Prohíben las ejecuciones con gas nitrógeno en Alabama tras un fallo que lo declara inconstitucional

Una jueza federal bloqueó de forma permanente la ejecución con gas nitrógeno en Alabama al considerar que viola la prohibición de castigos crueles e inusuales (AP Foto/Dave Martin, Archivo)

Una jueza federal bloqueó de forma permanente la ejecución con gas nitrógeno en Alabama, al declarar que el método viola la prohibición constitucional de castigos crueles e inusuales. La decisión llegó el martes 9 de junio, dos días antes de que Jeffrey Lee, de 49 años, debía ser ejecutado en la prisión de Holman, en Atmore.

La jueza Emily C. Marks, del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, emitió el fallo de 26 páginas horas después de que un tribunal de apelaciones revirtiera su propio dictamen previo, en el que había considerado el método constitucional.

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El estado de Alabama ya anunció que apelará la decisión. Marks concluyó que Lee demostró “por preponderancia de la prueba que el protocolo constituye un castigo cruel e inusual en violación de la Octava Enmienda”.

El fallo de Emily C. Marks solo impide el uso del gas nitrógeno en el caso de Jeffrey Lee y no suspende otras vías de ejecución autorizadas en Alabama (Alabama Department of Corrections)

La jueza también señaló que el estado podría ejecutar a Lee mediante inyección letal o silla eléctrica, los otros dos métodos autorizados en Alabama, y que Lee no tiene derecho a un recurso que bloquee esas alternativas.

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Qué dice el fallo: los puntos clave de la resolución

El fallo de Marks tiene un alcance preciso: no libera a Lee ni suspende su ejecución de forma indefinida. Solo bloquea el uso del gas nitrógeno como método.

Estos son los puntos centrales de la resolución:

El gas nitrógeno queda prohibido para este caso. Marks determinó que el protocolo de Alabama presenta “un riesgo sustancial de daño grave”, en línea con lo que dictaminó el tribunal de apelaciones. para este caso. Marks determinó que el protocolo de Alabama presenta “un riesgo sustancial de daño grave”, en línea con lo que dictaminó el tribunal de apelaciones.

Dos métodos siguen vigentes. Alabama puede ejecutar a Lee mediante inyección letal o silla eléctrica. La jueza fue explícita: Lee no tiene derecho a un recurso que bloquee esas alternativas.

El pelotón de fusilamiento está sobre la mesa. Marks señaló que el estado podría adoptar ese método, que es el preferido por el propio Lee. Las normas procesales exigen que todo recluso que impugne un método de ejecución proponga una alternativa viable.

La apelación ya está en marcha. La oficina del fiscal general Steve Marshall presentó el recurso el mismo martes por la noche. El caso podría llegar a la Corte Suprema de Estados Unidos, que hasta ahora nunca ha declarado inconstitucional el método de ejecución de ningún estado.

El fallo no cierra el debate: Alabama deberá defender, ante instancias superiores, un método que ya acumula dos reveses consecutivos en los tribunales.

Cómo funciona el método

La hipoxia por nitrógeno consiste en colocar un respirador sobre la cara del condenado y reemplazar el aire respirable con nitrógeno puro. De esta forma se provoca la muerte por falta de oxígeno.

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Un panel de tres jueces del 11º Tribunal de Apelaciones del Circuito había establecido el lunes que los tres minutos que puede tardar un recluso en perder la conciencia con ese método son un período “intolerable”, dada la posibilidad de sufrimiento bajo el protocolo de Alabama. Ese dictamen fue el que obligó a Marks a reconsiderar su posición.

El método se usó en ocho ejecuciones en Estados Unidos: siete en Alabama y una en Luisiana. Lee iba a ser el noveno caso.

Las voces que se oponen al método

Bernard Harcourt, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia y representante de varios reclusos de Alabama que impugnan el método, dijo ante The Associated Press, la agencia de noticias estadounidense: “Tres minutos de asfixia consciente son una tortura. Si eso no viola la Constitución, ni el derecho internacional, nada lo haría".

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El reverendo Jeff Hood, quien actuó como asesor espiritual en dos ejecuciones con nitrógeno, expresó: “Rezo para que estemos presenciando el colapso de este método en todo el país”

Jeffrey Lee fue condenado a muerte en Alabama después de que un juez desoyó la recomendación del jurado de imponer cadena perpetua sin libertad condicional mediante la anulación judicial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los informes sobre el sufrimiento que genera el método surgieron tras la primera ejecución con nitrógeno en 2024.

La de Kenneth Eugene Smith duró 22 minutos. El periodista Lee Hedgepeth, testigo del hecho, declaró al programa Newsday, de la BBC: “Nunca había visto a un condenado agitarse de la manera en que Kenneth Smith reaccionó al gas nitrógeno”, tras haber presenciado cuatro ejecuciones previas.

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El caso de Jeffrey Lee y la historia del jurado ignorado

Lee fue condenado por dos cargos de asesinato en primer grado por matar a Jimmy Ellis y Elaine Thompson durante el robo a una casa de empeño el 12 de diciembre de 1998. Según los fiscales, Lee entró a Jimmy’s Pawnshop con una escopeta recortada y disparó contra Ellis, dueño del local, y Thompson, una empleada.

En 2000, el jurado votó siete a cinco a favor de cadena perpetua sin libertad condicional. Un juez ignoró esa recomendación y lo condenó a muerte, en el ejercicio de la llamada "anulación judicial“, una práctica que permitía a los jueces de Alabama apartarse del veredicto del jurado en casos de pena capital, según documenta el diario británico, The Guardian.

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Alabama prohibió esa práctica en 2017, cuando la gobernadora Kay Ivey firmó la ley correspondiente. La norma, sin embargo, solo aplicó a casos futuros y no modificó las condenas ya dictadas bajo el sistema anterior.

Por esa razón, los abogados de Lee le pidieron a Ivey que le conceda clemencia y que extienda la prohibición de forma retroactiva. La gobernadora no respondió favorablemente a ninguna de las dos solicitudes.

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