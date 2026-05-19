Estados Unidos

Comienzan a emitir multas por sobrepasar autobuses escolares detenidos en Miami-Dade

Los conductores que crucen ilegalmente ante unidades que trasladan estudiantes y se encuentran detenidas, enfrentarán nuevas sanciones tras un periodo de advertencia, con un sistema de cámaras y un mayor control en la emisión de infracciones

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Vista lateral de un autobús escolar amarillo del distrito de Miami-Dade estacionado en la calle, con la señal de alto extendida y el número 13008
La reactivación del programa de multas en Miami-Dade busca frenar las 8.000 infracciones diarias asociadas al paso indebido junto a autobuses escolares en Florida (NBC News)

La reactivación del programa de multas para infractores que rebasan autobuses escolares detenidos en Miami-Dade marca un giro en la política de seguridad del transporte estudiantil, tras la suspensión de la iniciativa anterior debido a “errores inaceptables” señalados por la sheriff Rosie Cordero-Stutz.

Desde el 18 de mayo, quienes sean captados por las nuevas cámaras instaladas a bordo de unos 900 vehículos recibirán multas de USD 225, en una estrategia que apunta a frenar las más de 8.000 infracciones diarias que, según datos estatales, se registran en Florida, poniendo en riesgo la vida de los estudiantes cuando suben o bajan del autobús.

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El periodo de advertencia de 14 días terminó en la jornada de ayer, dando inicio a la imposición efectiva de sanciones, informó el NBC Miami.

Vista lateral de un autobús escolar amarillo con el brazo de parada rojo extendido e iluminado, y un sistema de cámaras. Se observa el número 26265
Cámaras con inteligencia artificial instaladas en 900 autobuses escolares detectan a conductores que no respetan la señal de alto, incrementando la seguridad del transporte estudiantil (WLRN)

La gravedad del problema es nacional: cada año, se estima que 40 millones de conductores en Estados Unidos pasan ilegalmente junto a autobuses escolares detenidos, según cifras compiladas por la oficina de la sheriff.

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Ante la reincidencia del fenómeno y tras amplias quejas por errores administrativos y multas erróneas, la reimplementación del sistema llegó acompañada de un marco legal más estricto y mayores garantías procesales para los conductores.

Parte trasera de un autobús escolar amarillo con el letrero de "STOP" extendido y luces rojas intermitentes en una calle urbana, con peatones cerca y palmeras al fondo
Cambios en la legislación estatal introdujeron mayores garantías procesales y un proceso local de apelación para quienes reciban multas por infracciones con autobuses escolares (NBC News)

Cómo funciona el sistema automatizado

El programa de detección automatizada de infracciones funciona con equipos de BusPatrol, que instalaron cuatro cámaras internas y cinco externas en cada autobús del distrito.

Según detalló Steve Randazzo, portavoz de la compañía, el dispositivo central utiliza inteligencia artificial y es 30% más exacto que un observador humano. El sistema puede monitorear hasta ocho carriles a la vez y capta la información de las placas de los vehículos infractores cuando el autobús activa sus luces intermitentes y la señal de alto.

Cuando el bus se detiene, cualquier cruce ilegal por parte de un conductor es registrado, y la evidencia es evaluada individualmente por personal de la Oficina del Sheriff antes de emitir la citación al propietario del vehículo, como explicó Randazzo.

Justificación y objetivo de la medida

El organismo escolar insiste en que este tipo de vigilancia es fundamental para proteger la seguridad de los niños que utilizan el transporte público. José Dotres, superintendente de Miami-Dade Public Schools, subrayó que “el paso ilegal de los autobuses escolares sigue siendo una preocupación seria y ocurre con demasiada frecuencia”.

La sanción busca disciplinar el comportamiento de los conductores, quienes ahora deberán afrontar la posibilidad real de recibir en sus domicilios una multa si ignoran la señal de parada de un autobús escolar.

Imagen de dashcam muestra un carro deportivo negro avanzando junto a un autobús escolar con la señal de alto extendida, con otro auto blanco al fondo
Los conductores que ignoren la señal de parada de un autobús escolar recibirán multas de USD 225 tras la finalización del periodo de advertencia en Miami-Dade (NBC News)

Cambios tras la suspensión del programa anterior

La versión corregida del programa surge tras la suspensión en abril del año pasado, cuando la sheriff Cordero-Stutz detuvo la emisión de multas por evidenciarse numerosos fallos: algunos conductores que cumplían la ley recibieron citaciones igualmente, se detectaron números de infracción incorrectos y montos de multa equivocados.

“Desde entonces, se han introducido cambios significativos en la legislación estatal, lo que permitió mejorar la supervisión y la transparencia”, afirmó Cordero-Stutz a NBC Miami.

Se fortaleció el sistema para garantizar criterios uniformes en la identificación de violaciones y se incorporó un proceso de apelación local para quienes reciban multas, lo que concede mayores garantías de defensa al conductor.

Oficial femenina en uniforme marrón de seguridad hablando a un micrófono, con otros agentes y un autobús escolar amarillo detrás
La sheriff Rosie Cordero-Stutz suspendió el programa anterior tras descubrir errores en citaciones, lo que llevó a la desestimación de las sanciones previas y nuevas mejoras en el sistema (Telemundo)

Nuevas garantías procesales y apelaciones

Como parte de las reformas, las citaciones remanentes de la ronda anterior serán desestimadas, según anunciaron las autoridades. Desde ahora, los afectados podrán recurrir a una audiencia local para impugnar la sanción, una medida inédita en la implementación previa del sistema.

Los conductores tendrán 60 días para abonar la multa, solicitar la audiencia o designar a otro responsable, un procedimiento que busca proteger tanto el derecho a la defensa como la eficacia en la aplicación de la norma.

Opinión de los padres con la atención ciudadana

El padre de familia Osmany Gonzalez aseguró: “Al final del día, queremos proteger a nuestros hijos”. Para él, la reincidencia en conductas de riesgo por parte de los automovilistas justifica la necesidad de vigilancia automática. “Queremos que los conductores entiendan lo importante que es detenerse”, añadió.

La autoridad recordó que “cuando sale el brazo de parada, los conductores deben detenerse o se exponen a ser grabados y multados”.

Un autobús escolar amarillo con el letrero 'SCHOOL BUS' en la parte superior y una señal de 'STOP' roja extendida en su lateral
La protección de los niños al ascender o descender de autobuses escolares es ahora la prioridad normativa en Miami-Dade, con vigilancia automatizada y una línea directa de atención ciudadana (CBS News)

El sistema cuenta ahora con una línea directa de atención ciudadana (1-877-504-7080) para resolver dudas y recibir quejas, como difundió Telemundo 51. El mensaje oficial es inequívoco: la protección de los estudiantes al abordar o descender de los autobuses escolares se convierte en la nueva prioridad normativa del condado de Miami-Dade.

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