El mate cruza fronteras en Kansas City: una mexicana con raíces argentinas y el local que visibiliza lo latino

Los fundadores de Café Corazón afirmaron que abrieron el local porque en Kansas City faltaba una cafetería latina que celebrara la cultura (Café Corazón).

En el corazón de Kansas City, Missouri, una cafetería de nombre Café Corazón refleja una historia de migración, arte y arraigo cultural. El local, fundado en 2019 por Miel Castagna-Herrera, una mujer mexicana con ascendencia argentina, su esposo Curtis Herrera y su hija Dulcinea Herrera, se ha convertido en un espacio de encuentro y orgullo para la comunidad latina.

Según relató Castagna-Herrera a VoyageKC, la cafetería, que hoy tiene tres sucursales, nació como un homenaje a las múltiples identidades familiares: “En esencia, Café Corazón es mucho más que un café. Es un espacio seguro y acogedor para personas de color, un lugar donde quienes no conocen las culturas latinoamericanas pueden experimentar sus aromas, colores, sabores e historias”.

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Herencias familiares, migración y la construcción de pertenencia

La identidad de Miel está anclada en la figura de su padre, Alberto José Castagna, un inmigrante argentino que llegó a Estados Unidos a los 16 años. En declaraciones a Canvas Rebel, la emprendedora explicó que fue “un artista polifacético, un ávido bebedor de yerba mate y un ejemplo de todo lo mejor de Sudamérica y del mundo hispanohablante”.

Aún hoy, Argentina es una parte importante de su vida. Castagna-Herrera afirmó en VoyageKC que en los encuentros familiares en el país encuentra quietud personal: “Siento una profunda paz cuando estoy en Argentina con mi familia: pasamos largas horas charlando, bebiendo Malbec, comiendo bien y pensando sin prisas”.

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La identidad de Miel Castagna-Herrera está marcada por su padre argentino, Alberto José Castagna, a quien definió como artista y bebedor de yerba mate (Captura de video: Kansas City Star).

La trayectoria de la cofundadora no siempre estuvo ligada al café. Durante 15 años, se dedicó profesionalmente al flamenco y dirigió compañías y escuelas de danza. En sus palabras, la experiencia artística influyó en su amor por la cultura, la forma de narrar historias y la comunidad.

La historia de su esposo, Curtis Herrera, también atravesó generaciones de migración y trabajo en Estados Unidos. Sus abuelos, Felipa y Aniseto Herrera, llegaron desde Guadalajara, México, en la década de 1930 para emplearse en los ferrocarriles y las granjas del oeste de Kansas, relató la pareja a Canvas Rebel.

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Ambos se establecieron por primera vez en Kansas City hace aproximadamente 19 años. Posteriormente, la pareja regresó a Nuevo México durante un periodo, hasta que en 2013 volvió de manera definitiva a la ciudad, precisó Dos Mundos.

Las raíces mexicanas y nuevomexicanas de Curtis Herrera remiten a sus abuelos Felipa y Aniseto Herrera, que llegaron desde Guadalajara a Kansas en la década de 1930 (Instagram: @mielcastagna).

Café Corazón, una apuesta por la autenticidad latina en Kansas City

Miel relató en Dos Mundos que la decisión de abrir Café Corazón surgió de la convicción de que en Kansas City faltaba un lugar donde los sabores y tradiciones latinoamericanas tuvieran una presencia auténtica y visible: “Mi esposo y yo vimos que había una gran necesidad de una cafetería latina en la ciudad para celebrar nuestra cultura. Queríamos crear un espacio seguro para nosotros, pero también para que otras personas aprendieran de dónde venimos”.

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El camino hacia la apertura del local estuvo lleno de obstáculos. Según explicó a Kansas City Magazine, conseguir un espacio fue uno de los mayores desafíos: “Nadie nos alquilaba. Oían hablar de ‘cafetería latina’ y no nos devolvían la llamada”. Tras múltiples rechazos, inauguraron el primer negocio en la esquina de Westport y State Line en 2019.

El local se inspira en las raíces argentinas, nuevomexicanas, mexicanas, chicanas y apaches mescaleras de sus fundadores. Esto se observa en su menú, la emprendedora indicó a VoyageKC: “Nuestro café proviene exclusivamente de Latinoamérica, de origen ético y tostado en Kansas City”. Las opciones incluyen preparaciones como el Dulce de Leche Latte y el Horchata Latte.

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El Café Corazón en Kansas City, fundado por la familia Herrera, se ha establecido como un punto de encuentro y orgullo para la comunidad latina (Instagram: @coffeekansascity).

La yerba mate, infusión tradicional de Argentina, también ocupa un lugar central en la oferta de Café Corazón. Miel contó a Kansas City Magazine por qué eligió incluir la infusión en el menú: “Era importante incorporarla porque mi padre era argentino y en mi casa teníamos una calabaza y una bombilla para tomarla. Era parte de nuestra cultura y queremos compartirla con la gente. La yerba mate es para compartir con amigos: te sientas en círculo, tomas la calabaza, la llenas y la pasas”.

Actualmente, apuestan a productos ligados a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo para el que Kansas City albergará seis partidos. Para celebrar el evento, Café Corazón lanzó la línea de café y yerba mate “Fútbol ’26 Edition”.

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Con un divertido guiño a sus raíces argentinas, la yerba mate fue nombrada “Dale Campeón”. Incluso, en su sitio web, las fotos del producto aparecen acompañadas por la frase: “Durante la temporada de fútbol, es la bebida de los aficionados y de Messi”.

Orgullo latino, comunidad y el café como expresión cultural

La visión de Castagna-Herrera para Café Corazón trasciende la venta de café. En VoyageKC, expresó que el propósito del local se sostiene en los valores de comunidad: “Todo lo que hacemos, desde colaborar con negocios locales comprometidos con una misión social hasta exhibir arte latinoamericano en toda la cafetería, se centra en el orgullo cultural, la calidez y la conexión”.

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En A Real Nice Lady, profundizó sobre el origen de esa motivación: “Sentí la necesidad de reflejar la hermosa cultura del café que tenemos en nuestras culturas y que está tan poco representada. Mi objetivo ha sido darle voz al grano y crear conciencia sobre las culturas de donde proviene el café”.

La cofundadora de Café Corazón afirmó que la cafetería latina nació como un espacio seguro para celebrar la cultura y compartir su origen con otras personas (Instagram: @coffeekansascity).

Para Miel, el café es una oportunidad para visibilizar y honrar el trabajo de quienes integran la cadena productiva en la región: “Deseo que el futuro de la industria del café reconozca y respete a los hombres y mujeres trabajadores de toda Latinoamérica que son dueños de las fincas. Recolectan, procesan los granos y forman parte de la importantísima cadena que pone esa reconfortante taza de paraíso en nuestras manos cada mañana”.

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Las historias de migración, resistencia y celebración de las raíces se entrelazan en el día a día de Café Corazón. Tal como subrayó la cofundadora en Dos Mundos, el corazón del proyecto son las personas que lo habitan: “Lo mejor de tener la cafetería son los latinos que la frecuentan”.