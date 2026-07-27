Un tiroteo durante un festival gastronómico en Seattle dejó al menos dos muertos, cinco heridos y un sospechoso detenido

Un tiroteo durante un festival gastronómico en Seattle dejó dos muertos, cinco heridos y un sospechoso detenido (REUTERS)

Al menos dos personas murieron y cinco resultaron heridas, entre ellas un niño de dos años, tras un tiroteo registrado este domingo durante el festival gastronómico Bite of Seattle, cerca del Space Needle, en la ciudad estadounidense de Seattle. Las autoridades confirmaron la detención de un sospechoso e iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del ataque.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 18:00 hora local, cuando el evento transitaba sus últimas horas de actividad. La balacera provocó una evacuación masiva del Seattle Center, un amplio complejo donde se desarrollaba el tradicional festival, que cada año reúne a cientos de vendedores, artistas y visitantes.

PUBLICIDAD

La portavoz del Departamento de Bomberos de Seattle, Grace Nuñez, informó que dos personas murieron en el lugar. Además, cinco heridos fueron trasladados al Centro Médico Harborview para recibir atención.

Según Nuñez, una mujer de 56 años permanecía en estado grave. Un niño de dos años, un hombre de 23 años y una mujer de 39 años se encontraban estables, mientras que otra mujer de 40 años sufrió heridas leves.

PUBLICIDAD

La portavoz del Centro Médico Harborview, Susan Gregg, indicó que las víctimas presentaban lesiones en brazos, abdomen o piernas. También confirmó que el hospital atendió a cuatro pacientes: un niño, una mujer de 39 años, un hombre de 23 años y otra mujer cuya edad no fue precisada y que ingresó a quirófano.

Una bandera estadounidense ondea a media asta en la Space Needle después de que la Policía de Seattle interviniera en lo que describió como un tiroteo con «múltiples» víctimas en el Seattle Center (REUTERS)

La Policía de Seattle informó inicialmente que existían "múltiples víctimas de disparos" y pidió a la población evitar la zona ubicada al noroeste del centro de la ciudad mientras los equipos de emergencia aseguraban el perímetro.

PUBLICIDAD

Más tarde, la alcaldesa de Seattle, Katie Wilson, confirmó la detención de un sospechoso. En un primer momento señaló que dos personas estaban bajo custodia, aunque posteriormente precisó que solo una permanecía detenida.

La alcaldesa expresó su agradecimiento "a los agentes de la policía de Seattle que intervinieron en el lugar y pusieron a un sospechoso bajo custodia“.

PUBLICIDAD

El gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, informó que seguía de cerca la situación y confirmó el despliegue de efectivos SWAT de la Patrulla Estatal para asistir a la policía local. "Mis oraciones están con las familias de las víctimas y con los equipos de emergencia mientras trabajan para mantener a la gente a salvo“, señaló en un comunicado.

Testigos relataron escenas de pánico cuando comenzaron los disparos. Faith Adia Hunter contó que ella y sus amigos acababan de comprar comida en un puesto de crepes cuando escucharon las detonaciones y advirtieron que el atacante se encontraba muy cerca. "Estábamos justo al lado de él cuando empezó todo, así que salimos corriendo“, relató.

PUBLICIDAD

”Nos refugiamos dentro del edificio junto con la multitud“, agregó. Hunter explicó que ella y otras personas encontraron refugio en el cercano Museo Infantil de Seattle mientras continuaba la emergencia.

El gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, informó que seguía de cerca la situación y confirmó el despliegue de efectivos SWAT de la Patrulla Estatal para asistir a la policía local (REUTERS)

El vendedor Roberto Ramírez, que participaba del festival, recordó que primero escuchó sonidos similares a fuegos artificiales antes de que comenzaran los gritos. "De repente todo quedó vacío“, afirmó. ”La gente estaba aterrorizada“, añadió al describir la reacción de los asistentes, que abandonaron puestos de comida y salieron hacia las zonas de evacuación.

PUBLICIDAD

Ramírez explicó que, incluso después del primer momento de confusión, nuevos visitantes continuaban llegando al festival sin conocer lo sucedido y los agentes les ordenaban retirarse inmediatamente.

Otro testigo, Estan Wakonabo, relató que esperaba junto a su novia para ingresar a un puesto de fotografías cuando la multitud comenzó a empujarlo. "La gente se escondía, empujaba, algunos caían al suelo y los cochecitos de bebé también caían“, recordó.

PUBLICIDAD

Wakonabo explicó que comprendió la gravedad de la situación cuando escuchó varias detonaciones. "Cuando escuché ‘pop, pop, pop’, supe que había un atacante“, declaró. Después de poner a salvo a su pareja, regresó al lugar y observó a varias víctimas tendidas sobre el suelo.

Un periodista del diario Seattle Times también relató que escuchó varios estallidos seguidos de lo que parecían disparos rápidos mientras el festival gastronómico recibía a numerosos visitantes.

PUBLICIDAD

Las autoridades no informaron el lugar exacto donde comenzó el ataque dentro del recinto ni comunicaron posibles motivos del tiroteo. La investigación permanecía abierta.

La Policía de Seattle informó inicialmente que existían "múltiples víctimas de disparos" y pidió a la población evitar la zona ubicada al noroeste del centro de la ciudad mientras los equipos de emergencia aseguraban el perímetro (REUTERS)

El festival Bite of Seattle se celebra desde 1982 y, según sus organizadores, reúne alrededor de 350.000 asistentes durante tres días dedicados a la gastronomía, las bebidas y actividades comunitarias.

(Con información de AP y AFP)