia organización Mega Millions, el último gran premio antes de este se adjudicó en noviembre de 2025, cuando un boleto vendido en Georgia resultó ganador de 983 millones de dólares. Desde entonces, el pozo mayor acumuló sucesivos sorteos sin ganadores, hasta alcanzar la cifra de 800 millones de dólares esta semana.

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La historia del Mega Millions registra que solo en nueve ocasiones anteriores el premio mayor superó la marca de los 800 millones de dólares. El récord absoluto sigue en manos de un sorteo de agosto de 2023, cuando un jugador de Florida recibió 1.580 millones de dólares, de acuerdo con los archivos oficiales.

¿Cómo se puede cobrar el premio de Mega Millions en Florida?

El ganador del Mega Millions debe presentarse ante una oficina de la Lotería de Florida para iniciar el proceso de verificación. Según las normas oficiales, el billete original debe ser presentado junto con una identificación válida. El ganador dispone de hasta 180 días para reclamar el premio total en anualidades o de 60 días si opta por el pago único. El dinero recibido está sujeto a impuestos federales y, aunque Florida no aplica gravamen estatal sobre premios de lotería, en otros estados participantes sí existen retenciones adicionales.

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Según la entidad, “el premio mayor puede cobrarse en un solo pago de 344,2 millones de dólares antes de impuestos o en 30 pagos anuales crecientes a lo largo de tres décadas”, explicó el portavoz de la Lotería de Florida en declaraciones recogidas por WESH News. La organización también recordó que, en caso de no reclamarse el premio en los plazos indicados, el monto se distribuye entre los estados que participan en el juego, fondos que suelen destinarse a programas de educación pública.

¿Cuáles son las probabilidades de ganar el Mega Millions?

La probabilidad de acertar los seis números y ganar el premio mayor de Mega Millions es de 1 en 302.575.350, según detalla la organización en su sitio oficial. Esta cifra se mantiene constante en cada sorteo, sin importar el monto acumulado. Para premios menores, las probabilidades aumentan: por ejemplo, la posibilidad de ganar cualquier premio en Mega Millions es de 1 en 24.

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El sistema de juego exige seleccionar cinco números entre el 1 y el 70, más un número adicional, el Mega Ball, entre el 1 y el 25. Se puede jugar de manera manual o elegir la modalidad de selección aleatoria, conocida como Quick Pick. El costo de participación es de dos dólares por boleto.

El ganador del Mega Millions en Florida podrá cobrar 800 millones de dólares en anualidades durante 30 años o recibir 344,2 millones de dólares en un pago único antes de impuestos. (AP Photo/Darron Cummings)

¿Qué estados y territorios pueden jugar al Mega Millions?

Mega Millions se comercializa en 45 estados de Estados Unidos, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes estadounidenses. No participan en el sorteo los estados de Alabama, Alaska, Hawái, Nevada y Utah, ni tampoco Puerto Rico. En estos lugares no se expenden boletos ni se pagan premios de Mega Millions.

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Según el sitio oficial del juego, “los participantes deben tener al menos 18 años de edad y comprar su boleto en un estado donde el sorteo esté habilitado”. Las ventas de boletos suelen cerrar una o dos horas antes del sorteo, programado para las 23:00 horas, hora del este, los martes y viernes.

¿Qué pasa si el premio de Mega Millions no se reclama?

Si el boleto ganador no es presentado en los plazos establecidos, el monto íntegro del premio es redistribuido entre los estados participantes en el sorteo, como establece la normativa de Mega Millions. En la mayoría de los casos, estos fondos se asignan a programas de educación pública y otras iniciativas estatales.

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La Lotería de Florida confirmó a Click Orlando que “en el caso de premios no reclamados, los recursos se reintegran a los fondos estatales conforme a la legislación vigente”. Históricamente, Mega Millions ha registrado varios casos de premios millonarios que no fueron reclamados, incluyendo un sorteo de 68 millones de dólares en 2002.

¿Cómo impacta el sorteo de Mega Millions en la recaudación estatal?

La venta de boletos para el sorteo Mega Millions genera ingresos significativos para los estados participantes. En Florida, la recaudación sirve para financiar programas de educación pública y becas universitarias, según la propia Lotería de Florida. El interés por premios acumulados impulsa las ventas, lo que se traduce en mayores recursos para las arcas estatales.

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Según datos publicados por Mega Millions y citados en CBS News, “el 100% de las utilidades netas de la venta de boletos se destinan a beneficios estatales, principalmente en educación”. El ciclo de premios acumulados propicia que, en sorteos con grandes botes, los ingresos de la lotería aumenten exponencialmente.

La identidad del ganador del Mega Millions puede mantenerse en reserva durante 90 días si la persona lo solicita, según la ley vigente en Florida. (REUTERS/Mike Segar)

¿Cuándo es el próximo sorteo de Mega Millions y cuál es el premio inicial?

El próximo sorteo de Mega Millions está programado para el viernes a las 23:00 horas (hora del este), con un pozo inicial de 50 millones de dólares. Según informó la organización y confirmaron medios nacionales, el monto se reinicia a esa cifra tras cada ganador del premio mayor y vuelve a incrementarse en cada sorteo sin ganador.

Mega Millions recordó que “el ciclo de acumulación se mantiene hasta que un participante logre acertar todos los números”, y que el valor del pozo puede crecer significativamente en semanas sucesivas si no hay ganadores.

¿Qué debe hacer el ganador para proteger su identidad y sus intereses?

El ganador del premio mayor puede solicitar confidencialidad durante los primeros 90 días desde la reclamación, según permite la ley de Florida. Pasado ese tiempo, la identidad puede hacerse pública si así lo requiere la normativa estatal. Las autoridades recomiendan asesorarse legal y financieramente antes de cobrar el premio para proteger los intereses personales y familiares.

La organización Mega Millions sugiere que “los ganadores consulten con expertos antes de hacer público el cobro o tomar decisiones financieras importantes”, de acuerdo con lo publicado en su página oficial.

¿Cuál es el impacto esperado tras este sorteo?

La adjudicación de un premio de 800 millones de dólares en Florida pone de relieve la magnitud de los sorteos interestatales en Estados Unidos y refuerza el atractivo de la lotería como mecanismo de recaudación y financiamiento estatal. Se prevé un aumento en la venta de boletos en semanas siguientes, según proyecciones de la organización y reportes institucionales difundidos por WESH News.