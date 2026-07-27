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Tensión en Medio Oriente: Arabia Saudita sufre ataques desde Yemen e Irak mientras Estados Unidos busca negociar con Irán

El Ministerio de Defensa saudí afirmó que derribó varios aparatos no tripulados lanzados desde dos frentes, antes de que alcanzaran blancos en Riad y en la Región Occidental del reino

Una densa columna de humo se eleva desde la refinería de petróleo Ras Tanura de Saudi Aramco tras un presunto ataque con drones iraníes, en el marco del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Ras Tanura, Arabia Saudita, el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer
Una densa columna de humo se eleva desde la refinería de petróleo Ras Tanura de Saudi Aramco tras un presunto ataque con drones iraníes, en el marco del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Ras Tanura, Arabia Saudita, el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer
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Arabia Saudí sufrió este lunes ataques coordinados con drones contra su infraestructura petrolera lanzados desde dos frentes simultáneos: los rebeldes hutíes de Yemen y milicias proiraníes con base en Irak. El Ministerio de Defensa saudí confirmó haber interceptado y destruido varios de los aparatos no tripulados antes de que alcanzaran sus objetivos en Riad y la Región Occidental.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, reivindicó los ataques desde el flanco yemení. Según declaró en sus redes sociales, las fuerzas rebeldes golpearon “varios objetivos y puntos sensibles del suministro y transporte de petróleo desde el este de Arabia Saudí hasta Yanbu”, ciudad costera a orillas del mar Rojo. Sari precisó que la ofensiva fue una respuesta directa a “la violación del espacio aéreo yemení por parte de drones enemigos saudíes”.

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Desde territorio iraquí, grupos armados respaldados por Irán lanzaron una segunda oleada de drones contra instalaciones petroleras saudíes. El Ministerio de Defensa de Arabia Saudí los calificó de “ataques terroristas” en un comunicado oficial y exigió a Bagdad que “tome todas las medidas necesarias para impedir que su territorio sirva como punto de partida para una agresión”.

Los grupos proiraníes con base en Irak no reivindicaron públicamente la operación, pese a que Arabia Saudí y otros países del Golfo los señalaron como responsables. Este silencio contrasta con la postura abierta de los hutíes, quienes sí asumieron su participación en los ataques del lunes.

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El Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen apuntó a Teherán como el cerebro detrás de ambas ofensivas. El ministro de Información yemení, Muamar al Eryani, sostuvo en X que “la coincidencia temporal entre las acciones de la milicia hutí y las de las milicias iraníes en Irak confirma que existe una única dirección, un único centro de operaciones y un único objetivo”. Según el ministro, el objetivo sería interrumpir la navegación internacional y el suministro mundial de energía, con repercusiones que trascenderían Oriente Medio.

Una imagen satelital muestra humo elevándose en la refinería de petróleo de Ras Tanura en Arabia Saudita tras un ataque con drones, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Ras Tanura, Arabia Saudita, el 2 de marzo de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS
Una imagen satelital muestra humo elevándose en la refinería de petróleo de Ras Tanura en Arabia Saudita tras un ataque con drones, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, en Ras Tanura, Arabia Saudita, el 2 de marzo de 2026. Vantor/Handout vía REUTERS

Al Eryani describió los ataques como parte de “una estrategia iraní destinada a trasladar los focos de amenaza desde el estrecho de Ormuz hacia el mar Rojo y el estrecho de Bab al Mandeb”. Advirtió que el bloqueo hutí al mar Rojo “forma parte de un plan iraní” orientado a interrumpir las cadenas de suministro y elevar los costes del comercio y de la energía a escala global.

Los enfrentamientos entre los hutíes y Riad se reanudaron el 13 de julio, después de cuatro años de tregua. La escalada se desencadenó tras el bombardeo del aeropuerto de Saná —capital yemení bajo control rebelde—, del que los rebeldes responsabilizaron a Arabia Saudí, y al que respondieron con ataques contra el reino y con la imposición de un bloqueo marítimo en el mar Rojo, que se suma al cierre del estrecho de Ormuz.

Conflicto en Yemen: choques entre Arabia Saudí y los separatistas

El fin de semana previo, la coalición encabezada por Arabia Saudí había ejecutado una operación contra objetivos militares hutíes en la gobernación yemení de Hodeia, en represalia por ataques del grupo rebelde contra buques mercantes en el mar Rojo. Los hutíes, por su parte, prometieron tomar medidas contra el reino en un contexto agudizado por la reanudación de los ataques de Estados Unidos contra Irán, que derivó en bombardeos de las fuerzas iraníes contra posiciones e intereses estadounidenses en la región.

Los nuevos incidentes ocurrieron apenas dos días después de que se observara una calma relativa en las hostilidades entre Washington y Teherán, tras 13 días de enfrentamientos directos. Al Eryani concluyó que lo que ocurre “no son acontecimientos aislados en Yemen o Irak, sino capítulos simultáneos de una misma estrategia iraní, que utiliza a sus grupos aliados para intentar imponer una nueva ecuación basada en amenazar la seguridad energética y la navegación internacional cada vez que Teherán se enfrenta a presiones políticas o militares”.

(Con información de AFP, EFE y Europa Press)

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