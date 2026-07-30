El Interamerican Institute for Democracy incorporará a Robert Evan Ellis como miembro de su Directorio en una sesión de honor

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El Interamerican Institute for Democracy (IID) llevará a cabo una Sesión de Honor para la incorporación del Dr. Robert Evan Ellis como nuevo miembro de su Directorio este jueves 30 de julio. El acto protocolar se celebrará en la sede del IID, ubicada en 2100 Coral Way, Suite 500, en Miami, Florida y la transmisión en directo estará disponible en el canal oficial del IID de YouTube.

La agenda del evento destaca la presencia de figuras relevantes en el ámbito democrático y académico. La apertura de la ceremonia estará a cargo de Rodolfo Milani, presidente de Amigos de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y fundador del Miami Freedom Forum, un espacio que reúne mensualmente a expositores internacionales con la comunidad.

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El evento incluirá comentarios de Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del IID. La coordinación y moderación estarán a cargo de Francisco Endara Daza, analista político, colaborador del instituto y conductor habitual de foros dedicados al análisis y la promoción de los valores democráticos. El cierre de la ceremonia corresponderá a Tomás Regalado, presidente del IID y ex alcalde de Miami, quien formalizará la incorporación de Robert Evan Ellis como miembro del Directorio.

El punto central de la ceremonia será la presentación de la propuesta académica de incorporación de Ellis, titulada “Democracy, Transformation of the Global Order and the Future of the Western Hemisphere” (“La democracia, la transformación del orden mundial y el futuro del hemisferio occidental”). Su investigación aborda las relaciones de América Latina con China y otros actores no occidentales, así como el crimen organizado transnacional y el populismo en la región.

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El doctor Robert Evan Ellis (Foto: DefOnline)

El Dr. Robert Evan Ellis es politólogo e investigador especializado en seguridad hemisférica, crimen organizado y relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Autor de más de 700 publicaciones, se desempeña como profesor investigador de Estudios Latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de los Estados Unidos.

A lo largo de su trayectoria, integró el equipo de planificación de políticas del Secretario de Estado de los Estados Unidos, donde tuvo a su cargo los asuntos relativos a América Latina y el Caribe, así como las políticas internacionales vinculadas al combate del narcotráfico y la aplicación de la ley. También es autor de numerosos estudios sobre amenazas transnacionales y las estrategias de injerencia de actores externos en la región.

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En el ámbito académico y de la investigación, presentó sus trabajos ante audiencias gubernamentales, empresariales y universitarias de 27 países en cuatro continentes. Asimismo, declaró en diversas oportunidades ante el Congreso de los Estados Unidos sobre cuestiones de seguridad en América Latina, expuso sus investigaciones sobre China y otros actores extrarregionales en programas de radio y televisión, y es una fuente de consulta habitual para medios de comunicación de Estados Unidos y América Latina.

En reconocimiento a sus aportes al estudio de la seguridad regional, recibió la Orden del Mérito Militar José María Córdova, distinción otorgada por el Gobierno de Colombia.

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