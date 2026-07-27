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Mató a su expareja, entró cubierto de sangre a un pub y apareció muerto en su celda 6 días antes del juicio

Lee Greenan, de 46 años, fue encontrado sin vida en HMP Edinburgh mientras aguardaba juicio por el asesinato de Vikki Soloman, de 44, en East Craigs. Tenía además otros dos cargos de agresión

Primer plano de un hombre y una mujer sonriendo, con un río, árboles y vegetación borrosa de fondo.
El acusado del crimen de Vikki Soloman murió en la prisión HMP Edinburgh mientras esperaba juicio por asesinato y dos cargos de agresión (lee.greenan / Instagram)
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Lee Greenan, de 46 años, fue hallado sin vida en la prisión HMP Edinburgh seis días después de quedar detenido por el asesinato de su expareja Vikki Soloman, de 44, quien fuera encontrada sin vida en su vivienda de Craigievar Square, East Craigs, el lunes 20 de julio por la noche.

Tras el ataque, el agresor ingresó al pub Mid Yoken cubierto de sangre y confesó el hecho ante los presentes. Un testigo describió la escena como “algo sacado de una película”.

Greenan estaba en prisión preventiva tras comparecer ante el Tribunal del Sheriff de Edimburgo. El servicio penitenciario escocés confirmó que se habría quitado la vida el domingo, seis días después del crimen que se le atribuía. También pesaban en su contra otros dos cargos de agresión, según Mirror.

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Cómo se desarrolló el caso de Vikki Soloman

Un hombre y una mujer sonriendo posan de noche frente a una barandilla metálica, un canal de agua azul y edificios comerciales con arcos y luces
Vikki Soloman murió el 20 de julio en East Craigs, Edimburgo, después de que los servicios de emergencia acudieran a una vivienda de Craigievar Square (lee.greenan / Instagram)

Durante la noche del 20 de julio, en la zona de East Craigs, en Edimburgo, los vecinos de la mujer en Craigievar Square dieron el aviso a los servicios de emergencia cerca de las 20:45, ya que la encontraron con heridas graves.

Los equipos de emergencia intentaron asistirla, pero la declararon muerta en el lugar. Después, la policía acordonó la vivienda mientras los peritos trabajaban en la escena. La investigación también alcanzó al pub Mid Yoken, situado a algo más de una milla de distancia. El local quedó cerrado y bajo vigilancia policial como parte de las pesquisas, según recogió Mirror.

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Un vecino que estaba en el pub dijo al medio que Greenan entró manchado de sangre. “Después de matar a Vikki, entró en el pub cubierto de sangre y dijo que había asesinado a su pareja”, declaró el testigo.

La investigación y el contexto de violencia doméstica

Hombre calvo con barba y gafas de sol, mujer con pelo oscuro y gafas de sol. Detrás, cartel de pizarra negro con texto sobre bebidas alcohólicas
Una red de mujeres vinculó el caso de Vikki Soloman con la violencia doméstica y afirmó que casi la mitad de las mujeres asesinadas en Escocia mueren a manos de una pareja o expareja (lee.greenan / Instagram)

Tras la muerte de Soloman, Police Scotland mantuvo cerradas las zonas vinculadas al caso mientras avanzaban las diligencias. La actuación policial incluyó tanto la vivienda de Craigievar Square como el entorno del pub mencionado en la investigación.

Una red de mujeres de la que formaba parte Soloman vinculó el caso con la violencia doméstica: “Vikki era miembro de nuestra comunidad y anoche la mataron en su casa”, afirmó el colectivo en una declaración citada por Mirror.

Ese mismo pronunciamiento añadió cifras sobre este tipo de delitos en Escocia. Según el grupo, casi la mitad de las mujeres asesinadas en el país mueren a manos de una pareja o expareja, el 89% de los abusos domésticos ocurre dentro del hogar y la policía registró más de 66.000 incidentes el año pasado.

El Servicio Penitenciario de Escocia lamentó la muerte del acusado y la calificó como una tragedia para quienes lo conocían y lo apoyaban. Según el diario, cuando se produce un fallecimiento bajo custodia, las autoridades penitenciarias notifican el hecho a Police Scotland, informan al fiscal competente y después siguen las actuaciones previstas.

La familia de Soloman emitió un comunicado en el que calificó la muerte de Greenan como “otro golpe amargo” y reafirmó su determinación de buscar justicia. En paralelo, una amiga cercana lanzó una campaña de donaciones para los dos hijos de la víctima, Reece y Jude, que en menos de cinco horas superó las 6.000 libras.

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