Estados Unidos

Buscan a un hombre que mató a balazos a un pasajero dentro de un autobús en Nueva York

Una violenta discusión en el Bronx terminó en tragedia el lunes por la tarde, cuando un atacante abrió fuego contra una persona a bordo de la ruta BX36. El agresor escapó a pie

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Varios oficiales de policía y civiles de pie cerca de un autobús y un SUV en una calle. Cinta amarilla de policía acordonó el área al frente
Un hombre de 41 años murió baleado dentro de un autobús de la MTA en el Bronx mientras la unidad BX36 estaba en servicio ( Telemundo 47)

Un hombre de 41 años murió baleado el lunes por la tarde dentro de un autobús de la MTA en el Bronx mientras el vehículo circulaba en pleno servicio. La Policía de Nueva York (NYPD) busca al atacante, que huyó a pie tras el disparo.

El hecho ocurrió el lunes 8 de junio por la tarde, en la intersección de la avenida East Tremont con White Plains Road, en el barrio de Van Nest, a bordo del autobús de la ruta BX36.

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Según fuentes policiales citadas por un informe de Telemundo 47, el incidente comenzó con una disputa entre los dos hombres mientras ambos viajaban en el vehículo.

Qué pasó dentro del autobús

Los servicios de emergencia trasladaron al herido al Hospital Jacobi donde murió. Las autoridades no dieron a conocer su identidad.

Vista lateral y trasera de una ambulancia blanca y roja del FDNY con luces de emergencia y la insignia de la Estrella de la Vida
El tiroteo en el autobús del Bronx ocurrió cerca de las 14:30 en East Tremont y White Plains Road, en el barrio de Van Nest ( Telemundo 47)

El autobús estaba en movimiento cuando se produjo el disparo, según confirmó el NYPD a CBS New York. La víctima recibió un solo balazo en el abdomen, de acuerdo con lo informado por Fox 5 NY con base en datos de la policía.

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El agresor escapó corriendo hacia el sur por White Plains Road.

El sospechoso: lo que se sabe y lo que falta

Las cámaras de seguridad del sector registraron, cerca de las 14:30, a un hombre que corría a toda velocidad y se cruzó frente a otro autobús en movimiento. Telemundo 47 difundió esas imágenes, que las autoridades analizan como parte de la investigación.

La descripción oficial del sospechoso es escasa: un hombre con camiseta blanca que huyó hacia el sur por White Plains Road, según el NYPD citado por ABC 7 New York. Hasta el cierre de esta nota, la policía no había dado a conocer más datos sobre su identidad ni había realizado arrestos.

La investigación sigue abierta y las autoridades no descartaron ninguna línea de trabajo.

Cómo reaccionaron los vecinos y usuarios del transporte

El operativo policial paralizó el tránsito sobre la avenida East Tremont durante horas. Un testigo describió a CBS New York la magnitud del despliegue: “Había cientos de patrullas. Estaban por todos lados. El tráfico en toda la avenida East Tremont estaba paralizado. Es muy triste. Hace unos 30 años que no tomo el autobús, y creo que no voy a volver a tomarlo nunca”.

Agentes del NYPD inspeccionan un autobús de servicio turístico en una calle acordonada con cinta amarilla de la escena del crimen durante el día
El sospechoso, descrito por el NYPD como un hombre con camiseta blanca, huyó a pie hacia el sur por White Plains Road ( Telemundo 47)

Martín Gómez, residente del área que usa esa ruta a diario, contó a Telemundo 47 que ese día llegó tarde a la parada: “Si llego un poquito más temprano, hubiese venido en ese autobús, porque yo tengo que cogerlo todos los días a la una de la tarde”.

Otra vecina expresó su miedo al mismo medio: “Ahora me siento más nerviosa. Mejor caminar, porque no hay que confiar ahora, hay que tener cuidado y ver en toda parte”.

El impacto fue inmediato entre quienes presenciaron la atención de emergencia. Un testigo relató a la cadena de habla hispana el momento en que los paramédicos sacaron a la víctima: “Lo sacaron en una ambulancia, la ambulancia arrancó y un carro de policía iba detrás”.

El origen del ataque: una disputa que escaló

La policía confirmó a 1010 WINS que “la pelea comenzó entre pasajeros” dentro del autobús antes de que el agresor sacara el arma. La discusión escaló hasta el disparo, aunque las autoridades no precisaron el motivo de la riña ni la relación entre los dos hombres.

El NYPD tampoco aclaró si hubo otros pasajeros que intentaron intervenir o si alguien más resultó herido durante el incidente.

Cómo colaborar con la investigación

El NYPD pide a cualquier persona con información que llame a la línea Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS (8477).

Para quienes prefieran comunicarse en español, el número es el 1-888-57-PISTA (74782).

También se pueden enviar datos a través del sitio web del NYPD o por mensaje directo a la cuenta @NYPDTips en X.

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