Estados Unidos

Ola de calor en el sur de California: alivio temporal y nuevas advertencias para las familias

Los pronósticos anticipan un descenso breve al inicio de la semana, pero el Servicio Meteorológico Nacional prevé otro repunte hacia el jueves, con alertas vigentes por estrés térmico y recomendaciones de hidratación y refugio

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Las autoridades del sur de California mantienen alertas por temperaturas extremas, riesgo en playas y nuevas olas de calor (REUTERS/Daniel Cole)
Las autoridades del sur de California mantienen alertas por temperaturas extremas, riesgo en playas y nuevas olas de calor (REUTERS/Daniel Cole)

Las autoridades del sur de California mantienen vigentes múltiples alertas por temperaturas extremas y condiciones de riesgo en las playas, luego de que la región atravesara varias olas de calor que impactaron zonas urbanas y rurales.

Desde el inicio de la semana, los pronósticos anticiparon solo un breve descenso térmico, mientras el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que el alivio sería limitado y se esperaba un nuevo repunte hacia el jueves.

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Los últimos días dejaron un balance crítico: 11 nuevos incendios en California, entre ellos focos en los condados de Riverside y San Diego, según datos del Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios.

Los suelos, ya resecos por episodios anteriores, favorecieron la propagación del fuego en distintas áreas del estado.

La combinación de temperaturas extremas sostenidas, noches con escaso enfriamiento y humedad elevó el riesgo para la salud pública —en especial en personas sin acceso a aire acondicionado— y amplificó las condiciones para nuevos focos de incendio.

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Las temperaturas en el sur de California llegaron a 41,7 °C en áreas interiores y costeras, y el centro de Los Ángeles podría alcanzar 35,6 °C (REUTERS/Mike Blake)
Las temperaturas en el sur de California llegaron a 41,7 °C en áreas interiores y costeras, y el centro de Los Ángeles podría alcanzar 35,6 °C (REUTERS/Mike Blake)

En paralelo, autoridades sanitarias y marítimas reforzaron advertencias en playas del condado de Los Ángeles por presencia de bacterias y por corrientes de resaca asociadas al oleaje.

Máximas inusuales y noches sin respiro

La región soportó temperaturas que en los valles oscilaron entre 32 °C y 38 °C, y en el valle de Antelope alcanzaron los 38 °C.

En la costa, los termómetros marcaron entre 21 °C y 27 °C. El Aeropuerto de Santa Barbara superó su récord diario con 35 °C, rebasando la marca de 2016.

La previsión para el sur de California contempló máximas diurnas de hasta 41,7 °C en zonas interiores y costeras, mientras que el centro de Los Ángeles podría llegar a 35,6 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional definió el episodio como “alerta de calor extremo”, la categoría más alta, en zonas de San Bernardino y Riverside, mientras el resto permaneció bajo aviso.

La masa de aire caliente y la falta de enfriamiento nocturno agravaron el impacto de las temperaturas extremas sobre la salud pública en California ( REUTERS/Daniel Cole)
La masa de aire caliente y la falta de enfriamiento nocturno agravaron el impacto de las temperaturas extremas sobre la salud pública en California ( REUTERS/Daniel Cole)

En respuesta directa a la pregunta sobre las causas y consecuencias del fenómeno, el incremento de temperaturas extremas se debió a una persistente masa de aire caliente que impidió el enfriamiento nocturno.

Esto, sumado a la humedad, generó un ambiente peligroso para la salud pública, especialmente en personas sin acceso a aire acondicionado, quienes no lograron recuperarse del estrés térmico ni durante la noche.

Consejos y advertencias para la población

La meteoróloga Shanna Mendiola recomendó realizar actividades temprano por la mañana, ya que “entre las 9 a.m. y las 11 a.m. hay un salto de unos 10 grados”.

Instó a reducir la exposición al aire libre, beber abundante agua y buscar refugio en espacios climatizados, como bibliotecas y centros comunitarios. “Evita gaseosas y azúcar que te pueden pesar”, sugirió, además de usar ropa suelta y clara.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió advertencias para no ingresar al mar en cuatro playas: Mother’s Beach en Marina del Rey, Inner Cabrillo Beach en San Pedro, Topanga Canyon Beach en Malibu y el área cercana al Santa Monica Pier, debido a niveles elevados de bacterias.

California registró 11 nuevos incendios, con focos en Riverside y San Diego, en un contexto de suelos resecos y alto peligro de propagación (REUTERS/Daniel Cole TPX IMAGES OF THE DAY)
California registró 11 nuevos incendios, con focos en Riverside y San Diego, en un contexto de suelos resecos y alto peligro de propagación (REUTERS/Daniel Cole TPX IMAGES OF THE DAY)

Oleaje peligroso y precaución en el mar

El oleaje elevado y las corrientes de resaca preocuparon a las autoridades marítimas, que mantuvieron avisos hasta el fin de semana. Se esperaron olas de entre 0,9 y 1,8 metros en playas de Los Ángeles, Ventura y la Costa Central, con los riesgos más altos en zonas orientadas al sur y suroeste.

Para quienes decidieran ingresar al agua, la recomendación fue nadar siempre cerca de un guardavidas y, ante una corriente de retorno, desplazarse paralelo a la costa hasta salir del área de riesgo, en lugar de intentar regresar directamente a la orilla.

Breve alivio y pronóstico para los próximos días

Las autoridades marítimas mantienen avisos por oleaje y corrientes de resaca en playas de Los Ángeles, Ventura y la Costa Central, con olas de hasta 1,8 metros (REUTERS/Daniel Cole)
Las autoridades marítimas mantienen avisos por oleaje y corrientes de resaca en playas de Los Ángeles, Ventura y la Costa Central, con olas de hasta 1,8 metros (REUTERS/Daniel Cole)

El Servicio Meteorológico Nacional previó un descenso modesto de temperaturas a comienzos de la semana, pero advirtió sobre una probable subida hacia el jueves.

Las autoridades mantuvieron la vigilancia sobre nuevas olas de calor y posibles focos de incendio, y reiteraron la importancia de la prevención y la consulta de los avisos oficiales para reducir riesgos sanitarios y ambientales.

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