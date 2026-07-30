Trump instó al Congreso a endurecer las sanciones contra Irán con la incorporación de aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla desde el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Kylie Cooper)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este miércoles al Congreso a incorporar aranceles contra Irán en el proyecto de ley que amplía las sanciones económicas contra ese país y Rusia. El mandatario sostuvo que esa modificación haría más severa la propuesta que actualmente avanza en el Senado y manifestó su interés en que el texto sea aprobado lo antes posible.

Durante declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval, Trump afirmó que el proyecto debería ir más allá de las sanciones ya contempladas e incluir medidas comerciales dirigidas específicamente contra Irán.

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“Me gustaría que incluyeran aranceles para Irán, no solo sanciones. Creo que es importante”, declaró el mandatario al responder preguntas de periodistas. A continuación, insistió en que la incorporación de esa herramienta “haría la medida mucho más contundente”.

Las declaraciones se producen mientras el Senado estadounidense inició el debate formal de una iniciativa que endurece la presión económica sobre Rusia y que recientemente fue ampliada para incorporar sanciones contra Irán, a petición de la Casa Blanca.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene durante el funeral del senador republicano Lindsey Graham en la Catedral Nacional de Washington (REUTERS/Alex Brandon)

La propuesta recibió el martes un amplio respaldo inicial en la Cámara Alta, con 86 votos a favor y 12 en contra, resultado que permitió continuar con su tramitación legislativa. Sin embargo, esa votación no representa la aprobación definitiva del proyecto, que aún debe superar nuevas etapas antes de convertirse en ley.

El texto contempla nuevas restricciones contra funcionarios rusos, entidades financieras, oligarcas y la denominada “flota fantasma”, utilizada por Moscú para comercializar petróleo y otros productos energéticos evitando las sanciones internacionales. También incluye represalias comerciales dirigidas a los principales compradores de energía rusa.

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La semana pasada, el Senado incorporó al proyecto un paquete de sanciones económicas contra Irán, después de que Trump solicitara ampliar el alcance de la legislación para incluir a la República Islámica.

Aunque las sanciones estadounidenses vigentes limitan prácticamente la totalidad del comercio directo entre Estados Unidos e Irán, Trump sostuvo que la incorporación de aranceles tendría un valor adicional dentro de la estrategia de presión económica impulsada por su Gobierno.

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El mandatario también vinculó esa modificación con el fallecido senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales promotores de la legislación. Según Trump, incluir aranceles respondería al enfoque que defendía el legislador.

Trump instó al Congreso a endurecer las sanciones contra Irán con la incorporación de aranceles (REUTERS/Kent Nishimura/Archivo)

“Eso es lo que quería Lindsey”, aseguró el presidente al referirse a Graham, cuyo homenaje antecedió la sesión en la que el Senado autorizó continuar el tratamiento del proyecto.

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El avance de la iniciativa enfrenta ahora un desafío relacionado con el calendario legislativo. El inicio del receso de verano del Senado podría retrasar la discusión y la votación final de la propuesta, una posibilidad que Trump dijo no compartir.

Consultado sobre la posibilidad de que los senadores regresen antes de lo previsto para concluir el tratamiento del proyecto, respondió: “Bueno, para ser sincero, no debería ser necesario. Pero si hace falta, me gustaría que lo hicieran”.

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El proyecto fue presentado originalmente en abril de 2025 con el objetivo de incrementar la presión sobre Rusia por la guerra en Ucrania. Desde entonces, el contenido de la iniciativa ha evolucionado hasta incorporar nuevas medidas dirigidas contra Irán, en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán.

Las declaraciones de Trump también coincidieron con un nuevo aumento de la confrontación entre ambos países tras los recientes ataques contra intereses estadounidenses en Medio Oriente. El mandatario reiteró que su administración mantendrá una posición firme frente a Irán, aunque señaló que su equipo continuará las conversaciones diplomáticas con representantes iraníes.

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El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, en el Congreso en Washington (AP foto/Jose Luis Magana)

Si el Senado aprueba el proyecto en una votación definitiva, la iniciativa deberá pasar posteriormente a la Cámara de Representantes. Solo después de recibir el visto bueno de ambas cámaras podrá ser enviada al presidente para su promulgación y entrada en vigor.