Trump, Netanyahu y Zelensky coincidieron en Washington en el funeral del senador Lindsey Graham

Donald Trump encabezó los tributos, resaltando la influencia de Graham en la política exterior estadounidense durante más de treinta años (Reuters)

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El funeral del influyente senador estadounidense Lindsey Graham reunió en Washington a Donald Trump, Benjamín Netanyahu y Volodimir Zelensky, quienes participaron este martes del homenaje en la Catedral Nacional, tras el velatorio en el Capitolio. La ceremonia congregó a figuras clave de la política internacional y nacional para despedir a Graham, fallecido el pasado 11 de julio a los 71 años, tras una emergencia cardíaca ocurrida poco después de regresar de la cumbre de la OTAN.

El féretro, cubierto por una bandera estadounidense, recibió honores en el Capitolio antes de ser trasladado a la Catedral Nacional. Durante el servicio, Trump encabezó los discursos y evocó la figura de Graham como un “amigo querido”, un “estadista respetado” y alguien “único e inigualable”, al destacar su influencia en la política exterior estadounidense durante más de tres décadas.

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“Durante más de 30 años, nada importante ocurrió en esta capital sin que Lindsey Graham lo supiera; nada significativo sucedió en cualquier parte del mundo sin que Lindsey Graham tuviera una opinión al respecto”, dijo el presidente estadounidense.

Netanyahu y Zelensky, presentes entre los asistentes, aprovecharon su visita para mantener reuniones privadas con Trump en la Casa Blanca, encuentros que la administración estadounidense calificó de “positivos y productivos”. Ambos líderes, inmersos en contextos de alta tensión en sus países, eligieron honrar personalmente a Graham, uno de los principales defensores de Israel y Ucrania en el Congreso de Estados Unidos.

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La ceremonia en la Catedral Nacional incluyó homenajes musicales, como la interpretación de Amazing Grace y la salida del féretro acompañada por la Fanfarria para el hombre común de Aaron Copland, en referencia a los orígenes humildes del senador.

Por otro lado, la familia de Graham, entre ellos su hermana Darline Graham Nordone, designada interinamente para ocupar su escaño en el Senado, estuvo acompañada por miembros del gabinete, legisladores y personalidades internacionales. Durante el servicio, ella estrechó la mano de Trump al despedirse de su hermano, en un gesto que reflejó la cercanía política y personal que Graham había cultivado.

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La hermana de Graham asumió provisionalmente el escaño del Senado y estuvo presente junto a miembros del gabinete y legisladores (Reuters)

A lo largo de su carrera, Graham se distinguió como uno de los halcones más notorios del Senado: defendió el intervencionismo militar de Estados Unidos y el aumento del gasto en defensa. Líderes republicanos y demócratas recordaron su tenacidad, su capacidad de persuasión y su carisma, así como su papel central en el impulso de políticas clave para la seguridad nacional y la política exterior.

Su respaldo a Israel y Ucrania fue reiterado durante las exequias. También se recordó que, pocos días antes de su muerte, Graham había visitado Kiev para reunirse con Zelensky, en lo que fue su décimo viaje a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa en 2022.

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Durante la charla con Zelensky, Graham impulsó iniciativas para reforzar la defensa aérea de Ucrania y avanzar en soluciones diplomáticas (Reuters)

Entre los presentes, Sean Hannity, conductor de Fox News y amigo cercano de Graham, describió al senador como un “verdadero original”, capaz de mantener la atención del público y de forjar amistades más allá de las diferencias políticas. Además, Trump relató anécdotas que ilustraron la evolución de su relación con Graham: desde los enfrentamientos iniciales en 2016 hasta una alianza durante su presidencia, marcada por partidas de golf y asesoramiento político constante.

El funeral también fue escenario de gestos políticos. Zelensky, tras la ceremonia, agradeció a Trump el apoyo recibido y mencionó que discutieron la posibilidad de otorgar a Ucrania una licencia para producir misiles Patriot, una demanda clave en el contexto del conflicto con Rusia. El mandatario ucraniano reveló que avanzaron en ideas para reforzar la defensa aérea del país y reactivar el proceso diplomático.

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En paralelo, Netanyahu y Trump abordaron la cuestión iraní, con el objetivo compartido de impedir que Teherán acceda a armas nucleares, en un clima de entendimiento renovado entre ambos líderes.

(Con información de AP, BBC, EFE)