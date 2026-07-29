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Cientos de adolescentes en bicicletas eléctricas tomaron el centro de Orlando: caos, tráfico bloqueado y cargos policiales

El video difundido por la policía muestra cómo la multitud frenó hasta una ambulancia y obligó a intervenir a los agentes en plena hora pico de la zona más concurrida de la ciudad

Imágenes difundidas por la policía muestran a decenas de jóvenes cruzando intersecciones, rodeando autos y frenando una ambulancia durante el caos en una de las zonas más transitadas de la ciudad. (X: Departamento de Policía de Orlando)
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Cientos de adolescentes a bordo de bicicletas eléctricas provocaron demoras en el tránsito y bloqueo de calles en una zona concurrida del centro de Orlando, en el estado de Florida, y el episodio derivó en la presentación de varios cargos, según informó la policía local.

El Departamento de Policía de Orlando difundió en sus redes sociales un video que muestra el desplazamiento del grupo por intersecciones del área céntrica.

En esas escenas se observa a los jóvenes rodeando autos mientras cruzan calles y bloquean el avance del tránsito. En un tramo del registro, además, se ve cómo la circulación quedó obstaculizada cuando una ambulancia con luces intermitentes intentó avanzar.

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El material publicado por la fuerza combinó imágenes captadas desde distintos ángulos. Por un lado, aparecieron tomas de cámaras corporales de agentes que intervinieron en el lugar; por el otro, se incluyeron registros de vigilancia que permitieron ver la magnitud del grupo y su avance por la zona. En el video también se apreció el momento en que policías detuvieron a algunos de los conductores.

El video difundido por la policía y el impacto en el tránsito

Trece personas en motocicletas eléctricas en una intersección urbana, junto a tres automóviles, señalización vial y edificios
Cientos de adolescentes en bicicletas eléctricas bloquearon calles y provocaron demoras en el tránsito en el centro de Orlando (Departamento de Policía de Orlando)

De acuerdo con el Departamento de Policía de Orlando, el hecho ocurrió a principios de este mes. La fuerza sostuvo que la conducta del grupo representó un riesgo para la seguridad y que el desplazamiento masivo por calles céntricas provocó demoras en el tránsito para los residentes que circulaban por esa zona.

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En su publicación, el departamento advirtió: “Conducir de forma temeraria, saltarse los semáforos en rojo, bloquear el tráfico e impedir que una ambulancia y otros vehículos de emergencia respondan ponen en riesgo a todos, incluidos los propios motociclistas”.

La fuerza vinculó esa advertencia con lo que, según su evaluación, mostraron las imágenes: maniobras en intersecciones, bloqueo de carriles y conductas que, sostuvo, alteraron la circulación en un área con alto flujo de vehículos.

En el mismo mensaje, la policía insistió en que el operativo buscó evitar daños y reducir riesgos en una zona concurrida. “Este tipo de comportamiento peligroso no será tolerado. Los agentes de la policía de Orlando seguirán haciendo cumplir la ley para ayudar a mantener el centro de la ciudad seguro para todos”, afirmó la institución.

El registro difundido por la fuerza, además, expuso el tipo de pruebas con la que reconstruyó lo ocurrido. En el video se alternan planos abiertos de cámaras de vigilancia con imágenes de cámaras corporales, un recurso que permite mostrar tanto el avance del grupo como el momento de las intervenciones puntuales.

La policía no precisó cuántos adolescentes participaron ni cuántos vehículos fueron parte del desplazamiento, pero sí describió al grupo como numeroso y con capacidad para moverse rápido entre calles y esquinas.

Por qué no detuvieron a todos los conductores en el momento

Hombre (Zach Murphy) esposado por un agente de policía en la calle. Primer plano de manos, esposas y uniforme. Al fondo, edificios y datos de cámara corporal
La policía no informó cuántos adolescentes participaron ni cuántos cargos presentó, aunque confirmó detenciones a algunos conductores (Departamento de Policía de Orlando)

Las autoridades no detallaron cuántas personas fueron detenidas ni la cantidad exacta de cargos presentados, pero sí explicaron por qué no se realizaron arrestos en el momento para todos los involucrados.

En declaraciones brindadas a FOX 35 Orlando, la policía indicó que no todos los conductores fueron detenidos de inmediato debido a “el tamaño y la movilidad del grupo”.

Según esa explicación, el despliegue policial estuvo condicionado por la necesidad de intervenir sin agravar el riesgo para terceros y para los propios adolescentes.

En ese marco, el departamento sostuvo que los oficiales avanzaron con acciones cuando consideraron que estaban dadas las condiciones para hacerlo sin comprometer la seguridad en una zona ya congestionada.

“Los agentes tomaron medidas coercitivas cuando fue posible hacerlo de forma segura”, agregó la fuerza en la misma comunicación citada por FOX 35 Orlando. Esa aclaración apuntó a describir un criterio operativo: actuar cuando el contexto lo permitiera, sin generar un escenario de mayor peligrosidad en la vía pública.

Motociclista con casco blanco haciendo una acrobacia sobre una rueda. Ambulancia con luces, coches, y cruce peatonal en la calle
La policía de Orlando afirmó que priorizó la seguridad y avanzó con medidas coercitivas solo cuando pudo actuar sin agravar el riesgo en la vía pública (Departamento de Policía de Orlando)

La policía sostuvo que, por la forma en que se desplazaba el grupo y por la cantidad de personas involucradas, una respuesta inmediata y total podía ser difícil de ejecutar sin riesgos adicionales.

Por eso, indicó, se priorizó la seguridad en el terreno y se avanzó con detenciones cuando fue viable. En el video se observan intervenciones puntuales, con agentes que se acercan a algunos conductores y los detienen, mientras el resto continúa desplazándose por la zona.

De acuerdo con el departamento, el episodio dejó demoras y complicaciones para quienes transitaban por el centro, un punto de circulación frecuente para residentes y automovilistas. La fuerza remarcó que el tipo de conductas que describió —incluidas las maniobras temerarias y el bloqueo del tránsito— incrementa el riesgo de incidentes y puede interferir con el paso de vehículos de emergencia.

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