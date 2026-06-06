El sur de Florida anuncia la celebración de festividades por la Copa del Mundo en medio de preocupaciones por la seguridad y salud

El sur de Florida lanzó la organización de festividades por la Copa del Mundo con eventos en Broward y Miami-Dade (AP Foto/Rebecca Blackwell)

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ha encendido el entusiasmo en el sur de Florida, donde las autoridades de Broward y Miami-Dade han lanzado oficialmente la organización de las festividades relacionadas con el torneo. La expectativa es palpable y los preparativos apuntan a transformar la región en un epicentro de celebración futbolística. El pasado viernes, el condado de Broward marcó el inicio de las actividades en el Amerant Bank Arena, en Sunrise, con el anuncio de una serie de eventos dirigidos a los aficionados y el despliegue de estrategias para garantizar una experiencia segura y memorable.

La iniciativa, impulsada por los gobiernos locales, busca crear un ambiente festivo y familiar que trascienda los límites del estadio. El alcalde de Sunrise, Mike Ryan, lo sintetizó en una frase: “Será una experiencia sin igual”. El entusiasmo de las autoridades se refleja en la organización de eventos gratuitos y en la invitación a todas las ciudades de Broward para que participen mostrando sus particularidades culturales frente al estadio. Este esfuerzo colectivo pretende consolidar al sur de Florida como un referente internacional en la celebración de grandes eventos deportivos.

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El sur de Florida no solo se prepara para recibir a los aficionados, sino que también anticipa un fuerte impulso económico y turístico durante los meses del torneo. Según el vicealcalde de Broward, Robert McKinzie, el aumento en las reservas de hoteles evidencia el impacto positivo esperado, especialmente porque el verano suele ser una temporada de menor actividad turística en la región. La llegada masiva de visitantes y la organización de actividades paralelas se perfilan como motores para la economía local, al dinamizar sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio.

Broward inició las actividades por la Copa del Mundo en el Amerant Bank Arena de Sunrise con una agenda para los aficionados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades destacan que la visibilidad internacional del evento beneficiará a largo plazo al turismo de la zona. El torneo se convierte así en una oportunidad para proyectar la imagen del sur de Florida más allá de sus playas y atractivos tradicionales, posicionando al fútbol como un factor clave en el crecimiento del turismo deportivo. “El turismo deportivo está creciendo y el fútbol forma parte de ello”, afirmó la comisionada Hazelle Rogers, subrayando el potencial de la Copa del Mundo para diversificar la oferta turística regional.

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La programación de eventos públicos para ver los partidos constituye uno de los pilares de las festividades. El condado de Broward ofrecerá estacionamiento gratuito en el Amerant Bank Arena y ha dispuesto la transmisión de los partidos en una pantalla gigante, buscando congregar a miles de personas en un entorno seguro y festivo. Las fechas seleccionadas incluyen encuentros de alto interés: el viernes 12 de junio a las 21:00 se proyectará el partido entre Estados Unidos y Paraguay; el sábado 27 de junio a las 19:30 será el turno de Colombia contra Portugal; el sábado 11 de julio a las 17:00 se transmitirá uno de los cuartos de final; y el domingo 19 de julio a las 15:00 se podrá ver la gran final.

Estos eventos se complementarán con exhibiciones culturales y actividades familiares frente al estadio, en las que cada ciudad de Broward podrá resaltar lo que la hace única. La programación busca crear un ambiente integrador y accesible para residentes y turistas, permitiendo disfrutar de la Copa del Mundo sin necesidad de adquirir entradas para los partidos oficiales en el estadio.

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La seguridad pública y la salud son prioridades en la Copa del Mundo, con vigilancia ante aglomeraciones y riesgos sanitarios como el brote de ébola en África (Imagen Ilustrativa Infobae)

La seguridad y la salud pública se mantienen como prioridades indiscutibles en la organización del torneo. Ante la previsión de una afluencia masiva de aficionados y jugadores procedentes de distintos países, las autoridades han reforzado las medidas para prevenir incidentes y proteger tanto a los asistentes como a la comunidad local. “La seguridad pública es siempre lo primero”, remarcó el vicealcalde McKinzie, quien señaló que la vigilancia abarca también los riesgos sanitarios, como el brote de ébola registrado en África.

En Miami-Dade, la Oficina del Sheriff organizó una rueda de prensa junto a funcionarios estatales y federales para detallar las acciones preventivas. La sheriff Rosie Cordero-Stutz explicó que la preparación para este tipo de eventos requiere meses de trabajo y simulacros coordinados, asegurando que la respuesta oficial esté a la altura de los desafíos. Una de las recomendaciones del FBI ha sido orientar a los aficionados sin entrada a que eviten acercarse al estadio, sugiriendo que aprovechen las retransmisiones públicas en lugares como el Amerant Bank Arena o Bayfront, en Miami, para reducir los riesgos de aglomeraciones no controladas.

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Dentro de las estrategias de seguridad, la lucha contra la trata de personas ocupa un lugar central. La fiscal estatal Katherine Fernandez Rundle anunció la detención de presuntos depredadores antes del inicio del torneo, reflejando la vigilancia activa de las fuerzas del orden. El sheriff Cordero-Stutz recordó que las autoridades han aprendido de episodios previos, como los disturbios ocurridos hace dos años durante la final de la Copa América, cuando aficionados irrumpieron en las puertas y se registraron decenas de arrestos. Para evitar incidentes similares, se están implementando tecnologías de entrenamiento y reforzando la presencia policial en las inmediaciones de los eventos.

La coordinación entre agencias locales, estatales y federales subraya el compromiso de las autoridades con la seguridad integral del evento, mientras el sur de Florida se prepara para vivir unas semanas de celebración futbolística con impacto global.

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