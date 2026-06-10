Estados Unidos

Alerta en Nueva York por ola de calor extremo y tormentas severas

La ciudad tendrá días de mucho calor, con sensación térmica de hasta 41°C, y con probabilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes, granizo e inundaciones repentinas, según el Servicio Nacional de Meteorología

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Nueva York emitió una advertencia oficial de calor para el jueves 11 de junio y pidió buscar un espacio fresco, evitar actividades extenuantes al aire libre y mantenerse hidratado (REUTERS/Eduardo Munoz)
Nueva York emitió una advertencia oficial de calor para el jueves 11 de junio y pidió buscar un espacio fresco, evitar actividades extenuantes al aire libre y mantenerse hidratado (REUTERS/Eduardo Munoz)

La ciudad de Nueva York enfrenta una alerta por calor extremo que se extiende desde el jueves 11 de junio hasta el viernes 12, con el índice de calor máximo entre las 12 del mediodía y las 6 de la tarde cada día.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió el informe del miércoles 10 y prevé valores que se acercan a los 38°C (100°F), con picos aislados de hasta 41°C (105°F).

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Señal de advertencia triangular roja con bordes negros, que contiene un sol negro y un termómetro negro en su interior
Una captura de pantalla de un tweet de NYCEM - Notify NYC advirtiendo sobre una ola de calor en Nueva York, instando a buscar lugares frescos y mantenerse hidratado (NYCEM)

La amenaza no es solo el calor. El NWS advierte que el período de calor viene acompañado de tormentas eléctricas fuertes a graves, posibles desde esta tarde del miércoles y con mayor probabilidad el jueves y el viernes por la tarde y noche.

Captura de pantalla de un tuit del NWS de Nueva York detallando una alerta de calor, tormentas y riesgo de inundaciones, con un mapa de la región
El Servicio Meteorológico Nacional de Nueva York emite una alerta por calor extremo, tormentas eléctricas severas y posible inundación para la región de Nueva York y Nueva Jersey entre el jueves y el viernes (NWS )

Las ráfagas de viento pueden superar los 93 km/h (58 mph) y llegar hasta los 113 km/h (70 mph), con capacidad para derribar árboles y líneas eléctricas.

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El organismo también alerta sobre granizo de hasta 2,5 centímetros (1 pulgada), tornados aislados y riesgo de inundaciones repentinas con tasas de lluvia de entre 25 y 51 milímetros por hora (1 a 2 pulgadas/hora) si varias tormentas se concentran sobre la misma zona.

Los síntomas que no hay que ignorar

El calor extremo produce dos cuadros médicos distintos. El golpe de calor es el más grave: la temperatura corporal sube de forma rápida y puede provocar la muerte. Ante cualquiera de estas señales, hay que llamar al 911 o ir a urgencias de inmediato:

  • Piel caliente y seca.
  • Confusión, alucinaciones o desorientación.
  • Pérdida de consciencia o falta de respuesta.
  • Náuseas o vómitos.
  • Dificultad para respirar.
  • Pulso rápido y fuerte.
  • Debilidad y mareos.

El agotamiento por calor es menos grave pero también requiere atención.

La ciudad de Nueva York ofrece centros de refrigeración en los cinco condados y permite ubicarlos en línea o por teléfono a través del 311 (REUTERS/Eduardo Munoz)
La ciudad de Nueva York ofrece centros de refrigeración en los cinco condados y permite ubicarlos en línea o por teléfono a través del 311 (REUTERS/Eduardo Munoz)

Hay que ir a un lugar fresco, quitarse ropa extra y beber mucha agua si aparece alguno de estos síntomas:

  • Sudoración intensa
  • Piel fría y húmeda
  • Calambres musculares
  • Mareos o sensación de desmayo
  • Dolor de cabeza
  • Falta de energía o náuseas

Cómo protegerse dentro de casa

Si la temperatura interior supera los 32°C (90°F), la Oficina de Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) recomienda:

  • Fijar el aire acondicionado a no menos de 26°C (78°F).
  • Cerrar persianas y cortinas para reducir el calor que entra por las ventanas.
  • Evitar el uso de la estufa o el horno.
  • Tomar una ducha con agua fresca, no helada.
  • Beber agua aunque no se sienta sed.
  • Evitar el alcohol, la cafeína y las bebidas azucaradas.

Los adultos mayores y las personas sensibles al calor deben comunicarse con familiares, vecinos o amigos al menos dos veces al día. Si alguien conoce a una persona mayor que vive sola, este es el momento de llamarla o visitarla.

Cómo protegerse en la calle

Al salir, NYCEM recomienda:

  • Limitar la actividad física intensa a las primeras horas de la mañana o al caer la noche.
  • Usar ropa ligera, suelta y de colores claros.
  • Ponerse un sombrero y aplicar protector solar con SPF 15 o superior.
  • Beber agua aunque no se sienta sed.
  • Evitar el alcohol, la cafeína y las bebidas azucaradas.

Los trabajadores al aire libre enfrentan un riesgo mayor.

Para ellos, las recomendaciones son:

  • Beber agua cada 15 minutos.
  • Tomar descansos frecuentes en zonas con sombra o aire acondicionado.
  • Estar atentos a los síntomas de calor en ellos mismos y en sus compañeros.

Las mascotas también están en riesgo

Nunca hay que dejar a una mascota —ni a un niño— dentro de un auto, ni siquiera con las ventanas bajas. La temperatura interior sube con rapidez y puede ser mortal. Si alguien ve a un animal o a un menor en un vehículo caliente, debe llamar al 911.

Las mascotas necesitan agua fresca y acceso a sombra, y deben evitar el ejercicio intenso en los días de calor extremo.

Cómo ahorrar energía y agua

Para evitar cortes de luz, NYCEM recomienda:

  • No bajar el termostato del aire acondicionado por debajo de los 26°C (78°F).
  • Apagar los electrodomésticos que no sean necesarios.
  • Si se quiere enfriar la casa antes de llegar, programar el aire para que encienda no más de 30 minutos antes.
  • Tener suministros de emergencia a mano en caso de corte.

Quienes dependan de equipos médicos eléctricos —respiradores, máquinas de diálisis, monitores de apnea— deben registrarse con su proveedor de electricidad para recibir atención prioritaria en caso de emergencia.

Notify NYC envía alertas oficiales de emergencia en 14 idiomas y el FDNY advierte que abrir una boca de incendios sin tapón regulador desperdicia agua y reduce la presión de la red (REUTERS/Kylie Cooper)
Notify NYC envía alertas oficiales de emergencia en 14 idiomas y el FDNY advierte que abrir una boca de incendios sin tapón regulador desperdicia agua y reduce la presión de la red (REUTERS/Kylie Cooper)

Abrir una boca de incendios sin el tapón regulador desperdicia 3.785 litros de agua por minuto (1.000 galones), baja la presión en la red y puede obstaculizar la capacidad del Departamento de Bomberos (FDNY) para combatir incendios.

Los tapones autorizados reducen el caudal a 95 litros por minuto (25 galones). Un adulto mayor de 18 años con identificación puede solicitarlo en el cuartel de bomberos más cercano.

Cómo recibir alertas oficiales

El sistema Notify NYC envía alertas de emergencia gratuitas en 14 idiomas, incluyendo lengua de señas americana (ASL). Se puede activar descargando la aplicación móvil, registrándose en NYC.gov/notify o llamando al 311.

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