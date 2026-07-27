Revelan que Hamas preparó atentados coordinados en Europa para replicar la masacre del 7 de octubre

Una investigación reveló que el grupo terrorista Hamas planeó atentados coordinados en Europa contra objetivos israelíes. (BBC News/ARCHIVO)

Una red clandestina del grupo terrorista Hamas habría dedicado años a preparar una serie de atentados coordinados contra objetivos israelíes, judíos y occidentales en distintos países de Europa, en un plan que buscaba replicar la magnitud de la masacre perpetrada en Israel el 7 de octubre de 2023, de acuerdo con una investigación publicada por el diario suizo Neue Zürcher Zeitung (NZZ) y citada por medios israelíes especializados.

Según el informe, la organización construyó una infraestructura encubierta que incluía depósitos de armas, rutas de contrabando, redes logísticas y células durmientes listas para ser activadas cuando recibieran la orden de la cúpula del movimiento islamista. La investigación sostiene que las autoridades alemanas creen que el objetivo era ejecutar los ataques en torno al segundo aniversario del 7 de octubre, aunque el complot fue frustrado gracias a operaciones de inteligencia y una serie de arrestos en varios países europeos.

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La publicación señala que las pesquisas permitieron detectar actividades vinculadas con Hamas en Alemania, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Grecia y Chipre, lo que llevó a los investigadores a concluir que el brazo militar de la organización había establecido una estructura operativa permanente en Europa, pese a sostener públicamente que sus operaciones se limitan a Israel, Gaza y Judea y Samaria.

La pesquisa detectó actividades de Hamás en Alemania, Austria, Dinamarca, Reino Unido, Grecia y Chipre, y concluyó que el grupo había montado una estructura operativa permanente en Europa.

Entre los hallazgos figura un arsenal descubierto en Austria en 2025 compuesto por cinco pistolas cargadas, diez cargadores, más de un centenar de municiones y varios artefactos explosivos. De acuerdo con el informe, Viena funcionaba como un centro logístico clave para la red.

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Las investigaciones también determinaron que al menos 13 pistolas, un fusil de asalto AK-47 y más de 900 cartuchos de munición fueron trasladados a través de Dinamarca, Alemania y Austria. Un ciudadano británico de 39 años fue detenido en Londres en relación con ese arsenal, mientras que cuatro integrantes de Hamas ya fueron condenados por tribunales alemanes.

La investigación del Neue Zürcher Zeitung sostiene además que los preparativos comenzaron varios años antes de la guerra desencadenada tras el ataque del 7 de octubre de 2023. Según la Fiscalía Federal alemana, la organización había iniciado con antelación la instalación de infraestructura terrorista en Europa como parte de una estrategia de largo plazo para expandir sus operaciones más allá de Oriente Medio.

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La investigación indicó que armas y municiones, incluidas pistolas y un fusil AK-47, fueron trasladadas por Dinamarca, Alemania y Austria, y derivaron en una detención en Londres y condenas en tribunales alemanes.

Uno de los episodios más recientes ocurrió a comienzos de junio, cuando una unidad especial griega arrestó en la isla de Creta a un ciudadano egipcio de origen palestino de 37 años que trabajaba como electricista en un hotel. Durante el allanamiento de su vivienda en Atenas, la policía encontró productos químicos, una balanza de precisión y otros elementos que, según la investigación, podían utilizarse para fabricar explosivos.

Las autoridades griegas habían sido alertadas previamente por la policía de Chipre, que semanas antes había detenido a dos palestinos cerca de Lárnaca presuntamente vinculados con el sospechoso. De acuerdo con la investigación, los servicios de seguridad pusieron al hombre bajo vigilancia permanente en una operación denominada “Odin”.

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Los investigadores creen que esa célula evaluaba atacar un crucero israelí que realiza escalas periódicas en puertos griegos y que ya había sido escenario de protestas antiisraelíes. Según el informe, el sospechoso y otros cuatro palestinos habían sido interrogados durante una visita anterior del barco, aunque entonces no fueron arrestados.

El ataque terrorista de Hamás del 7 de octubre de 2023 fue el más letal en la historia de Israel. Más de 1.200 personas fueron asesinadas, en su mayoría civiles, unas 250 fueron secuestradas y miles resultaron heridas, luego de que cientos de integrantes del grupo irrumpieran simultáneamente en comunidades del sur del país, bases militares y el festival de música Nova, desencadenando la guerra en la Franja de Gaza.

La investigación también sostiene que algunos integrantes de la red recibieron entrenamiento especializado fuera de Europa. Según los investigadores, dos sospechosos viajaron en 2025 desde Zúrich hacia Qatar, Indonesia y posteriormente Malasia, donde habrían recibido capacitación para fabricar bombas.

De acuerdo con medios israelíes especializados que reprodujeron los hallazgos del diario suizo, las pesquisas de la Fiscalía Federal alemana describen una red capaz de mover armamento durante meses sin ser detectada. En el verano de 2025, cinco pistolas Glock habrían sido trasladadas desde Dinamarca hasta Viena pasando por Berlín mediante una cadena de intermediarios.

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El informe también reconstruye investigaciones anteriores que apuntan a la creación de depósitos clandestinos de armas desde 2019. En diciembre de 2023, la policía búlgara desenterró una maleta con armas y municiones cerca de Plovdiv, cuya ubicación había sido identificada tras el análisis del teléfono de un sospechoso libanés posteriormente condenado en Alemania.

Los investigadores sostienen que dirigentes del brazo militar de Hamás dirigían los planes desde Líbano, mientras las evidencias europeas indican que Europa pasó de ser una plataforma logística a un escenario de futuras operaciones terroristas.

Según las autoridades alemanas, esa célula recibió instrucciones desde Líbano para establecer escondites de armas en distintos países europeos y preparar ataques contra objetivos judíos, israelíes y estadounidenses. Los investigadores sostienen que los sospechosos realizaron tareas de vigilancia sobre la Embajada de Israel en Berlín, la base aérea estadounidense de Ramstein y otros lugares considerados potenciales objetivos.

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La investigación indica que los planes eran dirigidos desde Líbano por dirigentes del brazo militar de Hamas. Sin embargo, la organización negó cualquier vínculo con los detenidos en Europa y afirmó que las acusaciones buscan "dañar la reputación del movimiento“, al tiempo que aseguró que su confrontación con Israel se limita al territorio palestino.

No obstante, según el Neue Zürcher Zeitung las evidencias reunidas por las autoridades europeas sugieren que Europa dejó de ser únicamente una plataforma logística y de financiamiento para Hamas y pasó a formar parte de los escenarios contemplados para futuras operaciones terroristas.