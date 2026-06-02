Estados Unidos

Miami-Dade presentó su plan de movilidad para el Mundial 2026: transporte gratis y rutas especiales

La administración local anunció una estrategia de traslados especiales con servicio gratuito para poseedores de entradas y conexiones reforzadas para el torneo

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Miami-Dade presenta un plan de movilidad para la Copa Mundial FIFA 2026 que incluye transporte gratuito para fanáticos con boletos verificados (USA TODAY Sports/REUTERS)
Miami-Dade presenta un plan de movilidad para la Copa Mundial FIFA 2026 que incluye transporte gratuito para fanáticos con boletos verificados (USA TODAY Sports/REUTERS)

Miami-Dade presentó ayer su plan de movilidad para el Mundial 2026 con transporte gratuito para quienes tengan entradas verificadas, rutas especiales y conexiones regionales, ante la llegada prevista de más de 600.000 visitantes al sur de Florida entre el 11 de junio y el 19 de julio, según Telemundo 51 y NBC Miami.

El condado prevé uno de los mayores operativos de transporte de su historia reciente para absorber la demanda de un torneo de 38 días y de un calendario local de siete partidos en Miami Gardens. De acuerdo con Diario Las Americas, el sistema sumará aproximadamente 195 autobuses adicionales para el servicio especial en días de partido.

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La presentación se realizó en la estación intermodal de Golden Glades, uno de los cuatro centros oficiales de transporte para los partidos, según el condado de Miami-Dade. En esa conferencia, la alcaldesa de Miami-Dade Daniella Levine Cava resumió el objetivo del plan con un mensaje dirigido a los aficionados: “Maneje menos, celebre más. Queremos que los aficionados se concentren en la emoción de la Copa Mundial, no en el estrés de cómo llegar”.

La respuesta central del plan es el servicio Miami Game Day Express Shuttle, que ofrecerá traslados gratuitos y directos al estadio para personas con boletos verificados, según NBC Miami.

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No se requerirá inscripción previa: los pasajeros solo deberán mostrar su entrada para abordar, indicó Lisa Colmenares, jefa de Planificación del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade, al medio Telemundo 51.

El operativo de transporte de Miami-Dade sumará 195 autobuses adicionales para cubrir la demanda durante los siete partidos en Miami Gardens (USA TODAY)
El operativo de transporte de Miami-Dade sumará 195 autobuses adicionales para cubrir la demanda durante los siete partidos en Miami Gardens (USA TODAY)

Acceso a los partidos dependerá de centros de conexión

Las autoridades informaron que la verificación de entradas se hará en los centros de movilidad antes del embarque, por lo que recomiendan llegar con anticipación, según Telemundo 51. Los aficionados podrán acceder a esas estaciones hasta cinco horas antes del partido y abordar los autobuses expresos hasta cuatro horas antes del inicio, añadió ese medio.

Según Diario Las Américas, los primeros autobuses partirán unas tres horas y media antes del pitazo inicial y el servicio funcionará por orden de llegada. Ese medio también señaló que la capacidad es limitada y que presentarse en un centro de transporte no garantiza automáticamente un asiento.

Además de los cuatro centros oficiales, durante los fines de semana se habilitará un quinto punto en el Amerant Bank Arena, desde donde Broward County Transit trasladará aficionados al estadio.

El condado también indicó que estos nodos estarán conectados con Metrorail, Tri-Rail, Brightline y las principales vías de acceso del sur de Florida, de acuerdo con las coberturas locales.

Diagrama muestra Miami Stadium con rutas a Seminole Hard Rock, Brightline Aventura, Golden Glades Intermodal y Dr. Martin Luther King Jr. en un mapa
Miami-Dade ampliará su red de movilidad con un quinto centro de transporte y conexiones directas desde el Amerant Bank Arena mediante Broward County Transit (Miami Dade County)

Las autoridades insistieron en que habrá estacionamiento limitado en el estadio, por lo que buscan desalentar el uso del vehículo particular y reducir la congestión en los alrededores, señaló NBC Miami.

Stacy Miller, directora ejecutiva y directora del Departamento de Transporte y Obras Públicas de Miami-Dade, sostuvo que el objetivo del sistema es “hacerlo seguro, fácil y eficiente”.

Brightline, Tri-Rail y Uber completarán la red para llegar al estadio y al Fan Festival

El plan incorpora alianzas con Brightline, Tri-Rail y Uber para ampliar las alternativas de traslado dentro y fuera del condado, según anunciaron las autoridades de Miami-Dade. Representantes de Brightline explicaron que los usuarios podrán elegir trenes identificados para la Copa Mundial y luego abordar autobuses gratuitos de conexión al estadio.

Patrick Goddard, director ejecutivo de Brightline, explicó para NBC Miami que muchos visitantes se alojarán en Orlando, disfrutarán de los parques temáticos y bajarán en tren el mismo día del partido hasta la estación de Aventura para enlazar con el servicio al estadio. La estación de Aventura será el principal punto de conexión para aficionados que viajen desde Orlando, West Palm Beach o Fort Lauderdale.

Uber también operará un servicio colectivo especial llamado Uber Shuttle con salidas directas al estadio desde Miami Beach y Brickell. La empresa informó que los usuarios podrán reservar con anticipación y que cada asiento costará USD 45, con servicios de regreso hacia Brickell, Miami Beach y Downtown Miami.

Un tren de pasajeros azul y verde con el número 822 en el frente está estacionado en una plataforma de estación con una franja amarilla y pilares de concreto
Las alianzas con Brightline, Tri-Rail y Uber ofrecerán rutas especiales y conexiones regionales para facilitar la llegada al estadio y al Fan Festival (Tri-Rail)

Para quienes no tengan entrada para los partidos, el condado orienta la movilidad hacia el FIFA Fan Festival de Bayfront Park, según NBC Miami. Ese evento será gratuito y estará abierto del 13 de junio al 5 de julio, con transmisiones en pantallas gigantes y actividades vinculadas con la Copa del Mundo.

Lisa Colmenares comentó en Telemundo 51 que las tarifas de autobús no cambiarán y que el Metrorail y el Metromover seguirán siendo gratuitos para residentes y visitantes. Según ese medio, ambos sistemas funcionarán hasta la medianoche durante todo el festival y, en los días de mayor actividad, el servicio ferroviario se extenderá hasta la 1:00 horas.

Diario Las Américas precisó que esas extensiones hasta la 1:00 de la madrugada están previstas para el 23, 25 y 27 de junio, así como para el 4 de julio. Ese medio también indicó que las estaciones del Metromover más cercanas a Bayfront Park serán Bayfront Park, First Street, College/Bayside y College North.

Autobús de tránsito azul, blanco y rosa con gráficos de la Copa Mundial 2026 en su costado, mostrando 'SPECIAL' en la pantalla frontal, en una calle
Los aficionados a la Copa Mundial podrán usar el Miami Game Day Express Shuttle sin inscripción previa, solo mostrando su entrada verificada (CBS News)

Alina Hudak, presidenta del Comité Anfitrión de Miami para la Copa Mundial, sostuvo ante Diario Las Américas que “el viaje es parte de la celebración”. En la misma presentación, añadió: “Este torneo es de todos nosotros. Ya sea que tenga entrada o no, puede venir al Fan Fest. Será gratuito y abierto al público durante 23 días”.

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