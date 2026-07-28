Condenan a cadena perpetua al adolescente que mató a cuatro personas en una escuela de Georgia para ganar fama en internet

Colt Gray fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional por el tiroteo en la escuela Apalachee de Georgia (Mike Stewart/Pool vía REUTERS)

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Colt Gray fue condenado el martes a cadena perpetua sin libertad condicional por matar a cuatro personas en la escuela secundaria Apalachee, en Georgia.

El juez consideró necesario ese castigo tras concluir que el adolescente actuó con “maldad deliberada y premeditada” y que no debía volver a salir de prisión. El ataque ocurrió el 4 de septiembre de 2024 en Winder, a unos 73 kilómetros de Atlanta, y dejó dos estudiantes y dos profesores muertos.

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Gray, hoy de 16 años, se había declarado culpable el viernes de 55 cargos, entre ellos asesinato y agresión con agravantes, por el tiroteo que cometió cuando tenía 14 años y acababa de empezar su primer año de secundaria.

Según The New York Times, el juez Nicholas Primm explicó al inicio de la audiencia que la ley de Georgia imponía de manera obligatoria la cadena perpetua por asesinato y que su margen de decisión se limitaba a resolver si el joven podría aspirar alguna vez a la libertad condicional.

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Primm resolvió que no: dictó cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por los asesinatos cometidos en la escuela secundaria Apalachee, en Winder, Georgia, el 4 de septiembre de 2024.

Al fundamentar la sentencia, el magistrado sostuvo que la conducta de Colt Gray fue deliberada y premeditada y que, por ese motivo, no debía regresar a la sociedad.

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“Usted comprendió el horror de lo que iba a hacer”, dijo al dictar sentencia. Luego añadió: “Fue un acto de maldad deliberado y premeditado”.

Las víctimas mortales fueron los profesores Richard “Ricky” Aspinwall, de 39 años, y Cristina Irimie, de 53 años, y los alumnos Mason Schermerhorn y Christian Angulo, ambos de 14 años. Otro profesor y ocho estudiantes resultaron heridos; siete de ellos, por disparos.

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La audiencia de sentencia y los pedidos de las familias

Familiares de las víctimas y sobrevivientes pidieron en la audiencia que la condena por el tiroteo escolar de Georgia no incluyera libertad condicional (Mike Stewart/Pool vía REUTERS)

De acuerdo con la cobertura de Associated Press, agencia de noticias estadounidense, el magistrado escuchó durante tres días a familiares de los fallecidos, sobrevivientes, investigadores, la abuela del acusado y un psicólogo forense que lo evaluó.

Casi todos los familiares y heridos que hablaron ante el tribunal pidieron que no existiera posibilidad de libertad condicional.

Shayna Aspinwall, esposa del profesor de matemáticas y entrenador de fútbol americano Richard Aspinwall, describió el impacto del crimen como “una condena de por vida de dolor y trauma para quienes quedan atrás”.

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El fiscal de distrito Brad Smith sostuvo en su alegato final que Gray no mostró señales de remordimiento ni capacidad para valorar plenamente la vida humana. “No hemos visto ninguna prueba de que tenga capacidad para desarrollar una conciencia o para valorar plenamente la vida humana”, afirmó. También dijo que el adolescente “no puede vivir en sociedad”.

La defensa pidió al juez que dejara abierta una salida futura. El abogado W. Charlton Allen argumentó que su cliente “no estaba irremediablemente roto” y que permitirle optar a la libertad condicional le daría “una oportunidad de esperanza”, porque quitarle esa posibilidad también le quitaba “la capacidad de cambiar”.

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Primm reconoció que el joven había sido defraudado por sus padres, por su familia extensa y, en cierta medida, por la sociedad. Pero, le dijo en la sala: “Pero ese fracaso no te exime de la responsabilidad que te propusiste al idolatrar, venerar y en la que te convertiste”.

La fiscalía y la “comunidad de crímenes reales”

La fiscalía afirmó que Colt Gray buscaba fama en internet dentro de la llamada comunidad de crímenes reales tras la matanza en Georgia (Mike Stewart/Pool vía REUTERS)

Los investigadores declararon que Gray aspiraba a convertirse en un asesino en masa y que idolatraba a autores de tiroteos escolares. Según AP, durante la audiencia explicaron que hablaba en internet con otros jóvenes integrados en la llamada “comunidad de crímenes reales”, fascinada por este tipo de ataques, y que allí comentaba cómo alcanzar notoriedad mediante una matanza en una escuela.

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Smith afirmó que el ataque no terminaba en los disparos, sino que formaba parte de un plan más amplio para ganar fama duradera dentro de esa comunidad. “El tiroteo no fue la culminación del plan. El tiroteo fue solo uno de los pasos del plan. El plan era alcanzar la fama definitiva y de por vida dentro de la TCC”, dijo el fiscal.

Los fiscales reprodujeron grabaciones de llamadas entre Gray y su madre, Marcee Gray, desde un centro de detención juvenil. En esas conversaciones, el adolescente le pedía que le contara qué se decía de él en internet y reaccionaba con entusiasmo cuando ella mencionaba dibujos hechos por admiradores o comentarios sobre la atención que recibía en línea.

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Según The New York Times, la fiscalía presentó una frase sobre esa actitud: “Estoy en las grandes ligas, hermano”, le dijo a su madre, al tiempo que llegó a compararse con el hombre que intentó asesinar al presidente Donald Trump en 2024.

Durante el registro de su casa después del tiroteo, los investigadores encontraron en la pared de su dormitorio un collage con fotografías del autor de la matanza de Parkland, Florida, en 2018, y recortes de prensa sobre ese ataque, en el que murieron 17 personas.

También hallaron planos detallados y dibujos de figuras de palitos en un cuaderno que, según los fiscales, imitaban bocetos hechos por el responsable de aquella masacre.

Inestabilidad familiar y fallas en la atención

La causa expuso fallas familiares y de atención previa al ataque, mientras el padre de Gray fue condenado por facilitarle acceso al rifle usado en la escuela (Mike Stewart/Pool vía REUTERS)

La abuela materna del adolescente, Debbie Polhamus, declaró que su nieto tuvo una infancia difícil y que sus padres le fallaron. Aseguró que en las semanas previas al ataque se había vuelto “muy agitado y agresivo” y que insistió a los padres para que buscaran ayuda, pero no lo hicieron.

“Intenté ayudar a Colt porque nadie más lo hacía”, dijo Polhamus. También señaló que lo visita una vez por semana en el centro de detención juvenil, que mejoró con tratamiento y medicación, que lee mucho y que quiere estudiar para obtener el diploma de equivalencia de secundaria.

Candice Broce, directora de la División Estatal de Servicios para la Familia y la Infancia y comisionada del Departamento de Servicios Humanos de Georgia, gestionó su caso después de que quedara bajo custodia de servicios sociales mientras seguía detenido.

Testificó que, tras una orden de alejamiento de julio de 2025 que prohibió a Marcee Gray hablar con su hijo y después de que comenzara a medicarse, el personal del centro le dijo que eso “lo había transformado esencialmente en un niño diferente”.

La publicación neoyorquina señaló que, antes del ataque, Gray había pasado por siete escuelas en cuatro años en medio de mudanzas constantes, a veces ligadas a desahucios. Su madre tenía problemas de drogadicción y legales, la familia se fragmentó y el joven convivió con su padre, que más tarde obtuvo la custodia exclusiva de los tres hijos.

Ese padre fue condenado en marzo por asesinato, homicidio involuntario y otros cargos después de que los fiscales sostuvieran que permitió a su hijo un acceso prácticamente ilimitado al rifle utilizado en la matanza, un arma que le había regalado en Navidad, y desoyó señales del deterioro de su salud mental. La audiencia para sentenciarlo está prevista para comenzar el jueves.

Antes del tiroteo, agentes del sheriff fueron a su casa después de que el FBI rastreara hasta ese domicilio una amenaza anónima sobre un tiroteo escolar publicada en un foro en línea. Archivaron la investigación porque no pudieron establecer una conexión definitiva entre el joven y esas publicaciones.

En 2024, después de faltar por completo a su octavo grado, Gray ingresó en la escuela secundaria Apalachee como estudiante de primer año. El 4 de septiembre, varias semanas después del inicio del ciclo lectivo, era apenas su quinto día de clases.