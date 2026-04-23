Los precios de las entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 superan los valores históricos

Los precios de entradas para Los Ángeles 2028 superan ampliamente la inflación, alcanzando los 5.000 dólares por ciertos eventos olímpicos (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

En medio de la expectativa mundial por los Juegos Olímpicos de Verano de 2028 en Los Ángeles, la cuestión de los precios de las entradas ha generado un debate intenso entre aficionados y expertos. Mientras algunos recuerdan con nostalgia los costos accesibles de ediciones anteriores, otros analizan el fenómeno desde una perspectiva económica y tecnológica, cuestionando si el acceso al mayor evento deportivo del mundo está cada vez más restringido a unos pocos.

La comparación entre los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 y los de 2028 ilustra cómo la realidad de los precios ha cambiado radicalmente. En 1984, los boletos más baratos se conseguían por apenas 3 dólares —el equivalente a 10 dólares actuales ajustados a la inflación—, y asistir a la ceremonia de apertura costaba cerca de 100 dólares. Incluso los eventos más populares, como la final de atletismo, tenían un valor moderado: 25 dólares en aquel entonces, unos 79 dólares hoy si se ajusta la cifra. Para la clausura, el precio era de 100 dólares, que hoy equivaldrían a 315 dólares. Sin embargo, para la edición de 2028, algunas entradas han alcanzado los 5.000 dólares o más, situando a los aficionados ante cifras que superan ampliamente la inflación y los estándares de décadas pasadas.

Las tarifas de servicio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles representan hasta un 24% del costo del boleto, encareciendo aún más el acceso

Este aumento no solo se refleja en el valor base de los boletos, sino también en las tarifas de servicio aplicadas durante la compra. Mientras que en 1984 la tarifa era de apenas un dólar por entrada, en 2028 los organizadores han establecido una tarifa que representa el 24% del valor del boleto, lo que puede añadir cientos de dólares extra al monto final. Al ser consultados sobre este cambio, los responsables de LA28 argumentaron que el modelo responde a las prácticas habituales del sector y que estas tarifas cubren costos de procesamiento, desarrollo tecnológico, servicio al cliente y distribución. Además, aseguran que el precio total se muestra de manera transparente durante la compra, incluyendo un desglose detallado para los usuarios.

En este escenario, los revendedores y los bots han adquirido un protagonismo inédito, distorsionando el acceso y los precios para los verdaderos aficionados. Ya se han detectado boletos para la clausura en sitios de reventa que alcanzan los 7.900 dólares por dos asientos, mientras que para finales de tenis algunas plataformas superan los 11.000 dólares. Incluso disciplinas menos populares, como el críquet, han llegado a ofrecer entradas por más de 500 dólares. Empresas como StubHub aclaran que no fijan los precios de venta, sino que estos dependen de la oferta de los vendedores individuales, y sostienen que las entradas con precios excesivos rara vez se venden.

El fenómeno no pasa desapercibido para especialistas del sector. Ahmed Nemale, cofundador y director ejecutivo de la compañía KYD Labs y exdirectivo de Ticketmaster y Vivid Seats, considera que los valores actuales pueden resultar chocantes, sobre todo cuando se observan cifras de 5.000 o 10.000 dólares por entrada. Nemale también cuestiona el incremento de las tarifas de servicio, preguntándose a dónde va ese dinero y por qué las comisiones han llegado a tales niveles. Según su análisis, las empresas de venta de entradas operan en muchos casos como patrocinadores financieros, y las comisiones por servicio funcionan como intereses por el préstamo que el recinto ha obtenido de estas compañías. Además, señala que los avances tecnológicos no siempre se traducen en una mejor distribución de entradas a precios accesibles, y plantea dudas sobre el control real del destino de los boletos más baratos en un entorno dominado por algoritmos y reventa automatizada.

Revendedores y bots han distorsionado el mercado de boletos para los Juegos Olímpicos 2028, elevando los valores a niveles inéditos en sitios de reventa (REUTERS/Lucy Nicholson)

Para enfrentar estos desafíos, LA28 ha diseñado estrategias específicas orientadas a combatir la acción de bots y revendedores, con el objetivo de garantizar que las entradas lleguen a manos de los aficionados genuinos. El proceso de registro para la compra está estructurado para filtrar usuarios malintencionados y automatizados. Las operaciones o cuentas sospechosas pueden ser canceladas o consideradas inválidas sin derecho a reembolso, según las políticas oficiales. Los organizadores insisten en que la seguridad y la equidad en la distribución son prioridades, y que continuarán perfeccionando los mecanismos de control para reducir la intervención de agentes externos en la compra de entradas.

La presión financiera sobre los organizadores de los Juegos Olímpicos de 2028 también es un factor clave en la estructura de precios y tarifas. A diferencia de otros modelos, la edición de Los Ángeles se financia íntegramente con fondos privados, lo que implica una gestión presupuestaria mucho más estricta y una dependencia directa de los ingresos por venta de entradas. Debra Duncan, quien fuera vicepresidenta adjunta de venta de entradas en 1984, recordó que en aquel entonces no contaban con respaldo gubernamental y que la tensión por cubrir todos los gastos era permanente.

Pensando en el futuro, LA28 ha anunciado el lanzamiento de una plataforma oficial de reventa, el Mercado Oficial de Entradas Secundarias de LA28, que funcionará a partir de 2027. En este espacio, los boletos de reventa estarán regulados y verificados a través de empresas como AXS, Eventim, Ticketmaster y Sports Illustrated Tickets. Los organizadores advierten que solo las entradas comercializadas en esta red podrán considerarse auténticas y recomiendan a los aficionados esperar al lanzamiento de la plataforma para evitar fraudes o sobreprecios. LA28 advierte que no puede garantizar la validez de boletos adquiridos fuera de su red verificada y que cualquier transacción fuera de ese marco implica un riesgo para el comprador.