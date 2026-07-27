Estados Unidos

Sobrevivió solo más de 24 horas en el Gran Cañón: rescataron con vida a un hombre de 83 años tras una búsqueda contrarreloj

El operativo, que involucró drones, helicópteros y patrullas terrestres, logró salvar a Gerald Guinn después de que pasara una noche a la intemperie y quedara incomunicado en una de las zonas más inhóspitas del parque nacional

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Seis personas, incluyendo a un rescatado envuelto en una manta térmica, rodeadas de mochilas y vegetación en una zona boscosa
El rescate de un senderista mayor evidenció la complejidad de las operaciones en zonas agrestes del parque nacional (Kane County Sheriff's Office)

Un amplio despliegue de búsqueda y rescate se activó en el Gran Cañón tras la desaparición de Gerald Guinn, un excursionista de 83 años.

El lunes 21 de julio, Guinn, residente de Kanab, Utah, se encontraba realizando una caminata junto a un acompañante en el sector norte del parque nacional.

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Ambos decidieron separarse de manera planificada para buscar un objeto histórico cerca del límite noreste del parque. Cuando solo uno de ellos logró regresar al punto de encuentro y Guinn no apareció tras varias horas, su compañero alertó a las autoridades y comenzó un operativo de emergencia.

Primer plano de un hombre de cabello canoso y gafas oscuras, sonriendo y mostrando los dientes, con un suéter oscuro
A sus 83 años, el excursionista de Utah logró resistir temperaturas bajas y permanecer localizado tras más de un día aislado (National Park Service)

Fox News aseguró que la Oficina del Sheriff del condado de Kane calificó a Guinn como un hombre experimentado en actividades al aire libre.

A partir de la denuncia, equipos especializados de diferentes jurisdicciones, como el National Park Service, Coconino County Search and Rescue y Kane County Search and Rescue, desplegaron recursos en una zona remota caracterizada por su topografía abrupta y la presencia de vegetación quemada por incendios recientes.

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Helicópteros, drones, perros de rastreo y patrullas a pie se sumaron al operativo, que se extendió durante toda la noche y parte del día siguiente.

Grupo de personas con mochilas y linternas frontales camina por un sendero boscoso oscuro con árboles y vegetación
Equipos especializados recorrieron extensas áreas del bosque, enfrentando obstáculos naturales y zonas de difícil acceso (Kane County Sheriff's Office)

El hallazgo: tecnología, estrategia y trabajo coordinado

A medida que avanzaba la búsqueda, las condiciones del terreno dificultaron el avance de los rescatistas, como relató USA Today. La escasa visibilidad, la presencia de troncos caídos y los accidentes geográficos obligaron a los equipos a extremar precauciones.

La situación cambió cuando los investigadores detectaron una señal del teléfono celular de Guinn, lo que permitió concentrar los esfuerzos en una franja más específica del parque.

Poco después, una aeronave del National Park Service logró ubicar visualmente a Guinn, quien realizó señales manuales para indicarse ante la tripulación.

Un helicóptero rojo y blanco vuela bajo en un paisaje boscoso con árboles altos, algunos secos, y arbustos verdes, bajo un cielo con nubes
La localización definitiva se obtuvo tras captar una señal de teléfono móvil y realizar un sobrevuelo en helicóptero por el sector norte (Kane County Sheriff's Office)

El punto exacto se encontraba a unos 4 kilómetros del último lugar donde fue visto, en un sector de acceso sumamente complicado. Debido a la pendiente, la aeronave no pudo aterrizar, por lo que un grupo de Kane County Search and Rescue se desplazó a pie durante cerca de 2,4 kilómetros para llegar hasta él.

Al encontrarlo, los rescatistas comprobaron que Guinn presentaba síntomas de hipotermia y no podía movilizarse por sí mismo, aunque mantenía la lucidez y el ánimo.

Se le proporcionó agua y abrigo mientras se definía la estrategia más segura para evacuarlo. La caída de la noche descartó la opción de extracción aérea, así que fue necesario organizar una evacuación terrestre con la participación de aproximadamente 20 rescatistas, quienes se alternaron para trasladar a Guinn en una camilla, superando obstáculos naturales y señalizando posibles peligros en el trayecto.

Varias personas con chalecos fluorescentes y mochilas rojas asisten a un individuo en una zona boscosa con árboles y ramas
El traslado en camilla requirió la intervención de varios rescatistas, quienes debieron sortear pendientes y vegetación densa hasta el punto seguro (Kane County Sheriff's Office)

El desenlace, el impacto y las recomendaciones posteriores

El operativo culminó alrededor de la 1:30 de la madrugada del miércoles, cuando el grupo alcanzó una carretera cercana.

ABC News afirmó que el personal médico que acudió al lugar revisó a Guinn y determinó que se encontraba fuera de peligro, por lo que recibió el alta en el mismo sitio.

El National Park Service agradeció la labor conjunta de todos los equipos involucrados, subrayando la importancia de la coordinación entre las diferentes agencias para lograr un desenlace positivo.

La intervención del Servicio de Parques Nacionales incluyó recursos aéreos, equipos técnicos y coordinación con agencias locales (REUTERS/Rebecca Noble)
La intervención del Servicio de Parques Nacionales incluyó recursos aéreos, equipos técnicos y coordinación con agencias locales (REUTERS/Rebecca Noble)

La experiencia personal de Gerald Guinn y su capacidad para mantener la calma en condiciones adversas fueron resaltadas como elementos que influyeron en su supervivencia. Además, la rápida reacción de su acompañante y la utilización de tecnología para acotar la zona de búsqueda resultaron determinantes en el éxito del operativo.

La noticia provocó reflexiones entre los especialistas sobre la importancia de la preparación y la prudencia al aventurarse en áreas remotas.

Según datos citados por Fox News, anualmente se registran más de 300 rescates en el Gran Cañón, lo que convierte a este parque nacional en uno de los escenarios con mayor actividad para los equipos de búsqueda y salvamento en los Estados Unidos.

El entorno natural del Gran Cañón, con su geografía escarpada, supone desafíos permanentes para las labores de asistencia y rescate (AP Foto/Matt York, Archivo)
El entorno natural del Gran Cañón, con su geografía escarpada, supone desafíos permanentes para las labores de asistencia y rescate (AP Foto/Matt York, Archivo)

El episodio, ampliamente cubierto por medios estadounidenses, motivó a las autoridades a insistir en la necesidad de extremar precauciones y contar con planes de contingencia al practicar senderismo en entornos de difícil acceso.

La familia de Guinn expresó públicamente su gratitud hacia los rescatistas, mientras que los organismos involucrados en el operativo reiteraron su compromiso con la seguridad de los visitantes del parque.

El caso refuerza la relevancia de la colaboración interinstitucional y la preparación técnica de los equipos que intervienen en situaciones límite.

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