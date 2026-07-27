Escala la tensión en el Golfo: los hutíes y milicias proiraníes de Irak atacaron objetivos petroleros sauditas

Los rebeldes hutíes lanzaron un ataque con drones contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudita (REUTERS/ARCHIVO)

Los rebeldes hutíes lanzaron el lunes un ataque con drones contra la infraestructura petrolera de Arabia Saudita en respuesta a incursiones previas de aeronaves no tripuladas sauditas sobre Yemen, informó el portavoz militar hutí Yahya Saree. Según el vocero, “varios objetivos sensibles y puntos involucrados en el suministro y transporte de crudo desde el este de Arabia Saudita hasta Yanbu fueron alcanzados utilizando varios drones”, en referencia a la ciudad portuaria donde concluye el oleoducto Este-Oeste de la monarquía del Golfo.

La infraestructura petrolera saudita fue blanco de la ofensiva, que los rebeldes justificaron como represalia por actividades militares sauditas en territorio yemení. El portavoz precisó que los ataques se dirigieron a instalaciones críticas para el flujo de petróleo hacia el mar Rojo, afectando la ruta estratégica de exportación desde el este saudita.

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Los ataques se produjeron en un contexto de tensión regional entre Estados Unidos e Irán y de bloqueo naval hutí sobre puertos sauditas.

El ministerio de Defensa de Arabia Saudita comunicó que sus fuerzas interceptaron y destruyeron varios drones lanzados por grupos respaldados por Irán en Irak, cuyo objetivo eran instalaciones petroleras. Según la declaración oficial difundida en redes sociales, los ataques fueron realizados desde territorio iraquí por “milicias terroristas apoyadas por Irán” y estaban dirigidos tanto a zonas del este saudita como a la capital, Riad.

En la misma declaración, Arabia Saudita exigió a Iraq que impida el uso de su territorio para lanzar agresiones. El comunicado afirmó que el reino “reitera la necesidad de que el gobierno iraquí adopte todas las medidas necesarias para evitar que su territorio sea utilizado como plataforma de ataque”.

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Tensión regional y contexto de los ataques

El incidente ocurre pese a una breve pausa en los enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Irán, que se había producido desde el sábado, tras trece días de intercambios de fuego entre ambos bandos. Desde la reanudación de hostilidades a principios de mes, grupos armados proiraníes radicados en Irak no habían reivindicado ataques en ese país ni en la región.

La ofensiva hutí fue presentada como represalia por incursiones de drones sauditas sobre Yemen.

Arabia Saudita y otras naciones del Golfo han acusado en el pasado a milicias proiraníes iraquíes de lanzar múltiples ofensivas contra su territorio durante fases previas del conflicto. En los últimos días, los hutíes yemeníes y Arabia Saudita han intercambiado ataques, incluyendo el anuncio de un bloqueo naval impuesto por los rebeldes sobre los puertos sauditas.

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En los últimos días, los hutíes de Yemen, apoyados por Irán, anunciaron que han impuesto un bloqueo naval sobre los puertos sauditas, intensificando así las tensiones en la región y afectando el flujo de exportaciones de crudo a través del mar Rojo.