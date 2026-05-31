Qué planes gratuitos y festivales oficiales se activan en Miami durante el Mundial 2026 más allá de los partidos en el Hard Rock Stadium

Miami organizará siete partidos del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium, incluyendo el encuentro por el tercer puesto y fases eliminatorias (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

Miami recibirá siete partidos del Mundial de la FIFA 2026 en el Hard Rock Stadium, incluidas instancias eliminatorias y el partido por el tercer puesto.

La ciudad prepara además una agenda para quienes no tengan entrada, con zonas gratuitas para aficionados, fiestas para ver los encuentros, instalaciones artísticas, tiendas temporales y propuestas interactivas, según Secret Miami.

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Uno de los ejes de esa programación será la principal zona pública de aficionados. Bayfront Park se convertirá este verano en un espacio frente al mar de 40.500 metros cuadrados, con pantallas gigantes, actuaciones en directo, exhibiciones culturales y la instalación “Faces of Fan Festival”.

El acceso será gratuito y funcionará como punto de encuentro tanto para quienes asistan al estadio como para quienes sigan el torneo desde la ciudad.

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De acuerdo con Secret Miami, Miami Beach desplegará un juego urbano con 48 balones inflables de 5 metros, cada uno asociado a una selección clasificada y distribuidos entre parques, calles y locales de música.

La ciudad de Miami prepara zonas públicas y eventos para el Mundial 2026 (Foto: Instagram @fwc26miami)

La dinámica invitará al público a encontrarlos, fotografiarlos o grabar videos y subirlos a una transmisión global en directo.

Activaciones públicas en Bayfront Park y Miami Beach

En 301 Biscayne Blvd, Bayfront Park concentrará una zona gratuita para ver partidos y participar de un festival frente al mar.

Según Secret Miami, el espacio combinará pantallas gigantes con presentaciones en vivo y muestras culturales, en un formato pensado para canalizar el flujo de aficionados durante los días de partido en el Hard Rock Stadium.

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Estas zonas públicas funcionan como una alternativa para quienes no pueden acceder al estadio por precio, disponibilidad o logística y, a la vez, como una herramienta de ordenamiento urbano, ya que concentran a grandes grupos en puntos previstos para eventos masivos con actividades programadas y circuitos de circulación más previsibles.

En Miami Beach, la experiencia se trasladará al espacio urbano con el recorrido de los balones inflables. Secret Miami indicó que la búsqueda convertirá distintos puntos de la ciudad en una ruta interactiva y que la participación del público permitirá medir en tiempo real qué aficiones tienen mayor presencia a partir del material subido por los asistentes.

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Bayfront Park se convertirá en una zona pública gratuita de 40.500 m² con pantallas gigantes, música en vivo y muestras culturales para fans del Mundial de la FIFA (Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Miami)

La agenda también incluirá una intervención de arte digital. En Española Way y 14th Place, en South Beach, The Betsy albergará en The Orb una proyección digital del artista transmedia local dNASAb, que transformará la estructura en una obra sobre cultura futbolística, emoción colectiva y celebración global. La instalación utilizará una narrativa basada en realidad extendida y efectos visuales a gran escala.

Tiendas temporales y circuitos comerciales en Brickell y Lincoln Road

En 701 S Miami Ave, en Brickell City Centre, una empresa identificada por Secret Miami como la creadora de los Labubus se asoció con la FIFA para abrir una tienda temporal.

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Entre los productos mencionados figuran un peluche de vinilo con uniforme del partido y trofeo de la Copa del Mundo, llaveros, bolsitas con cierre, imanes para nevera con abrebotellas y minibolsas de fútbol.

La empresa creadora de los Labubus se asoció con la FIFA para abrir una tienda temporal de tiempo limitado (POP MART X FIFA)

Lincoln Road sumará otra pieza del circuito comercial. Según Secret Miami, en 1006 Lincoln Rd abrirá la primera de 40 tiendas insignia previstas en ciudades anfitrionas, con camisetas de selecciones nacionales, el balón oficial Trionda, ropa de marca, espacios para fotografías y una actividad con cromos de Panini.

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El medio añadió que, dentro de esa misma zona, los visitantes podrán acercarse al reloj oficial de cuenta regresiva del torneo y compartir imágenes etiquetando las cuentas @FWC26Miami y @LincolnRd.

Wynwood, activaciones costeras y propuestas familiares fuera de la ciudad

En Wynwood, la oferta se organizará alrededor de celebraciones temáticas vinculadas con el calendario de partidos.

En 2250 NW 2nd Ave, el Wynwood Marketplace acogerá una celebración brasileña de 12 días organizada por una cadena de asadores para acompañar la expectativa por el partido entre Brasil y Escocia en el Hard Rock Stadium el 24 de junio, según Secret Miami.

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Wynwood Marketplace albergará una celebración brasileña de 12 días, con carnes al estilo churrasco y programación especial durante el Mundial de la FIFA 2026 (Fogo de Chão)

La propuesta incluirá carnes asadas al fuego al estilo churrasco y una programación rotativa de actividades de marca.

En la costa, entre las calles 11 y 12 de Miami Beach, se instalará una obra pública presentada por UBER como parte del proyecto de legado “One Game, One Passion” del Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA en Miami, según Secret Miami.

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La pieza unirá arte, deporte y sostenibilidad marina con dos porterías de gran tamaño diseñadas por PLAYLAB, INC. en apoyo a la misión de REEFLINE de conservación de los océanos.

La instalación incorporará elementos visuales inspirados en constelaciones y los visitantes podrán participar en actividades ambientales prácticas. La programación ligada al torneo también alcanzará Florida central.

En LEGOLAND Florida Resort, en Winter Haven, se ofrecerá una celebración futbolística incluida en la entrada general, con juegos para marcar goles ante una minifigura de LEGO, fotografías con versiones construidas con ladrillos de Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lionel Messi, diseño de uniformes y la posibilidad de levantar un trofeo oficial de la Copa del Mundo hecho con LEGO.

Dos niños posan junto a esculturas de futbolistas construidas con piezas de LEGO en LEGOLAND Florida Resort, donde se organizarán actividades temáticas, juegos interactivos y exhibiciones especiales con motivo del Mundial de la FIFA 2026 (LEGOLAND)

Secret Miami señaló además que la vida nocturna, los bares deportivos y los espacios al aire libre de la ciudad se reorganizarán durante el torneo como puntos de encuentro para seguir los partidos, con fiestas barriales, conciertos y propuestas especiales en distintos locales de Miami.