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Familiares de víctimas del 11-S piden excluir a Mamdani de la ceremonia por el 25° aniversario en Nueva York

Una petición con más de 23.000 firmas reclama que el alcalde no asista al acto central, en medio de críticas por sus posturas y vínculos

Una petición digital de familiares de víctimas del 11-S cuestionó la presencia de Zohran Mamdani en los actos del 25º aniversario de los atentados de 2001 en Nueva York (REUTERS/David Dee Delgado)
Una petición digital de familiares de víctimas del 11-S cuestionó la presencia de Zohran Mamdani en los actos del 25º aniversario de los atentados de 2001 en Nueva York (REUTERS/David Dee Delgado)
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Una petición digital, impulsada por familiares de víctimas del 11-S, abrió un debate sobre la presencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, en los actos del 25º aniversario de los atentados de 2001.

El documento, que superó 23.000 firmas según cifras recogidas por medios estadounidenses, pide a los organizadores del evento que reconsideren la asistencia del mandatario por “preocupaciones” sobre sus posiciones públicas y asociaciones consideradas hostiles a valores compartidos en Estados Unidos.

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La iniciativa surgió por impulso de Giovanni Galante, un agente inmobiliario de Florida que perdió a su esposa, Grace Catherine Galante, en el ataque.

Grace tenía 29 años y trabajaba en el piso 105 de la torre norte. Galante afirmó que la sola posibilidad de ver a Mamdani en la ceremonia es “una bofetada en la cara” para quienes perdieron familiares, y calificó de insultante el respaldo del alcalde a figuras y discursos que, según los firmantes, relativizan o justifican la tragedia del 11-S.

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El reclamo se dirige especialmente a los organizadores de la ceremonia. Los peticionarios consideran que el evento debe ser un espacio de memoria y recogimiento, “libre de política”, sin la presencia de funcionarios cuya trayectoria —sostienen— entra en conflicto con el “reconocimiento de la gravedad de los ataques” y el “rechazo” de ideologías violentas o antiestadounidenses.

La petición contra Zohran Mamdani superó 23.000 firmas y pidió a los organizadores reconsiderar su asistencia a la ceremonia del 11-S (REUTERS/Adam Gray)
La petición contra Zohran Mamdani superó 23.000 firmas y pidió a los organizadores reconsiderar su asistencia a la ceremonia del 11-S (REUTERS/Adam Gray)

Motivos y argumentos de la petición contra el alcalde Mamdani

Entre los argumentos, el texto cuestiona la negativa de Mamdani a condenar de manera clara eslóganes como “globalizar la intifada” y le atribuye declaraciones en las que habría responsabilizado a Estados Unidos de la radicalización de figuras vinculadas a Al Qaeda.

Además, menciona elogios del alcalde al imán Siraj Wahhaj y su relación pública con el comentarista Hasan Piker, a quien se le atribuyen expresiones polémicas sobre los ataques de 2001.

La petición también cita antecedentes familiares, como escritos de Mahmood Mamdani, padre del alcalde, que interpretaba los atentados suicidas como una expresión más de la violencia política moderna. Zohran reconoció en el pasado la influencia de su padre en su formación de ideas.

En la lista de objeciones aparece la designación de Ramzi Kassem como principal asesor jurídico de la ciudad, cuya trayectoria incluye la defensa de personas condenadas por delitos de terrorismo.

Los firmantes también reprochan el respaldo del alcalde a candidatos que responsabilizaron a Estados Unidos por los atentados, y destacaron entre ellos a Aber Kawas, quien enmarcó el 11-S en un contexto de racismo y capitalismo.

Los firmantes sostuvieron que la conmemoración del 11-S debe ser un espacio de memoria y recogimiento, libre de política y de funcionarios cuestionados por sus posiciones públicas (REUTERS/Fabrizio Bensch)
Los firmantes sostuvieron que la conmemoración del 11-S debe ser un espacio de memoria y recogimiento, libre de política y de funcionarios cuestionados por sus posiciones públicas (REUTERS/Fabrizio Bensch)

Diversidad de voces entre familiares y sobrevivientes

El pedido encontró eco en familiares que sufrieron pérdidas directas. Monica Iken Murphy, viuda de Michael Murphy, quien trabajaba en el piso 84 de la torre sur y tenía 37 años, expresó que la ceremonia debería ser un espacio íntimo y que la presencia de figuras políticas ajenas al momento resulta fuera de lugar.

El activista John Feal insistió en que Mamdani debería mantenerse alejado “hasta que haga algo proactivo” por la comunidad afectada.

No todos comparten la misma visión. Dennis McKeon, representante de un grupo de sobrevivientes, recordó que en los últimos 25 años participaron en los actos alcaldes y gobernadores que “realmente no hicieron nada para ayudar” y nunca se les prohibió asistir.

Ademas, consideró que no ve “la sensatez” de impedir la presencia del actual alcalde.

Respuestas oficiales y postura de los organizadores

Consultado por medios estadounidenses, el alcalde Mamdani aseguró que “honrará con orgullo” a los familiares, sobrevivientes y equipos de emergencia “de por vida” afectados por el ataque, y que estará presente para “reafirmar que nunca olvidaremos” el 11 de septiembre de 2001.

Bomberos entre los restos de las torres gemelas tras el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, una imagen símbolo de la memoria y el homenaje a las víctimas (AP foto/Mark Lennihan, archivo)
Bomberos entre los restos de las torres gemelas tras el atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, una imagen símbolo de la memoria y el homenaje a las víctimas (AP foto/Mark Lennihan, archivo)

La alcaldía, a través de Jeremy Edwards, reiteró que Mamdani acompañará a las víctimas y recordará la fecha como un día solemne para toda la ciudad.

Por su parte, el 9/11 Memorial & Museum aclaró que las conmemoraciones se organizan para mantenerlas “libres de política”, que los funcionarios presentes no pronuncian discursos y que se les pide permanecer en un área designada.

En ese marco, los impulsores de la petición anticiparon que solicitarán la intervención del Concejo Municipal para reforzar su reclamo.

El debate sobre la participación del alcalde en la ceremonia por el cuarto de siglo de los ataques expuso la persistente sensibilidad y las distintas miradas sobre cómo, quién y bajo qué condiciones debe honrarse la memoria de los casi 3.000 fallecidos aquel 11 de septiembre.

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