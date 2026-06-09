Estados Unidos

La inteligencia artificial reordena el empleo en Florida, los jóvenes se frenan y los oficios vuelven al centro del mercado

Aunque el estado incorporó 15.700 puestos en un año, la mayoría de sus grandes industrias recortó personal y la automatización ganó terreno en Miami, mientras crecen las listas de espera para capacitación técnica en Tampa

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La construcción en Florida perdió 1.200 empleos, pese al aumento del interés por los oficios técnicos como alternativa laboral (Scott McIntyre/The New York Times)
La construcción en Florida perdió 1.200 empleos, pese al aumento del interés por los oficios técnicos como alternativa laboral (Scott McIntyre/The New York Times)

El mercado laboral de Florida atraviesa una transformación marcada por el avance de la inteligencia artificial y un aumento de la incertidumbre económica.

Ese doble movimiento empuja a muchos trabajadores a buscar alternativas en oficios manuales, como la carpintería y la construcción, mientras sectores tradicionales desaceleran y el acceso al empleo se reconfigura para empleados y recién graduados.

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Aunque el estado sumó 15.700 puestos de trabajo en el último año, siete de las 10 principales industrias de Florida redujeron su plantilla, según datos de Florida Commerce.

La caída afectó de forma particular a actividades financieras, inmobiliarias, comercio y manufactura y alcanzó, de manera llamativa, a la propia construcción, que perdió 1.200 empleos.

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Ese escenario alimentó el interés por formarse en oficios técnicos, percibidos como una vía rápida hacia la estabilidad y menos expuesta al reemplazo inmediato por la inteligencia artificial.

Un instructor señala una pantalla con diagramas de inteligencia artificial a un grupo diverso de jóvenes en un aula. Mesas con cascos y manuales están dispersas.
Los especialistas sostuvieron que la inteligencia artificial reordena tareas y exige enfocarse en creatividad, empatía y adaptabilidad, más que en despidos masivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Automatización en Miami y reordenamiento de tareas

Un análisis del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) reveló que alrededor de 360.000 puestos de trabajo en el área metropolitana de Miami podrían ver automatizadas parte de sus funciones con sistemas de inteligencia artificial, lo que representó cerca del 14% de la fuerza laboral local.

La exposición fue mayor en sectores como atención al cliente, administración, mercadotecnia, contabilidad y programación informática, donde las tareas repetitivas son replicables por algoritmos.

Frente a ese panorama, los trabajadores en posiciones vulnerables se enfrentaron a una pregunta central: qué tareas se automatizarán y cuáles seguirán requiriendo intervención humana.

Los especialistas citados por ambos medios coincidieron en que la automatización no implica necesariamente despidos masivos, sino una reconversión de roles y funciones.

Esa transición exigió concentrarse en actividades donde la creatividad, la empatía y la adaptabilidad resultan vitales, en un esquema de colaboración entre humanos e inteligencia artificial.

Oficina moderna en Miami. Gran pantalla con logo Florida Commerce y gráfico descendente. Manos teclean, tableta con icono AI. Escritorios vacíos. Tono azul acero.
La automatización en Miami afecta más a sectores como atención al cliente, administración, mercadotecnia, contabilidad y programación informática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los jóvenes, el primer empleo y la contracción de oportunidades

La transformación no impactó por igual en todos los grupos etarios. Los jóvenes profesionales, en especial quienes tienen entre 22 y 25 años y buscan su primer empleo en sectores administrativos o informáticos, encontraron más obstáculos.

Un estudio de la Universidad Stanford indicó que la tasa de empleo para quienes inician su carrera en ocupaciones de alta exposición a la inteligencia artificial cayó 16% desde finales de 2022, lo que contrajo la oferta de puestos de entrada y dificultó la construcción de redes profesionales.

Formación técnica en Tampa y el giro hacia los oficios

En Tampa, el aumento de las listas de espera para acceder a programas de formación técnica funcionó como un indicador del cambio en las preferencias laborales.

David Jones, director de desarrollo de la fuerza laboral en CDC of Tampa, describió un auge del interés por oficios entre mujeres, adolescentes y personas que dejan empleos corporativos.

“Hubo momentos en que nos costaba tener 20 personas en clase. Ahora, tenemos listas de espera”, señaló Jones a WLRN. El atractivo, explicó, se apoyó en barreras de entrada más bajas y en la percepción de menor riesgo de automatización.

Cuatro trabajadores desenfocados en un taller de Florida, con cascos y herramientas sobre planos de madera. Al fondo, una pizarra con un chip digital azul que representa IA.
El mercado laboral de Florida atraviesa cambios por la inteligencia artificial y la incertidumbre económica, con un giro de trabajadores hacia oficios como la carpintería y la construcción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso de Mark Smith, trabajador de seguridad vial en Tampa, ilustró ese desplazamiento. Tras pasar por prisión, Smith se insertó en el mercado laboral con una licencia de OSHA y otros certificados obtenidos con apoyo de organizaciones locales.

“Como digo, obtuve una licencia de OSHA y algunos otros certificados, y... eso simplemente me puso en el camino correcto”, relató Smith a WLRN.

La desaceleración también alcanzó a la construcción

El giro hacia los oficios no implicó que el sector quedara al margen de la desaceleración. La construcción figuró entre las actividades que perdieron empleos en el último año, lo que obligó a quienes eligieron estos caminos a buscar ingresos adicionales o a complementar su actividad con otros trabajos, como hizo Smith al trabajar de noche como portero de seguridad.

Educación y políticas públicas ante la inteligencia artificial

La expansión de la inteligencia artificial en el mercado laboral abrió desafíos para la formación y el diseño de políticas públicas.

Un estudio de la Universidad Stanford señaló que la tasa de empleo de jóvenes de 22 a 25 años en ocupaciones expuestas a la inteligencia artificial cayó 16% desde finales de 2022 (REUTERS/Giorgio Viera)
Un estudio de la Universidad Stanford señaló que la tasa de empleo de jóvenes de 22 a 25 años en ocupaciones expuestas a la inteligencia artificial cayó 16% desde finales de 2022 (REUTERS/Giorgio Viera)

Pierre Bouquet, investigador del MIT, sostuvo que “un humano y una IA trabajan mejor juntos, no por separado”, y subrayó la necesidad de enfocarse en tareas que exigen juicio y creatividad.

Javier Donna, profesor de la Universidad de Miami, advirtió que si la inteligencia artificial comprime la etapa de aprendizaje laboral, ascender en la carrera será más difícil, incluso para quienes cuentan con estudios universitarios.

Para adaptarse, los especialistas recomendaron que los programas educativos refuercen habilidades complementarias a la inteligencia artificial, en especial las vinculadas a la creatividad, la comunicación interpersonal y el pensamiento adaptativo.

El reto resultó mayor para los jóvenes, que enfrentaron una reducción de oportunidades de formación y de acceso a primeros empleos en sectores tradicionales de clase media.

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