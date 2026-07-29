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Comprar casa en EE. UU. es más caro: la hipoteca fija a 30 años subió a 6,58%, el nivel más alto del año

La encuesta Primary Mortgage Market Survey de Freddie Mac registró un alza desde 6,55% en la medición previa y ubicó el indicador en su marca más elevada desde el 21 de agosto de 2025

Comprar casa en Estados Unidos se encareció porque la tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años subió a 6,58% (REUTERS/Mike Blake)
Comprar casa en Estados Unidos se encareció porque la tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años subió a 6,58% (REUTERS/Mike Blake)
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Comprarse una casa en Estados Unidos se encareció esta semana: la tasa promedio de la hipoteca fija a 30 años subió a 6,58% y marcó su nivel más alto en casi un año, un movimiento que eleva el costo de financiamiento para quienes buscan acceder a una vivienda.

Según Fox Business, la encuesta Primary Mortgage Market Survey de Freddie Mac mostró que la tasa de 30 años subió frente al 6,55% de la semana anterior.

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La última vez que se ubicó en 6,58% fue el 21 de agosto de 2025, por lo que el dato representó el registro más alto en cerca de 11 meses.

En el mismo informe, Freddie Mac señaló que hace un año esa tasa promediaba 6,74%. La hipoteca fija a 15 años también avanzó: pasó de 5,93% a 5,96%, por encima del promedio de 5,87% de hace un año.

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Freddie Mac informó que la tasa hipotecaria a 30 años alcanzó su nivel más alto en casi un año tras avanzar desde 6,55% (REUTERS/Karen Ducey/File Photo)
Freddie Mac informó que la tasa hipotecaria a 30 años alcanzó su nivel más alto en casi un año tras avanzar desde 6,55% (REUTERS/Karen Ducey/File Photo)

Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac, dijo que la hipoteca fija a 30 años promedió 6,58% esta semana.

En ese marco, añadió que, a medida que cambian las condiciones del mercado, comparar ofertas de crédito puede generar una diferencia relevante para los prestatarios y potencialmente ahorrarles miles de dólares a lo largo de la vida del préstamo.

El rendimiento del bono a 10 años y el movimiento de las hipotecas

Las tasas hipotecarias responden a varios factores, entre ellos la Reserva Federal y la situación geopolítica, aunque no se mueven de forma directa con las decisiones de tasas del banco central.

Su referencia más cercana es el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que el jueves por la tarde subía levemente hasta 4,699%.

Jeff DerGurahian, director de inversiones y economista jefe de LoanDepot, sostuvo citado por el medio que, aunque las tasas hipotecarias siguen elevadas, a los compradores de vivienda puede convenirles más concentrarse en el costo total de ser propietario que intentar anticipar dónde estarán las tasas dentro de unos meses.

La hipoteca fija a 15 años en Estados Unidos subió a 5,96% y quedó por encima del promedio de 5,87% de hace un año (REUTERS/Mike Blake)
La hipoteca fija a 15 años en Estados Unidos subió a 5,96% y quedó por encima del promedio de 5,87% de hace un año (REUTERS/Mike Blake)

DerGurahian agregó que el forcejeo entre la inflación y el renovado conflicto entre Estados Unidos e Irán se refleja en las tasas actuales.

Explicó que el encarecimiento del petróleo aumenta la preocupación de que los mayores costos de la energía terminen trasladándose a futuras mediciones de inflación.

La mejora para los compradores llega por la desaceleración de los precios

El dato de las hipotecas llega en un momento en que las condiciones del mercado de vivienda muestran cierta mejora para los compradores, muchos de los cuales permanecían al margen por la combinación de inventario ajustado, precios altos y tasas relativamente estables.

La publicación señaló que Realtor.com actualizó a mitad de año su previsión para el mercado inmobiliario de 2026 y estimó que el crecimiento del precio de las viviendas se moderará a 1,2% este año.

Esa cifra es menor que la proyectada inicialmente y se ubica por debajo del ritmo actual de inflación.

Las tasas hipotecarias toman como referencia el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que subía a 4,699% (REUTERS/Mike Blake)
Las tasas hipotecarias toman como referencia el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que subía a 4,699% (REUTERS/Mike Blake)

Eso implica que, en términos reales y ajustados por inflación, los precios de las viviendas estarían cayendo. Para los potenciales compradores, esa desaceleración puede mejorar el escenario de negociación y moderar el impacto de los valores de publicación, aunque el nivel de las tasas sigue siendo un factor determinante en el costo mensual del crédito.

La combinación de una tasa de 30 años en 6,58% y un crecimiento de precios más lento reordena el equilibrio del mercado.

Mientras el financiamiento se mantiene en niveles elevados, el freno en la suba de los valores de las viviendas aparece como un cambio que puede favorecer a quienes buscan una oportunidad para ingresar, en un contexto en el que el costo total de ser propietario se convirtió en el principal parámetro para evaluar la compra.

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