Irán dijo que no mantiene negociaciones con Estados Unidos sobre la guerra en Oriente Medio

Irán afirmó que no mantiene negociaciones con Estados Unidos sobre la guerra en Oriente Medio. (REUTERS/Stringer)

El régimen de Irán dijo este lunes que no mantiene negociaciones con Estados Unidos en relación con la guerra en Oriente Medio, a pesar de la reciente interrupción de los enfrentamientos militares entre ambos países. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Esmail Baqai, afirmó en rueda de prensa que Teherán no ha solicitado la apertura de un diálogo y desmintió informaciones sobre posibles conversaciones bilaterales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní subrayó que, aunque Estados Unidos suspendió los ataques diarios ordenados por el presidente Donald Trump durante el fin de semana, no existe actualmente ningún canal de negociación abierto. Baqai declaró: “En la actualidad, no estamos participando en ninguna negociación con Estados Unidos”.

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Washington suspende ataques pero mantiene presión militar

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, informó que Estados Unidos sigue “listo para atacar” y que ha reforzado su presencia militar en la región, aunque Trump decidió “dar un respiro a las conversaciones, les está dando un poco de margen”. No obstante, desde Irán se niega que haya una agenda negociadora, ni siquiera a través de mediadores.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei. (REUTERS/ARCHIVO)

Según las autoridades iraníes, el gobierno de Estados Unidos enfrenta dificultades para manejar el conflicto iniciado el pasado 28 de febrero. “Una guerra que supuestamente iba a provocar el colapso de Irán en tres días y obligarlo a rendirse, ahora, después de cinco meses, están atrapados en el pantano que ellos mismos han creado”, afirmó Baqai.

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Críticas iraníes a la gestión estadounidense y situación en Ormuz

El portavoz iraní acusó a Estados Unidos de “crímenes de guerra” y sostuvo que Washington no está gestionando el conflicto, sino “intentando salir del escándalo que han creado con sus propias manos y bajo la tentación” de Israel. Baqai rechazó que Estados Unidos pueda decidir el momento del alto el fuego o de una reanudación de las hostilidades, y negó la existencia de un supuesto alto el fuego de diez días propuesto por mediadores como Catar y Pakistán. “Nunca hemos permitido que Estados Unidos determine por nosotros el momento de la guerra o de la paz”, insistió.

Irán acusó a Estados Unidos de crímenes de guerra y rechazó que pueda decidir el momento de la guerra o de la paz. (REUTERS/ARCHIVO)

Durante la última escalada, a principios de julio, Irán atacó buques comerciales en el estrecho de Ormuz tras la habilitación de una ruta alternativa por Omán con apoyo estadounidense. Teherán ha reiterado que los barcos solo podrán utilizar la ruta autorizada por las autoridades iraníes. En respuesta, Estados Unidos lanzó bombardeos tras dar por terminado el memorando de entendimiento para la paz alcanzado en junio.

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El conflicto se intensificó con el lanzamiento por parte de Irán de misiles y drones contra objetivos estadounidenses en varios países árabes y la declaración el 12 de julio de un nuevo bloqueo del estrecho de Ormuz. Estados Unidos, por su parte, reanudó dos días después el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en la zona.