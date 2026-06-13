Estados Unidos

Elecciones Colombia 2026: dónde votar en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut para la segunda vuelta

La segunda vuelta presidencial se traslada al área triestatal. Descubra cuáles son los centros oficiales habilitados en su localidad y los requisitos que debe cumplir para no quedarse sin votar

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Ilustración de cinco manos de diferentes tonos de piel insertando papeletas en una urna, con la bandera de Colombia de fondo.
La segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia se vota el 21 de junio en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 21 de junio, los colombianos que viven en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut tienen una cita con las urnas: la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia enfrenta al derechista Abelardo de la Espriella contra el izquierdista Iván Cepeda. Para quienes ya inscribieron su cédula en el consulado, el voto anticipado arranca este lunes 15 de junio y se extenderá hasta el 20 de junio.

El Consejo Nacional Electoral certificó que en la primera vuelta del 31 de mayo, De la Espriella —del movimiento Defensores de la Patria— obtuvo el 43.73% de los votos, mientras que Cepeda —del oficialista Pacto Histórico— alcanzó el 40.91%.

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Ninguno llegó a la mayoría absoluta, por lo que la decisión queda para el 21 de junio. Los analistas anticipan una carrera muy cerrada en medio de una polarización extrema, según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.

Voto anticipado: del 15 al 20 de junio

Las urnas para el voto anticipado abren de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en los consulados. Las sedes son:

  • Nueva York y Connecticut: Consulado de Colombia en Nueva York — 10 E 46th St, New York, NY 10017.
  • Nueva Jersey: Consulado de Colombia en Newark — 550 Broad St, Newark, NJ 07102.

Puestos de votación el 21 de junio

Para quienes prefieren votar el día de las elecciones, los centros habilitados en el área también abren de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

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Nueva York:

  • Manhattan — Beacon High School: 522 W 44th St, New York, NY 10036.
  • Brentwood — La Espiguita Soccer Academy: 1795 Brentwood Rd, Brentwood, NY 11717.
  • Queens — PS 69 The Jackson Heights School: 77-02 37th Ave., Jackson Heights, NY 11372.
  • White Plains — El Centro Hispano: 295 Central Avenue, White Plains, NY 10606.
  • The Hamptons — 105 W Montauk Hwy, Suite C4, segundo piso, Hampton Bays, NY 11946.
  • Port Chester — Port Chester Middle School: 113 Bowman Ave., Port Chester, NY 10573.

Connecticut:

  • Bridgeport — Burroughs Community Center: 2470 Fairfield Ave., Bridgeport, CT 06605

Nueva Jersey:

  • Newark — Consulado General de Colombia: 550 Broad St, 3er piso, Newark, NJ 07102.
  • Paterson — Great Falls Youth Center: 52 Front St, Paterson, NJ 07522.
  • Union City — Hudson Community College: 4800 JFK Blvd, 2do piso, Union City, NJ 07087.
  • Hackensack — Bergen Art and Science Charter Holy Trinity: 43 Maple Ave, Hackensack, NJ 07601.
  • Dover — Club Colombia Dover: 11 East Blackwell St, Dover, NJ 07801.
  • Morristown — Parroquia Santa Margarita de Escocia: 6 Sussex Ave, Morristown, NJ 07960.
  • Trenton — Enterprise Convention Center: 3048 S Broad St, Trenton-Hamilton, NJ 08610.
  • Elizabeth — Dr. Antonia Pantoja Public School #27: 505 Morris Avenue, Elizabeth, NJ 07208.
  • Atlantic City — John F. Scarpa Academic Center: 3711 Atlantic Avenue, Atlantic City, NJ 08401.

Requisito clave: solo votan quienes ya inscribieron la cédula

Si no inscribiste tu cédula para votar en esta área durante la primera vuelta, ya no puedes hacerlo para la segunda. El plazo de inscripción cerró a finales de marzo.

La Registraduría Nacional del Estado Civil dispuso que los jurados de votación de la primera vuelta en Colombia repitan esa función en la segunda vuelta del 21 de junio - crédito @Registraduria/X
El voto anticipado para colombianos en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut funciona del 15 al 20 de junio en los consulados de Nueva York y Newark (Crédito @Registraduria/X)

Para participar, el ciudadano colombiano debe:

  • Ser mayor de edad.
  • Tener la cédula registrada en el consulado correspondiente.
  • Presentar un documento de identidad válido el día de la votación.

Antes de ir a votar, verifica tu puesto en la plataforma oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil en registraduria.gov.co para confirmar que tu cédula aparece correctamente registrada.

Documentos válidos para votar

El día de las elecciones, los puestos de votación aceptan tres tipos de documentos:

  • Cédula amarilla con hologramas.
  • Cédula en policarbonato.
  • Cédula digital a través de la aplicación oficial de la Registraduría.

Quiénes son los dos candidatos

Abelardo de la Espriella es un abogado penalista sin experiencia política previa. Propone una política de seguridad de mando militar, ataques aéreos contra el narcotráfico y fumigación de cultivos de coca.

Abelardo de la Espriella propone una política de seguridad con mando militar, ataques aéreos contra el narcotráfico y fumigación de cultivos de coca, mientras Iván Cepeda impulsa negociaciones de paz y reforma agraria (Europa Press)
Abelardo de la Espriella propone una política de seguridad con mando militar, ataques aéreos contra el narcotráfico y fumigación de cultivos de coca, mientras Iván Cepeda impulsa negociaciones de paz y reforma agraria (Europa Press)

El presidente Donald Trump lo respaldó públicamente. El presidente saliente Gustavo Petro calificó ese respaldo como una interferencia electoral, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Iván Cepeda es senador del Pacto Histórico y defensor de derechos humanos. Apoya continuar las negociaciones de paz con grupos armados ilegales, prioriza la reforma agraria y se muestra escéptico ante las políticas antidrogas de corte militar.

Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y candidato presidencial de izquierda, disputará la segunda vuelta el 21 de junio contra Abelardo de la Espriella tras obtener el 40.91 % de los votos en la primera vuelta (Crédito Catalina Olaya/Colprensa)
Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico y candidato presidencial de izquierda, disputará la segunda vuelta el 21 de junio contra Abelardo de la Espriella tras obtener el 40.91 % de los votos en la primera vuelta (Crédito Catalina Olaya/Colprensa)

Tras la primera vuelta, aceptó los resultados el 7 de junio, luego de que observadores internacionales declararon el proceso ordenado y transparente.

Qué está en juego para la relación con Estados Unidos

La elección tiene consecuencias directas para el vínculo entre los dos países. Bajo la administración Petro, las relaciones se deterioraron: en septiembre de 2025, el presidente Trump determinó que Colombia no cumplió sus compromisos antinarcóticos, el Departamento de Estado revocó la visa de Petro y el Departamento del Tesoro le impuso sanciones, según el Servicio de Investigación del Congreso.

La segunda vuelta presidencial de Colombia 2026 se realizará el domingo 21 de junio con un tarjetón que incluirá a los dos candidatos más votados y la opción de voto en blanco - crédito @Registraduria/X
Los puestos de votación aceptan la cédula amarilla con hologramas, la cédula en policarbonato y la cédula digital en la aplicación oficial de la Registraduría (@Registraduria/X)

De la Espriella prometió unirse a la Coalición Anticartel de las Américas impulsada por Trump. Cepeda, aunque considerado menos confrontacional que Petro, genera reservas en Washington por su apoyo a las políticas de seguridad del gobierno saliente y su postura frente a Venezuela.

El próximo presidente de Colombia asumirá el cargo el 7 de agosto de 2026.

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