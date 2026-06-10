Vecinos del Bronx marchan en las calles contra la violencia armada tras un trágico tiroteo

Familias del Bronx se movilizaron en Grand Concourse para exigir el fin de la violencia armada tras el asesinato de Amaury Toro (Bronx News 12 )

Familias del Bronx se movilizaron el martes por la noche en el Grand Concourse para exigir el fin de la violencia armada, días después del asesinato de Amaury Toro, de 43 años, en ese mismo corredor. La policía no realizó arrestos y la investigación sigue abierta.

La vigilia reunió a defensores contra la violencia, líderes comunitarios y padres que perdieron hijos en hechos similares. La convocatoria buscó tanto honrar a la última víctima como demandar soluciones ante una violencia que, según los vecinos, no cede pese a las estadísticas oficiales.

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El crimen que desató la movilización

Según la Policía de Nueva York (NYPD), los agentes respondieron a un llamado por agresión y encontraron a Toro con heridas de bala en el pecho y la ingle. Lo trasladaron al hospital St. Barnabas, donde falleció poco después, informó The Bronx Daily, portal de noticias local especializado en el distrito.

El hecho ocurrió el 4 de junio de 2026 por la madrugada, en las inmediaciones del número 2150 de la avenida Grand Concourse. Hasta la fecha no hay detenidos. Las autoridades no dieron detalles sobre el autor ni el móvil del crimen.

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Las voces de las familias

Entre los asistentes a la vigilia estuvo Marisol Miranda, madre de Michael Hernández, asesinado en 2025. Miranda fue una de las voces más directas de la noche.

La Policía de Nueva York mantiene abierta la investigación por el crimen de Amaury Toro y no informó arrestos ni detalles sobre el autor o el móvil (Bronx News 12 )

“Somos familias sobrevivientes, y eso se demuestra porque perdimos a nuestros hijos”, dijo Miranda, según informó Bronx News 12, el canal de noticias local. “Perder una vida ya es demasiado. Yo ya perdí uno. Me niego a permitir que alguien más pierda a otro hijo”.

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Los organizadores subrayaron que la presencia continua en las calles es la única forma de cambiar la dinámica de la violencia a largo plazo. Para ellos, la visibilidad comunitaria no es un acto simbólico: es una herramienta de prevención.

La brecha entre las cifras y la realidad del barrio

Días antes de la vigilia, el NYPD publicó datos que muestran una caída en la violencia armada y los delitos mayores durante los primeros cinco meses de 2026. Varios residentes del Bronx sostienen que esos números no reflejan lo que viven a diario.

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Esa tensión entre estadísticas y experiencia cotidiana fue uno de los ejes del reclamo en el Grand Concourse. Los vecinos no niegan la baja en los índices, pero señalan que los homicidios no se detienen.

La respuesta del Estado: dos comandos y 200 agentes más

A fines de mayo, el alcalde Zohran Mamdani, la comisionada de policía Jessica Tisch y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron una reestructuración del patrullaje en el Bronx.

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La ciudad dividió el distrito en dos zonas operativas: Bronx Norte y Bronx Sur, con mandos propios, equipos de homicidios y unidades especializadas. Además, sumó cerca de 200 agentes adicionales a las calles.

Vecinos del Bronx cuestionaron que la caída de la violencia armada informada por el NYPD no refleja la realidad cotidiana del barrio (Bronx News 12 )

“Por primera vez en la historia de la ciudad, dividimos el Bronx en dos comandos para llevar a este distrito los mismos estándares que Brooklyn, Queens y Manhattan", afirmó Mamdani al presentar la medida.

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Por qué el Bronx necesita una estructura diferente

El alcalde justificó el cambio con un dato concreto: el Bronx recibió cerca de 1.000.000 de llamadas al 911 en 2025, una demanda que un solo comando no puede absorber.

El comisionado adjunto Benjamin Gurley, al frente de Bronx Norte, explicó el razonamiento: “Con 12 comandos divididos a la mitad, podemos concentrar los esfuerzos con mayor eficacia”.

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La comisionada Tisch declaró a CBS News que la decisión no responde a un fracaso sino a una apuesta por consolidar lo logrado: “El Bronx lidera la reducción de delitos en la ciudad y este cambio fortalecerá las estrategias de vigilancia”.

El plan para el verano

Las autoridades reconocen que el verano es el período de mayor riesgo. El plan contempla el despliegue de más de 2.600 agentes en 72 zonas de alta violencia en toda la ciudad, con foco en los horarios nocturnos y las primeras horas de la mañana. Tisch precisó: “Pondremos oficiales donde más se los necesita y cuando más se los necesita. Perseguiremos armas ilegales y a las pandillas responsables de la violencia”.

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La fiscal del distrito Darcel Clark agregó que la mayor presencia policial tiene un efecto disuasorio directo: “Si la gente ve un policía, lo pensará dos veces antes de delinquir”.