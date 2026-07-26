Ola de calor en el sur de California: alivio temporal y nuevas advertencias para las familias

Las autoridades del sur de California mantienen vigentes múltiples alertas por temperaturas extremas y condiciones de riesgo en las playas, luego de que la región atravesara varias olas de calor que impactaron zonas urbanas y rurales.
Desde el inicio de la semana, los pronósticos anticiparon solo un breve descenso térmico, mientras el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el alivio sería limitado y se esperaba un nuevo repunte hacia el jueves.
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Los últimos días dejaron un balance crítico: 11 nuevos incendios en California, entre ellos focos en los condados de Riverside y San Diego, según datos del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios.
Los suelos, ya resecos por episodios anteriores, favorecieron la propagación del fuego en distintas áreas del estado.
La combinación de temperaturas extremas sostenidas, noches con escaso enfriamiento y humedad elevó el riesgo para la salud pública —en especial en personas sin acceso a aire acondicionado— y amplificó las condiciones para nuevos focos de incendio.
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En paralelo, autoridades sanitarias y marítimas reforzaron advertencias en playas del condado de Los Ángeles por presencia de bacterias y por corrientes de resaca asociadas al oleaje.
Máximas inusuales y noches sin respiro
La región soportó temperaturas que en los valles oscilaron entre 32 °C y 38 °C, y en el valle de Antelope alcanzaron los 38 °C.
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En la costa, los termómetros marcaron entre 21 °C y 27 °C. El Aeropuerto de Santa Barbara superó su récord diario con 35 °C, rebasando la marca de 2016.
La previsión para el sur de California contempló máximas diurnas de hasta 41,7 °C en zonas interiores y costeras, mientras que el centro de Los Ángeles podría llegar a 35,6 °C.
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El Servicio Meteorológico Nacional definió el episodio como “alerta de calor extremo”, la categoría más alta, en zonas de San Bernardino y Riverside, mientras el resto permaneció bajo aviso.
En respuesta directa a la pregunta sobre las causas y consecuencias del fenómeno, el incremento de temperaturas extremas se debió a una persistente masa de aire caliente que impidió el enfriamiento nocturno.
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Esto, sumado a la humedad, generó un ambiente peligroso para la salud pública, especialmente en personas sin acceso a aire acondicionado, quienes no lograron recuperarse del estrés térmico ni durante la noche.
Consejos y advertencias para la población
La meteoróloga Shanna Mendiola recomendó realizar actividades temprano por la mañana, ya que “entre las 9 a.m. y las 11 a.m. hay un salto de unos 10 grados”.
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Instó a reducir la exposición al aire libre, beber abundante agua y buscar refugio en espacios climatizados, como bibliotecas y centros comunitarios. “Evita gaseosas y azúcar que te pueden pesar”, sugirió, además de usar ropa suelta y clara.
El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió advertencias para no ingresar al mar en cuatro playas: Mother’s Beach en Marina del Rey, Inner Cabrillo Beach en San Pedro, Topanga Canyon Beach en Malibu y el área cercana al Santa Monica Pier, debido a niveles elevados de bacterias.
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Oleaje peligroso y precaución en el mar
El oleaje elevado y las corrientes de resaca preocuparon a las autoridades marítimas, que mantuvieron avisos hasta el fin de semana. Se esperaron olas de entre 0,9 y 1,8 metros en playas de Los Ángeles, Ventura y la Costa Central, con los riesgos más altos en zonas orientadas al sur y suroeste.
Para quienes decidieran ingresar al agua, la recomendación fue nadar siempre cerca de un guardavidas y, ante una corriente de retorno, desplazarse paralelo a la costa hasta salir del área de riesgo, en lugar de intentar regresar directamente a la orilla.
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Breve alivio y pronóstico para los próximos días
El Servicio Meteorológico Nacional previó un descenso modesto de temperaturas a comienzos de la semana, pero advirtió sobre una probable subida hacia el jueves.
Las autoridades mantuvieron la vigilancia sobre nuevas olas de calor y posibles focos de incendio, y reiteraron la importancia de la prevención y la consulta de los avisos oficiales para reducir riesgos sanitarios y ambientales.
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