Grecia moderniza el control vial con cámaras y drones inteligentes

El Gobierno griego despliega cámaras y drones con inteligencia artificial para sancionar infracciones en Atenas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En Atenas, Grecia, avanza en la digitalización de la gestión del tráfico vial con el despliegue de sistemas automatizados que combinan cámaras inteligentes, inteligencia artificial y vigilancia aérea. Según informó Euronews, unas 4.000 multas de tráfico ya se aplicaron mediante cámaras con IA, mientras que en los próximos días se pondrán en funcionamiento 388 nuevas cámaras en cruces estratégicos de la ciudad.

El proyecto, impulsado por el Ministerio de Gobernanza Digital e Inteligencia Artificial de Grecia, integra cámaras fijas, drones y un sistema de procesamiento de datos en tiempo real. El objetivo es optimizar la detección de infracciones y permitir una gestión más eficiente de la circulación. De acuerdo con un reporte, el sistema permite enviar notificaciones electrónicas instantáneas a los infractores a través de plataformas estatales digitales.

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Un despliegue tecnológico a gran escala

Un mapa informativo de Infobae detalla el sistema de control vial digital en Atenas, que usa cámaras y drones para detectar infracciones y gestionar el tráfico (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía griega introdujo el sistema Traffic Commander, una plataforma que recopila información de 24 fuentes distintas, incluyendo patrullas, motocicletas, drones y dispositivos de supervisión de tráfico. Esta infraestructura tecnológica posibilita la visualización en tiempo real de la situación vial, la detección de incidentes y la coordinación de intervenciones, según detalló Euronews.

El ministro de Gobernanza Digital e Inteligencia Artificial, Dimitris Papastergiou afirmó que los ajustes finales del software están en marcha para conectar completamente las cámaras al sistema unificado de registro de infracciones. Las 388 cámaras se encuentran distribuidas en alrededor de 100 intersecciones del área metropolitana de Atenas y, en su primera fase, se emplearán para detectar cruces con semáforos en rojo.

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Las cámaras se activan junto con los semáforos, capturan imágenes y video de los vehículos que cruzan la línea marcada mientras la luz está en rojo y remiten automáticamente el material a la Policía de Tráfico.

La diferencia principal respecto al sistema piloto reside en la capacidad de las cámaras con inteligencia artificial, que pueden identificar una gama más amplia de infracciones como excesos de velocidad, uso del teléfono móvil, ausencia de cinturón de seguridad o casco, y circulación indebida en carriles exclusivos para buses.

Supervisión humana y cifras del sistema piloto

La Policía griega pone en marcha la plataforma Traffic Commander para vigilar el tránsito con 24 fuentes de datos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pese al alto grado de automatización, las multas no se emiten directamente desde el algoritmo. Todo el material recopilado por las cámaras pasa por una revisión por parte de agentes autorizados de la Policía de Tráfico, quienes confirman la existencia de la infracción antes de cursar la sanción. Este procedimiento busca garantizar la validez de las pruebas y la transparencia del proceso, explicó el medio.

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Desde el inicio del sistema piloto, que comenzó el 28 de marzo de 2026, se instalaron cámaras en ocho puntos de alta peligrosidad y cámaras móviles en diez autobuses urbanos. En los dos primeros días, se impusieron 130 sanciones, principalmente por saltarse el semáforo en rojo y por no llevar casco. Para finales de mayo, las notificaciones electrónicas ya sumaban 2.453, cifra que recientemente alcanzó las 4.000, según datos estatales.

Las multas digitales llegan al buzón personal de los ciudadanos en la plataforma estatal gov.gr y a la aplicación Gov.gr Wallet. Las cámaras piloto con IA identifican la marca, modelo y color del vehículo, clasifican el tipo de infracción y, en el caso de los autobuses urbanos, controlan exclusivamente el uso indebido de los carriles reservados para el transporte público.

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Hasta el 30 de mayo, se presentaron 420 recursos contra las 2.453 multas digitales emitidas, de los cuales se estimaron 52, principalmente por discrepancias en la grabación o por causas justificadas, como incidentes de salud. El funcionario aseguró que los problemas técnicos de la fase inicial ya se resolvieron y el sistema opera con normalidad.

Perspectivas de expansión y balance de seguridad vial

Los conductores presentaron 420 recursos contra las multas digitales en Grecia y las autoridades estimaron 52 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan del Gobierno griego contempla la instalación de unas 1.000 cámaras en Atenas, Tesalónica y Creta durante 2026, con una extensión progresiva en 2027 y la incorporación de 300 cámaras móviles adicionales. Las infracciones se integrarán en un sistema electrónico único para registro, notificación, gestión de recursos y pago de sanciones.

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El sistema Traffic Commander gestionará diariamente alrededor de 50.000 eventos e indicios de tráfico, proporcionando una imagen operativa consolidada a los mandos policiales, según la Policía griega. La vigilancia aérea se refuerza con diez drones de especificaciones policiales, capaces de monitorear atascos, accidentes y otras incidencias desde el aire.

El ministro de Protección Ciudadana, Mihalis Chrysochoidis, estimó que el despliegue completo del sistema podría mejorar la gestión del tráfico entre un 25% y un 30%. Esta proyección se evaluará mensualmente con informes sobre la eficacia de las intervenciones.

En paralelo, el fortalecimiento digital se acompaña de un incremento en los controles tradicionales. Durante el primer semestre de 2026, se realizaron 1,57 millones de pruebas de alcoholemia, frente a 750.000 en el mismo periodo de 2025. De los conductores controlados, 13.613 superaron el límite permitido, lo que representa un 0,86%, frente al 2,11% registrado el año anterior.

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Según datos preliminares de la Comisión Europea, las muertes por accidentes de tráfico en Grecia descendieron un 22% en 2025, aunque la tasa de 50 fallecidos por millón de habitantes se mantiene por encima de la media de la Unión Europea (43 por millón).