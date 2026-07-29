¿En qué estados de EE. UU. es más probable que te roben o se pierda un paquete? El ranking 2026 y cómo proteger tus envíos

Alaska, Hawaii y Vermont lideran el ranking de Estados Unidos donde habría más preocupación por paquetes desaparecidos o no entregados, según un estudio de AutoDS (REUTERS/Brian Snyder)

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Alaska, Hawaii y Vermont encabezan el ranking de estados de Estados Unidos donde sería más probable que un paquete desaparezca o no llegue, según un estudio reciente de AutoDS.

La clasificación no surge de un registro oficial de robos o extravíos confirmados. El ranking se construyó a partir de un indicador de preocupación de los usuarios: búsquedas en Google y en la web vinculadas a correo perdido, paquetes robados, envíos extraviados y ladrones de porches.

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El listado ubica a Alaska en el primer puesto con 98,17 búsquedas mensuales por cada 100.000 habitantes. Hawaii aparece después con 95,69 y Vermont con 83,53. La lista inicial se completa con Dakota del Norte (82,38) y Wyoming (72,48). AutoDS fechó el estudio en julio de 2026.

Qué mide y qué no mide el ranking de AutoDS

La metodología de AutoDS no midió robos comprobados ni pérdidas confirmadas por empresas de reparto, fuerzas de seguridad u organismos oficiales.

Lo que relevó fueron patrones de búsqueda en internet asociados a términos y consultas sobre paquetes no entregados, robos o extravíos.

El ranking de AutoDS no mide robos ni extravíos confirmados, sino búsquedas en internet sobre correo perdido, paquetes robados y envíos extraviados (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Según el estudio, el análisis tomó más de 150 términos y ajustó los resultados por el volumen de búsquedas mensuales cada 100.000 habitantes.

Ese punto cambia el sentido del ranking: retrata inquietud e incidentes reportados en internet, no una estadística oficial de delitos ni un consolidado formal de envíos fallidos.

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También hay un límite clave: las búsquedas y reclamos en internet pueden aumentar por dudas, sospechas o malas experiencias, incluso cuando no existe confirmación de robo ni constancia formal de extravío.

Por qué lideran estados poco poblados y qué revela esa anomalía

El ranking mostró una anomalía: los primeros puestos no correspondieron a los estados más poblados, sino a territorios menos densos y con dificultades logísticas particulares, como el aislamiento geográfico, las grandes distancias o las rutas extensas.

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Esa lectura se refuerza con la explicación atribuida a Lior Pozin, director ejecutivo de AutoDS. El estudio resumió que la distancia y la geografía influyen, aunque la preocupación por los paquetes perdidos también alcanza a estados urbanos y con infraestructura amplia.

Alaska encabeza la lista con 98,17 búsquedas mensuales por cada 100.000 habitantes, seguida por Hawaii con 95,69 y Vermont con 83,53 (REUTERS/Amit Dave/File Photo/File Photo)

Como contraste, Kansas apareció en el puesto 19 pese a no compartir ese aislamiento. Ese caso apuntó a mostrar que el problema no se limita a zonas remotas y que la inquietud se extiende a escala nacional.

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Qué hacer si tu paquete no aparece y cómo reducir el riesgo

La pregunta de servicio es directa: qué hacer cuando un paquete no aparece. En esa línea, el estudio propone medidas de prevención y de control antes y después de la entrega.

Entre las recomendaciones, se destaca activar notificaciones de entrega en tiempo real para seguir el recorrido del envío y conocer el momento exacto en que figura como entregado.

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También se sugiere usar casilleros o puntos de recogida cuando sea posible, una alternativa para evitar que el paquete quede expuesto en la puerta.

Para envíos de mayor valor, se recomienda pedir firma al momento de la entrega. Esa opción apunta a reducir el margen de error cuando el paquete figura como “entregado” pero no está disponible para el destinatario.

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El estudio de AutoDS analizó más de 150 términos y ajustó los resultados por volumen de búsquedas mensuales cada 100.000 habitantes en julio de 2026 (REUTERS/Shannon Stapleton)

Otra medida práctica es no dejar los envíos mucho tiempo en la puerta, para achicar la ventana de exposición entre la entrega y el retiro efectivo del paquete.

El texto también pide incluir, cuando sea posible, pasos o enlaces oficiales para reclamar ante USPS, Amazon y FedEx, con foco en la gestión directa del reclamo según la empresa responsable del envío.

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Qué empresas concentran más reclamos en búsquedas

En la comparación por empresas de reparto, el estudio destacó al Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) como la entidad que concentra más búsquedas y reclamos. El promedio señalado fue de 37,83 consultas por cada 100.000 habitantes.

UPS y FedEx quedaron bastante más atrás en ese recuento, mientras Amazon ganó peso en algunas regiones. En Alaska, siempre según el estudio, USPS alcanzó 57,84 búsquedas por cada 100.000 habitantes, por encima de FedEx y UPS.

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El relevamiento cerró con un encuadre nacional: la prevención cobra más importancia ante una preocupación cotidiana asociada al crecimiento del comercio electrónico.